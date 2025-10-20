Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Иркутске прошёл Отчётный круг одноименного казачьего войска
Искренность или боль? Кристина Асмус раскрыла правду о детстве в честь Дня отца
Новый скандал с молодой невестой Лепса: почему Виктория Боня подала в суд на Аврору Кибу
Не тратьте парфюм зря: вот где духи не должны быть никогда — и почему это важно
Мульчирование осенью: неожиданный способ, который защитит ваш сад от зимнего холода
Тюменские отели под ударом: новый налог грозит обнулить прибыль и разорить малый бизнес
Подъём без гор и ступеней: тренажёр, который сжигает калории быстрее, чем беговая дорожка
Чем меньше стоишь, тем быстрее греешь: три приёма, о которых забывают даже профи
Сода — смертельный тренд? Врачи бьют тревогу из-за чудо-напитка для снижения кислотности

Похож на жимолость, но смертельно опасен: как не перепутать белладонну с безвредным кустом

1:34
Садоводство

Белладонна, или смертоносный паслён, — одно из самых опасных растений, с которыми может столкнуться садовод. За внешней привлекательностью фиолетовых колокольчатых цветов и глянцевых чёрных ягод скрывается смертельно ядовитое вещество. Даже небольшое количество может стать причиной тяжёлого отравления у человека или животного.

Белладонна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белладонна

Эта статья поможет понять, как выглядит белладонна, где она чаще всего встречается, как безопасно от неё избавиться и не допустить повторного появления.

Что представляет собой белладонна

Белладонна — многолетнее травянистое растение из семейства паслёновых. Взрослый куст достигает метра в высоту, имеет крупные овальные листья и слабопахнущие колокольчатые цветы лавандового оттенка с зеленоватым отливом. Цветёт летом и осенью, а к сентябрю на месте бутонов появляются блестящие чёрные ягоды, напоминающие мелкие вишни. Именно они чаще всего становятся причиной отравлений, особенно у детей.

Родина растения — Европа и Западная Азия. Сегодня белладонна распространилась почти по всему миру, предпочитая пустыри, откосы дорог, старые свалки и заброшенные участки.

Почему белладонна опасна

Во всех частях растения содержатся алкалоиды атропин, гиосциамин и скополамин — вещества, влияющие на нервную систему. Их действие вызывает галлюцинации, судороги, потерю ориентации, учащённое сердцебиение и, при высокой дозе, остановку дыхания. Особенно токсичны ягоды: они сладковатые и внешне похожи на съедобные лесные плоды.

Домашние животные также подвержены риску. Даже небольшое количество листьев или ягод может вызвать серьёзное отравление у кошек и собак. При этом птицы без труда переваривают семена и разносят растение дальше, способствуя его распространению.

Как отличить белладонну от других кустарников

Белладонну часто путают с жимолостью твинберри. На первый взгляд у них схожие чёрные плоды, но есть важные отличия:

Признак Белладонна Жимолость твинберри
Количество ягод Одиночные Парные
Цвет цветков Тёмно-фиолетовые Жёлтые
Листья у основания плодов Зелёные Красноватые
Опасность для человека Ядовита Неопасна

Если сомневаетесь в происхождении растения, не прикасайтесь к нему голыми руками и не срезайте без защиты.

Советы шаг за шагом: как удалить белладонну с участка

  1. Подготовьтесь к работе. Наденьте плотную одежду с длинными рукавами, резиновые перчатки и сапоги. Если куст высокий, используйте защитные очки или маску.

  2. Удалите растение с корнем. Аккуратно выкопайте весь куст, стараясь не повредить корни. Даже небольшой их фрагмент может дать новые побеги.

  3. Утилизируйте остатки. Поместите растение в пакет и выбросьте в бытовой мусор. Не сжигайте и не кладите в компост — токсичные вещества могут попасть в почву.

  4. Обеззаразьте инструменты. Обработайте лопату и секатор раствором хлорки (1 стакан отбеливателя на 4 литра воды). Работайте в перчатках.

  5. Постирайте одежду отдельно. После уборки тщательно вымойте руки и лицо, а одежду стирайте отдельно от других вещей.

  6. Контролируйте участок. Весной осмотрите место посадки: если появятся новые побеги, обработайте их гербицидом на основе глифосата, пока ростки маленькие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Попытка срезать белладонну триммером.
    Последствие: Распыление сока и риск ожогов кожи.
    Альтернатива: Только ручное удаление с корнем в защитной одежде.

  • Ошибка: Оставить вырванные растения на солнце.
    Последствие: Семена успеют дозреть и распространиться.
    Альтернатива: Немедленно утилизировать с мусором в герметичном пакете.

  • Ошибка: Использование универсальных удобрений после удаления.
    Последствие: Подкормка может стимулировать рост оставшихся корней.
    Альтернатива: Сначала провести гербицидную обработку, а удобрения внести через месяц.

А что если белладонна растёт рядом с другими растениями

Не всегда ядовитые кусты растут в одиночку. Если белладонна появилась в цветнике или огороде, не спешите пересаживать соседние растения. Сначала убедитесь, что в почве не осталось частиц корней. В противном случае новые побеги появятся через несколько недель. После полной очистки участка можно высаживать устойчивые культуры — например, бархатцы или настурцию, которые отпугивают вредителей и укрепляют почву.

Плюсы и минусы удаления белладонны

Плюсы Минусы
Безопасность для детей и домашних животных Трудоёмкий процесс удаления
Снижение риска заражения почвы алкалоидами Возможность повторного прорастания
Улучшение санитарного состояния участка Необходимость защитной экипировки
Эстетически чистая зона без сорняков Возможен ущерб для соседних культур при обработке гербицидами

Часто задаваемые вопросы

Можно ли выращивать белладонну в декоративных целях?
Нет. Несмотря на привлекательные цветы, растение смертельно опасно и не подходит для сада, где бывают дети или животные.

Как понять, что белладонна появилась снова?
Следите за новыми ростками с овальными листьями и фиолетовыми цветками. Молодые растения можно уничтожить вручную до цветения.

Опасен ли мёд с белладонной?
Да. Пчёлы собирают нектар, не страдая от яда, но мёд из таких цветков токсичен для человека.

Можно ли использовать белладонну в лечебных целях?
В фармакологии применяются только очищенные алкалоиды под строгим контролем. Домашние настойки и отвары категорически запрещены.

Мифы и правда

Миф: белладонна безопасна в малых дозах.
Правда: даже 2-3 ягоды могут вызвать серьёзное отравление у ребёнка.

Миф: если растение засохло, яд исчезает.
Правда: токсичные вещества сохраняются даже в сухих листьях и корнях.

Миф: белладонна — редкость.
Правда: она часто встречается в дикой природе и на заброшенных территориях по всей Европе и Азии.

Исторический контекст

Название Atropa происходит от имени древнегреческой богини Атропос, которая, по мифу, перерезала нить жизни человека. В эпоху Возрождения сок белладонны использовали как косметическое средство: женщины закапывали его в глаза для расширения зрачков — это считалось красивым. Позднее растение стало применяться в медицине, но из-за высокой токсичности его использование строго ограничили.

3 интересных факта

• Белладонну иногда называют "вишней дьявола" за внешний вид её плодов.
• Она входит в семейство паслёновых, как и картофель, томаты и баклажаны — но только она смертельно опасна.
• В гомеопатии препараты белладонны применяют в микродозах, хотя эффективность не доказана научно.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Домашние животные
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Наука и техника
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Забудьте о фразах, что всё будет хорошо: Симоньян делится своим опытом борьбы с онкологией
10 минут, которые делают осанку королевской: способ, благодаря которому модели выглядят идеально
Краны снова засверкают: трюк сантехников, который побеждает известковый налёт без усилий
Вдохнул — кольнуло в груди: как отличить тревожный симптом от обычного спазма
Давление не падает, а время уходит: главная ошибка поклонников лимонной воды
Похож на жимолость, но смертельно опасен: как не перепутать белладонну с безвредным кустом
Рулит уверенно, думает беспечно: привычки, которые делают ветеранов дороги опаснее новичков
РНИИИС: 20 лет на защите российской интеллектуальной собственности 
Один штамп — и поездка под угрозой: туристам рассказали, что проверить перед вылетом в Китай
Осенняя хандра отменяется: эти простые игры вмиг взбодрят вашу кошку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.