Солнце садится, а они вспыхивают огнём — клёны, создающие волшебство своими листьями

Садоводство

Клён — одно из самых эффектных декоративных деревьев, которое ценят за выразительную форму кроны, разнообразие оттенков листвы и способность оживлять сад в любое время года. Осенью клены особенно красивы: их листья окрашиваются в красные, оранжевые и золотые тона, превращая участок в настоящий живописный пейзаж. Эти деревья не только создают уют и тень, но и способны переносить морозы и засуху, что делает их универсальными для российских условий.

Клен платан
Фото: commons.wikimedia.org by Joanbanjo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клен платан

Клён амурский

Невысокое дерево или крупный кустарник с густой кроной. Осенью его листья становятся алыми или оранжево-жёлтыми. Отличается устойчивостью к холодам и неприхотливостью к почве. После укоренения переносит засуху и не требует частого полива.

Плюсы: морозоустойчивость, компактность, красивая осенняя окраска.
Минусы: медленный рост в первые годы.

Клён крупнолистный

Самый "величественный" среди всех клёнов. Листья достигают размера с ладонь взрослого человека. Весной они бордовые, летом зеленеют, а осенью становятся ярко-жёлтыми. Это отличное дерево для парков и больших дворов, где требуется тень.

Плюсы: мощная крона, быстро растёт, долго живёт.
Минусы: плохо переносит городскую пыль и засоление почв.

Клён полевой

Компактный вид, который легко формируется в живую изгородь. Он устойчив к ветру, засухе и бедным почвам, поэтому часто используется в городском озеленении. Осенью листья желтеют, придавая саду мягкое золотистое сияние.

Плюсы: неприхотливость, плотная крона, подходит для стрижки.
Минусы: требует регулярной обрезки для поддержания формы.

Клён граболистный

Своеобразный вид с необычными листьями, напоминающими граб. Они узкие и вытянутые, осенью становятся янтарными. Этот клен идеально подходит для небольших участков, где нет места для крупных деревьев.

Плюсы: оригинальный внешний вид, высокая зимостойкость.
Минусы: редкость — сложно найти в продаже.

Клён японский

Настоящее украшение сада. Его резные листья окрашены в десятки оттенков — от зелёного до пурпурного. Клён отлично подходит для создания восточных композиций и выращивания в декоративных кадках. Лучше растёт в полутени, защищённой от ветра.

Плюсы: невероятная декоративность, множество сортов.
Минусы: чувствителен к холоду и прямому солнцу.

Клён норвежский

Один из самых распространённых и выносливых. Его густая шаровидная крона даёт много тени. Сорт с бордовыми листьями "Кримсон Кинг" особенно популярен в озеленении улиц. Однако в некоторых регионах растение может становиться агрессивным — активно распространяется самосевом.

Плюсы: быстрый рост, плотная крона, высокая зимостойкость.
Минусы: поверхностные корни, возможна инвазивность.

Клён бумажнокорый

Отличается необычной корой, которая отслаивается тонкими лентами, открывая медно-коричневый ствол. Даже зимой дерево выглядит эффектно. Осенью листья становятся ярко-красными или оранжевыми.

Плюсы: декоративная кора, устойчивость к холоду.
Минусы: предпочитает нейтральную почву и защищённое место.

Клён красный

Самое "яркое" дерево, которое оправдывает своё название. Весной распускаются красные почки, летом листья зеленеют, а осенью вспыхивают алыми красками. Идеален для участков, где нужна выразительная акцентная точка.

Плюсы: декоративность весь сезон, устойчивость к холоду.
Минусы: требует регулярного полива.

Клён серебристый

Отличается тем, что нижняя сторона его листьев имеет серебристый блеск, заметный на ветру. Это быстрорастущее дерево, которое легко приживается. Однако его корни поверхностные, поэтому лучше сажать вдали от дорожек и труб.

Плюсы: быстрый рост, неприхотливость.
Минусы: может повредить тротуар или отмостку.

Клён сахарный

Главный источник кленового сиропа. В саду ценится за пышную крону и ярко-оранжевую осеннюю листву. Хорошо растёт на дренированных почвах, но не переносит загрязнённый воздух.

Плюсы: долголетие, красивая окраска осенью, устойчива к морозам.
Минусы: плохо переносит соль и уплотнение почвы.

Клён платановидный

Крупное дерево с массивной кроной и большими листьями. Хорошо переносит городской смог и солёные почвы, но практически не меняет окраску листвы осенью. Часто используется для посадки вдоль дорог.

Плюсы: устойчив к загрязнениям, даёт плотную тень.
Минусы: не отличается яркой осенней окраской.

Клён татарский

Близкий "родственник" амурского клёна. В молодом возрасте имеет трёхлопастные листья, которые с возрастом становятся цельными. Весной покрывается зелёными соцветиями, осенью — красными крылатками.

Плюсы: компактность, декоративные плоды.
Минусы: чувствителен к переувлажнению.

Клён виноградолистный

Листья состоят из трёх частей и напоминают виноградные. Это невысокое дерево, часто используемое в композициях с камнями. Осенью окрашивается в разные оттенки — от зелёного до бордового.

Плюсы: оригинальная форма листвы, аккуратная крона.
Минусы: требует укрытия при сильных морозах.

Клён трезубчатый

Невысокое дерево с гладкой корой и трёхлопастными листьями. Быстро растёт, подходит для создания живописных аллей и небольших садов. Осенью листья приобретают золотисто-оранжевый цвет.

Плюсы: быстрый рост, декоративность.
Минусы: не переносит сильные морозы.

Клён Бладгуд

Японский сорт с тёмно-красной листвой, сохраняющей цвет весь сезон. Особенно эффектно выглядит весной, когда появляются новые побеги. Лучше всего растёт на солнечных местах, но требует мульчирования для защиты корней.

Плюсы: насыщенная окраска, подходит для маленьких участков.
Минусы: чувствителен к жаре и ветру.

Сравнение популярных видов клёнов

Вид клёна Высота (м) Морозостойкость Окраска листвы осенью
Амурский до 9 высокая красно-жёлтая
Крупнолистный до 30 средняя жёлто-оранжевая
Японский до 6 средняя пурпурная, бронзовая
Красный до 25 высокая алая
Бумажнокорый до 10 высокая оранжево-красная

Советы шаг за шагом: как посадить клён

  1. Выберите солнечное место с дренированной почвой.

  2. Подготовьте яму глубиной 60-70 см.

  3. Добавьте перегной или компост для лучшего приживания.

  4. После посадки обильно полейте и замульчируйте приствольный круг.

  5. Первые два года регулярно поливайте молодое дерево.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: посадка слишком близко к дому или дорожке.
Последствие: корни поднимают плитку и повреждают отмостку.
Альтернатива: сажайте клён не ближе 3 метров от построек.

Ошибка: обильный полив при тяжёлой почве.
Последствие: загнивание корней.
Альтернатива: добавьте песок или щебень для дренажа.

Плюсы и минусы клёнов в саду

Плюсы:
• декоративная листва весь сезон;
• быстрое формирование тени;
• выносливость к холоду;
• подходит для ландшафтного дизайна.

Минусы:
• поверхностные корни мешают газону;
• требует регулярной обрезки;
• может сбрасывать много листвы осенью.

FAQ

Как выбрать клён для небольшого участка?
Лучше подойдут японский или амурский виды — они компактные и медленно растут.

Когда сажать клён?
Оптимальное время — осень или ранняя весна, когда нет сильной жары и пересыхания почвы.

Нужно ли укрывать клён на зиму?
Молодые саженцы стоит замульчировать и защитить мешковиной от морозов и ветра.

Сколько растёт клён?
Большинство видов достигают зрелости за 15-20 лет, но декоративный эффект виден уже на 3-4 год.

Мифы и правда

Миф: клён нельзя выращивать рядом с домом.
Правда: при правильном расстоянии (3-5 м) дерево не причиняет вреда фундаменту.

Миф: клён плохо переносит жару.
Правда: многие виды, например амурский и норвежский, устойчивы даже к засушливому климату.

Интересные факты

  1. Сок сахарного клёна используется для приготовления настоящего кленового сиропа.

  2. В Канаде изображение листа клёна стало национальным символом.

  3. Из древесины клёна делают музыкальные инструменты и мебель высокого качества.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
