Не азот, не зола: вот что на самом деле делает лук крупным и сладким
6:00
Садоводство

Лук — одна из самых благодарных культур на грядке: неприхотливый, быстро растёт и при правильном подходе даёт богатый урожай даже без сложного ухода. Однако ключ к успеху кроется не в количестве удобрений, а в точности их выбора и сроках внесения. Опытные огородники утверждают, что именно две правильно проведённые подкормки делают репку крупной, сочной и вкусной.

Урожай лука на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Урожай лука на грядке

Почему важно соблюдать этапы подкормки

Хотя лук растёт почти на любой почве, избыток удобрений способен не помочь, а навредить. Корни этой культуры расположены близко к поверхности, и перекорм приводит к ожогу и замедлению роста. Поэтому важнее не частота, а точность состава и сроков.

Грамотная схема подкормок включает две основные фазы, каждая из которых направлена на определённый этап развития растения.

Сравнение подходов

Подход Количество подкормок Результат Риск
Без подкормок 0 средний урожай, мелкая луковица истощение почвы
Неправильные удобрения 3 и более нестабильный рост, деформация избыточное накопление нитратов
Две целевые подкормки 2 крупные, плотные луковицы минимальный

Первая фаза подкормки

Эта стадия начинается сразу после появления первых зелёных перьев. В этот момент луку требуется энергия для роста пера и развития корней.

Используют три компонента:

  • аммиачная селитра — 10 г на ведро воды;

  • сульфат калия — 20 г;

  • суперфосфат — 30 г.

Раствор тщательно перемешивают и поливают почву между рядами, стараясь не попадать на листья. Азот помогает нарастить зелёную массу, фосфор укрепляет корневую систему, а калий повышает стойкость растения к болезням.

Вторая фаза подкормки

Через 2-3 недели после первой процедуры наступает вторая фаза — время, когда луковица активно набирает массу. На этом этапе растению уже не требуется азот: он может вызвать избыточный рост пера в ущерб корню.

Для второй подкормки берут:

  • суперфосфат — 60 г;

  • сульфат калия — 40 г.

Смесь растворяют в ведре воды и вносят под корень. Эти элементы способствуют накоплению сахаров и формированию плотных, сочных головок.

Нужна ли третья подкормка

Опыт показывает, что третья подкормка не требуется. К моменту формирования луковицы питательные вещества из двух предыдущих фаз обеспечивают растению всё необходимое. Более того, переизбыток минеральных элементов может ухудшить вкус и снизить лёжкость урожая.

Также в конце вегетации лук перестают поливать. Влага в этот период провоцирует гниль и снижает концентрацию сухих веществ в репке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: внести азотное удобрение на позднем этапе.
    Последствие: перо растёт активно, а луковица не увеличивается.
    Альтернатива: ограничиться фосфорно-калийными соединениями.

  • Ошибка: поливать удобрением по листве.
    Последствие: ожог и пожелтение перьев.
    Альтернатива: вносить раствор строго под корень.

  • Ошибка: подкармливать чаще двух раз.
    Последствие: накопление нитратов.
    Альтернатива: следовать двухфазной схеме.

А что если…

Если лук растёт на бедной почве, допустимо добавить немного древесной золы — она содержит калий и кальций в мягкой форме, улучшает вкус и устойчивость к вредителям. Но делать это следует между основными подкормками.

Плюсы и минусы двухфазной схемы

Плюсы Минусы
Простая и доступная технология Требует точного расчёта дозировок
Минимум трудозатрат Не компенсирует сильно истощённую почву
Гарантирует крупный урожай Не подходит для засолённых участков
Снижает риск накопления нитратов Нужен контроль за влажностью

FAQ

Можно ли заменить суперфосфат другим удобрением?
Да, подойдёт фосфоритная мука или аммофос, но дозировку стоит скорректировать — они менее концентрированы.

Что делать, если перо пожелтело после подкормки?
Скорее всего, раствор был слишком концентрирован. Следует пролить грядку чистой водой.

Когда лучше подкармливать — утром или вечером?
Лучше в вечерние часы, когда солнце уже не обжигает листья и влага медленнее испаряется.

Можно ли совмещать подкормку с поливом?
Да, но в умеренных количествах, чтобы не размыть питательные вещества.

Мифы и правда

Миф: чем больше удобрений, тем крупнее луковицы.
Правда: избыток питания вызывает только рост пера.

Миф: лук не нуждается в калии.
Правда: калий отвечает за плотность и вкус репки, без него урожай будет водянистым.

Миф: третья подкормка обязательна.
Правда: две фазы полностью обеспечивают растение питанием.

Исторический контекст

  1. Лук выращивали ещё в Древнем Египте, считая его символом здоровья и долголетия.

  2. В России лук был обязательным компонентом рациона земледельцев — его добавляли в хлеб и каши.

  3. Первые рекомендации по минеральным подкормкам появились в начале XX века, когда начали изучать влияние фосфора и калия на урожайность.

Три интересных факта

  1. Лук содержит фитонциды — природные антибиотики, убивающие микробы в воздухе.

  2. При правильной подкормке луковицы могут храниться до 8 месяцев без потерь.

  3. Азотное удобрение в избытке делает лук менее острым и снижает его лёжкость.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
