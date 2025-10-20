Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про фикусы: кактусы захватывают интерьеры — их ставят даже в спальни
Секрет ароматной кухни: как высушить травы так, чтобы соседи подумали, что у вас ресторан
Маленькое чудо из тропиков: амфибия, которая сияет, будто солнце — золотое сокровище Панамы
Отпуск превратился в выживание: туристы в Испании борются с последствиями шторма
Громоздкие, прожорливые, идеальные: автомобили, которые задали вкус роскоши
Этна преподнесла сюрприз: раскрыта тайна извержений, которую скрывали тысячи лет
Алхимия мужской энергии: где заканчиваются тренировки и начинается химия обмана
Статистика против стереотипов: Юрий Лоза объяснил, почему мужчинам живётся тяжелее, чем женщинам
Пять продуктов, которые держат в узде женские гормоны и замедляют старение

Морозы, лёд и пылающие сердца: цветок, который делает весну живой даже в октябре

4:07
Садоводство

Есть растения, которые будто придуманы для того, чтобы оживлять сад даже в промозглую весну. Одно из них — дицентра великолепная (Dicentra spectabilis), известная под поэтичным названием "разбитое сердце". Её изогнутые стебли усыпаны розово-малиновыми цветами в форме сердечек — словно горящие огоньки на фоне молодой зелени. И самое удивительное: этот многолетник не боится даже крепких морозов.

Цветущая дицентра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цветущая дицентра

Цветок, который не боится холода

Дицентра — одно из самых зимостойких декоративных растений. Её корни выдерживают температуру до -35 °C без укрытия. Весной она просыпается раньше многих многолетников и уже в мае украшает сад длинными дугами со свисающими "сердечками". Даже если случаются возвратные заморозки, цветок переносит их спокойно и быстро восстанавливается.

Почему осенняя посадка — лучшая

Опытные садоводы советуют высаживать дицентру в октябре, когда почва ещё тёплая. За оставшиеся до зимы недели растение успевает сформировать крепкие корни и без проблем перенести холод. Весной оно тронется в рост раньше других и быстро зацветёт.

Для посадки выбирайте полутень — идеальное место под деревьями, у северной стены дома или вдоль забора. Солнечные участки не противопоказаны, но там цветение будет короче.

Как ухаживать за горящим сердцем

Чтобы дицентра росла пышно и без проблем, ей достаточно минимального ухода.

Почва

Рыхлая, плодородная, умеренно влажная. Застой воды — главный враг растения. Если участок глинистый, добавьте песок и компост.

Полив

Поливайте регулярно, но без переувлажнения. После цветения частоту поливов можно снизить.

Подкормка

Весной внесите комплексное удобрение — это поддержит активный рост. Осенью, после окончания цветения, подсыпьте золу или перегной.

Обрезка

Когда стебли отцветут, их можно обрезать почти до уровня почвы — это поможет сохранить декоративность клумбы.

Зимовка

Укрывать дицентру не нужно — она спокойно переносит морозы до -35 °C. В регионах с малоснежными зимами достаточно мульчировать почву опавшими листьями.

Преимущества дицентры великолепной

Качество Описание
Морозостойкость До -35 °C без укрытия
Долговечность Живёт на одном месте до 7 лет
Место посадки Предпочитает полутень
Цветение С мая по июль
Совместимость Отлично смотрится с хостами, папоротниками, ландышами

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Сажать в переувлажнённую почву гниение корней добавить дренаж и рыхлитель (песок, торф)
Слишком солнечное место быстрое выгорание цветов высадить в лёгкой полутени
Отсутствие подкормок мелкие бутоны, бледная листва весной — комплексное удобрение

А что если дицентра не зацвела

Если растение пропускает сезон цветения, это не повод для паники. Чаще всего причина — недостаток света или переизбыток влаги. Пересадите куст в более сухое место и сократите полив. Следующей весной дицентра наверстает упущенное.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Устойчивость к морозам и вредителям Не любит переувлажнения
Нетребовательность к уходу Требует деления каждые 6-7 лет
Эффектный вид в тени Корни хрупкие, пересаживать аккуратно

Три интересных факта

  • Дицентру впервые описали в Японии, а в Европу она попала в середине XIX века.
  • В народе её называют "разбитое сердце" за форму лепестков, напоминающую символ любви.
  • В благоприятных условиях куст может жить до 10 лет без потери декоративности.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Экономика и бизнес
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Наука и техника
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Наука и техника
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Популярное
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими

В Австралии впервые за долгие годы заметили семь детёнышей редчайшего сумчатого муравьеда. Учёные называют это важным шагом к спасению исчезающего вида.

Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Матушка-земля и благородство: почему Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Этот учёный предсказал будущее человечества. И оно вас ужаснет
Этот учёный предсказал будущее человечества. И оно вас ужаснет
Последние материалы
Всё оказалось не так грустно: Владимир Пресняков открыл неожиданную сторону развода сына
Экран под прицелом пыли: одна ошибка при чистке — и телевизор можно выбросить
Турист на грани закона: 6 невинных поступков, за которые в Китае сильно наказывают
Дважды по 60+: как изменит рынок труда стареющее население планеты
Ужин с последствиями: почему суши с газировкой — прямой путь к гастриту
Хищник из другой эры: рыба-вампир, ставшая живым кошмаром тропических рек
Морозы, лёд и пылающие сердца: цветок, который делает весну живой даже в октябре
Нервируют, упрямятся, но в них влюбляешься: 6 автомобилей с душой
Женщина устала — врачи довольны: как индустрия психиатрии зарабатывает на материнстве
В Германии обнаружен клад Римской империи: что скрывают 450 монет и золото
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.