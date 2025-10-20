Тёплое одеяло или смертный приговор: как неправильно укрытая земляника погибает под снегом

Польза укрытия земляники перед зимой вызывает у садоводов немало споров. Одни считают, что растения прекрасно справляются без помощи, другие — что без утепления грядка рискует вымерзнуть. Истина, как всегда, где-то посередине: всё зависит от сорта, климата и ухода. Давайте разберёмся, в каких случаях клубника действительно нуждается в укрытии и как сделать это правильно, чтобы весной кусты порадовали свежей листвой и цветами.

Особенности земляники садовой

Земляника садовая — культура зимне-зелёная. Она не сбрасывает листья и уходит под снег в зелёном одеянии. Листья не просто украшают грядку: они сохраняют питательные вещества и защищают сердечко растения от мороза. Именно поэтому опытные садоводы проводят обрезку в строго определённые сроки. У сортов, плодоносящих один раз в год, удаляют старые листья сразу после сбора урожая. За лето растение успевает вырастить новую розетку, которая станет щитом для цветочных почек зимой. Ремонтантные сорта, плодоносящие до осени, подстригают выборочно — убирают лишь повреждённые или сухие листья.

Когда без укрытия не обойтись

Не все сорта одинаково стойки к холоду. Старые проверенные разновидности переносят зиму без проблем, но часто дают кислые ягоды. Современные крупноплодные сорта с ароматными, сладкими плодами гораздо нежнее — их зимостойкость снижена. Поэтому в средней полосе и северных регионах укрытие для них жизненно необходимо.

Также стоит утеплить:

Молодые посадки, особенно если кустики высажены во второй половине лета. У них ещё слабые корни, и зимой их может "выпереть" из земли при замерзании влаги. Грядки на открытых местах, где снег сдувает ветер. Без естественной "шубы" розетки обмерзают и погибают. Кусты, подстриженные осенью. Если убрать листья поздно, растения не успеют восстановиться и не переживут морозов.

В районах с частыми зимними оттепелями укрытие также помогает. Оно стабилизирует температуру и не позволяет клубнике пробудиться раньше времени. Ведь если после потепления ударит мороз, незащищённые кусты замерзнут.

Когда и как укрывать

Главное правило — не торопиться. Утеплять грядку следует только после устойчивого похолодания, когда температура около недели держится ниже нуля. Если укрыть раньше, кусты "запарятся" и могут выпреть. Растения должны пройти естественную закалку, чтобы подготовиться к зиме. В разных регионах сроки различаются: где-то это конец октября, где-то начало декабря.

Перед укрытием проводят подготовительные работы:

подкармливают растения фосфорно-калийными удобрениями;

удаляют усы и больные листья;

рыхлят почву, обеспечивая доступ воздуха к корням;

за неделю до укрытия делают влагозарядный полив — влажная земля медленнее промерзает и оттаивает.

Чем укрывать землянику

Материалы для утепления можно подобрать под климат и возможности садовода.

Природная мульча — сухая солома, сено, опилки, листья. Дешево и эффективно, но при сырой погоде такая "шуба" слёживается, задерживает влагу и становится прибежищем для грызунов. Если зимой бывают оттепели, лучше отказаться от этого варианта. Лапник или хвойный опад — более надёжное решение. Эти материалы не сбиваются, пропускают воздух и отпугивают мышей. Стебли камыша, подсолнечника, кукурузы — хорошо удерживают тепло, но тоже привлекательны для грызунов. Агроволокно плотностью от 50 г/м² — современный и удобный вариант. Оно не пропускает мороз, но даёт воздуху циркулировать. Служит несколько лет и не требует ежегодной замены.

Сравнение материалов

Материал Теплоизоляция Воздухопроницаемость Риск грызунов Долговечность Солома, листья Средняя Низкая Высокий 1 сезон Лапник, хвоя Высокая Высокая Низкий 1-2 сезона Агроволокно Высокая Высокая Отсутствует 3-5 лет

Как укрыть правильно: пошаговая инструкция

Очистите грядку от сорняков и мусора. Проверьте влажность почвы — она должна быть слегка влажной. Расположите лапник или мульчу поверх кустов, укладывая рыхло, без уплотнения. Если используете агроволокно, натяните его на дуги — между ним и растениями должен быть воздушный зазор. Зафиксируйте края укрывного материала камнями, досками или шпильками, чтобы ветер не сдул.

Если зима снежная

Если регион отличается обильными снегопадами, можно вовсе не тратиться на дополнительные материалы. Снег — идеальный природный утеплитель. Но стоит помнить: если грядка расположена на ветреном месте или склоне, где снег не задерживается, растения останутся без защиты. В этом случае укрытие всё же нужно.

Плюсы и минусы укрытия

Плюсы Минусы Защита от вымерзания и ветра Требует времени и материалов Снижение риска выпирания корней Возможность выпревания при раннем укрытии Стабильная температура зимой Привлечение грызунов при неправильной мульче Повышение урожайности весной Необходимость периодически проветривать укрытие

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, что укрытие пора снимать?

Весной, когда дневная температура стабильно выше +5 °C, а земля оттаяла, укрывной материал постепенно приподнимают, чтобы растения не перегрелись. Можно ли использовать плёнку вместо агроволокна?

Нет, обычная полиэтиленовая плёнка не пропускает воздух. Под ней растения быстро выпревают. Стоит ли подкармливать клубнику перед укрытием?

Да, фосфорно-калийные удобрения укрепляют корни и повышают морозоустойчивость. Как защитить грядку от мышей?

Не применяйте солому или листья, а поверх мульчи разложите ветки можжевельника или лапник — запах хвои отпугивает грызунов.

Мифы и правда

Миф: земляника зимует под снегом без проблем, укрытие не нужно.

Правда: для старых сортов — возможно, но современные крупноплодные гибриды без защиты часто вымерзают.

Правда: для старых сортов — возможно, но современные крупноплодные гибриды без защиты часто вымерзают. Миф: чем теплее укрытие, тем лучше.

Правда: чрезмерное утепление вызывает выпревание и гибель растений.

Правда: чрезмерное утепление вызывает выпревание и гибель растений. Миф: можно укрывать в любое время.

Правда: слишком раннее укрытие вредно — дождитесь устойчивых морозов.

3 интересных факта

Земляника считается культурой, которая "дышит" зимой — её листья продолжают обмен веществ даже под снегом. Некоторые садоводы используют специальные дуги и мини-теплицы для укрытия грядок — это помогает сохранить не только кусты, но и ранние бутоны. Укрытая клубника весной раньше трогается в рост и даёт урожай на 1-2 недели раньше.

В старинных деревенских садах землянику не укрывали вовсе — она зимовала под снегом. Но с появлением селекционных сортов ситуация изменилась. Новые виды стали более урожайными и сладкими, но при этом утратили природную стойкость. Так обычная практика утепления грядок стала обязательным пунктом осенних работ садовода.