Выбрасывать герань — преступление против красоты: вот как она спокойно доживёт до весны

0:31
Садоводство

Осень — время, когда садоводы начинают задумываться, как уберечь любимые растения от холодов. Герани, или пеларгонии, давно стали неотъемлемой частью наших балконов и подоконников. Они цветут все лето без устали, не требуют особого ухода и радуют насыщенными красками. Однако с приходом первых холодов многие выбрасывают растения, считая, что они не переживут зиму. Напрасно — ведь есть простые способы сохранить их до весны, не имея даже подвала или отапливаемой теплицы.

Герань
Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Герань

Когда и как начать подготовку

Несмотря на выносливость, герань плохо переносит заморозки. Оптимальное время для подготовки — середина октября, когда ночные температуры приближаются к нулю. Прежде чем убрать растения в дом, стоит провести санитарную обрезку: удалить засохшие цветы, пожелтевшие листья и подозрительные участки. Также важно убедиться, что на растении нет вредителей — тли, белокрылки и грибка. Для зимовки выбирают только сильные и здоровые экземпляры: слабые не только погибнут, но и могут заразить остальные.

Способ 1. В горшке — просто и надёжно

Если вы новичок в садоводстве, начните с этого метода. Он требует минимума усилий и почти не имеет рисков.

  1. Укоротите растение примерно на треть, оставив несколько крепких листьев.

  2. Переставьте горшок в прохладное, но светлое помещение — подойдёт лестничная площадка, застеклённый балкон или неотапливаемый коридор. Температура должна держаться в диапазоне от +5 до +10 °C.

  3. Поливайте очень умеренно: один раз в 3-4 недели, только чтобы почва не пересыхала полностью.

Чрезмерная влага может вызвать гниль корней, поэтому важно соблюдать баланс. Зимой герань "спит" и не требует активного ухода. В марте растение снова подрезают, понемногу увеличивают полив и возвращают к свету. Весной оно быстро тронется в рост и даст особенно пышное цветение.

Способ 2. "Сухая зимовка" для опытных

Этот способ подходит тем, кто не боится экспериментировать и имеет прохладное помещение — подвал, кладовую или гараж.

  1. Аккуратно выньте герань из горшка.

  2. Стряхните лишнюю землю, удалите все больные листья и цветоносы.

  3. Свяжите растения по 3-4 штуки и подвесьте корнями вверх. Можно также сложить их в картонные коробки, пересыпав сухой бумагой.

Главное условие — сухое, тёмное место с температурой около +4…+5 °C. Раз в месяц проверяйте растения: убирайте плесень и сухие листья. Весной герань может выглядеть безжизненной — с бледными стеблями и сморщенными листьями, но это обманчиво. Достаточно замочить её в воде на полчаса, обрезать и посадить в свежую почву. Через пару недель появятся новые зелёные побеги, а в мае снова начнётся цветение.

Способ 3. Размножение черенками — для тех, у кого нет места

Если хранить целое растение негде, можно просто заготовить молодые побеги. Этот метод занимает минимум места и даёт отличный результат.

  1. Срежьте черенки длиной 7-10 см чуть выше древесной части.

  2. Удалите нижние листья и бутоны.

  3. Посадите черенки в лёгкий, воздухопроницаемый субстрат.

Для укоренения подойдёт неглубокий ящик или небольшой горшок. Держите его в светлом месте без прямого солнца и слегка увлажняйте почву. Когда появятся корешки, переместите растения в прохладное светлое помещение и сократите полив. Весной такие саженцы будут крепкими, быстро вырастут и зацветут ничуть не хуже "взрослых".

Сравнение трёх способов зимовки

Метод Уровень сложности Условия Преимущества Недостатки
В горшке Лёгкий Свет +5…+10 °C Просто, безопасно Требует места
"Сухой" Средний Тьма +4…+5 °C Экономит место, сохраняет кусты Риск пересушки
Черенками Лёгкий Светло +10…+15 °C Обновление растения Не сохраняется старый куст

Частые ошибки и как их избежать

  • Ошибка: слишком ранняя подготовка.
    Последствие: растение теряет силы до зимы.
    Альтернатива: дождитесь устойчивых ночных температур около нуля.
  • Ошибка: обильный полив зимой.
    Последствие: загнивание корней.
    Альтернатива: поливайте минимально, только при полном подсыхании почвы.
  • Ошибка: хранение в тёплом помещении.
    Последствие: растение вытягивается и теряет форму.
    Альтернатива: выберите прохладное, но светлое место.

А что если герань всё-таки замёрзла

Не спешите выбрасывать. Обрежьте повреждённые побеги и оставьте растение в тепле. Иногда корневая система сохраняется, и через 2-3 недели появляются новые ростки. Помогает стимулятор роста или пересадка в лёгкий грунт с добавлением вермикулита.

Плюсы и минусы зимовки

Плюсы Минусы
Экономия на покупке новых саженцев Требует внимания и условий
Более раннее цветение весной Возможен риск загнивания
Возможность размножить редкие сорта Не всегда сохраняется декоративность

FAQ

Как часто нужно проверять растения зимой?
Достаточно раз в месяц, чтобы убедиться, что нет плесени или пересыхания.

Можно ли держать герань на утеплённой лоджии?
Да, если температура не падает ниже +5 °C.

Когда начинать будить растение весной?
В марте: увеличить полив, добавить света и провести лёгкую подкормку.

Мифы и правда

  • Миф: герань не выживает без теплицы.
    Правда: при температуре +5…+10 °C она отлично зимует даже на лестничной площадке.
  • Миф: пересаживать её весной не нужно.
    Правда: новая почва обеспечивает питание и стимулирует рост.
  • Миф: зимовка в темноте убивает растение.
    Правда: в "сухом" методе покой — естественная часть цикла.

3 интересных факта о герани

  1. Её аромат отпугивает комаров и моль, поэтому растения часто ставят у окон.

  2. В Викторианскую эпоху герань символизировала гостеприимство.

  3. Масло герани используют в ароматерапии для снятия стресса и улучшения сна.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
