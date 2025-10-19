Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хранили шины как всегда — и остались без сцепления: ошибка, которую совершают почти все автолюбители
Будущее наступило: в мире появились первые цифровые люди с характером
Финансовый прорыв: эти работники в Челябинской области стали получать на 69% больше
Путешествия без переплаты: эксперты рассказали, какой месяц лучший для поездок
Кожа злится и стареет: главный провал в уходе, который совершает почти каждая женщина
Броня из уверенности даёт трещину: триггеры, которые мгновенно отключают кошачью смелость
Казахстан лечит инфляцию холодом: что принесёт заморозка цен на топливо
Тёплый характер с холодным сюрпризом: как вырастить южные овощи там, где май ещё в свитере
Кожа сохнет, как земля без дождя: где искать влагу, если крем уже не помогает

Один приём — и лук сохранится до весны: перестаньте выбрасывать деньги на ветер

0:34
Садоводство

Лук — один из самых привычных и полезных овощей, без которого не обходится ни одна кухня. Он придаёт блюдам аромат, усиливает вкус и долго хранится. Но если неправильно подобрать место, весь запас может быстро испортиться. Чтобы лук не гнил и не терял сочность, нужно знать несколько простых, но важных правил хранения.

Репчатый лук
Фото: flickr. com by Eunice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Репчатый лук

Почему лук портится

Луковица — живой продукт. Даже после уборки она "дышит", выделяет влагу и реагирует на изменения температуры. Когда воздух становится слишком влажным, лук начинает преть, а при излишней сухости — пересыхает и сморщивается. Кроме того, он чувствителен к свету: под воздействием солнечных лучей запускается процесс прорастания. Поэтому хранить лук нужно в темноте, при умеренной температуре и с хорошей вентиляцией.

Основные причины порчи

  1. Повышенная влажность воздуха (более 75%).
  2. Контакт с овощами, выделяющими этилен (например, картофелем).
  3. Нарушение температурного режима.
  4. Отсутствие циркуляции воздуха.
  5. Повреждение шелухи или некачественная просушка.

Как подготовить лук к хранению

Перед тем как убрать урожай на зиму, важно провести правильную подготовку. Если этого не сделать, даже лучший погреб не спасёт овощи от гнили.

  1. Просушка. Лук должен быть полностью сухим. После уборки его раскладывают тонким слоем на солнце или в хорошо проветриваемом помещении на 10-14 дней.
  2. Отбор. Повреждённые, мягкие или проросшие экземпляры нужно сразу отложить — они испортят весь запас.
  3. Удаление лишней шелухи. Но снимать верхний защитный слой не стоит — он предохраняет луковицу от пересыхания.
  4. Хранение в таре. Лучше использовать деревянные ящики, сетки, корзины из лозы или тканевые мешки. Они обеспечивают циркуляцию воздуха и не накапливают влагу.

Где хранить лук: сравнение условий

Место хранения Температура Влажность Срок хранения Особенности
Погреб / подвал +3…+10 °C 60-70% До 8 месяцев Идеальные условия при хорошей вентиляции
Холодильник +2…+5 °C 80-90% До 1 месяца Подходит для очищенного или нарезанного лука
Кладовка / шкаф +16…+22 °C 50-60% 3-4 месяца Можно хранить в коробках или корзинах
Балкон (утеплённый) +4…+15 °C 60-70% 4-6 месяцев Важно избегать перепадов температуры

Советы шаг за шагом: как хранить лук зимой

  1. Выберите правильное место. Погреб или подвал — лучший вариант, если температура стабильная и нет излишней влаги.
  2. Следите за влажностью. Если воздух слишком сырой, поставьте рядом мешочек с солью или древесным углём — они впитают лишнюю влагу.
  3. Не держите лук рядом с картофелем. Картофель выделяет этилен, который ускоряет гниение.
  4. Периодически проверяйте запасы. Удаляйте испорченные луковицы, чтобы не заражались остальные.
  5. Используйте проветриваемую тару. Плетёные корзины, сетки или специальные мешки — лучший выбор.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Хранить лук в полиэтиленовых пакетах.
    Последствие: Влага накапливается, и луковицы начинают гнить.
    Альтернатива: Используйте сетчатые мешки или ящики с отверстиями.
  • Ошибка: Сложить весь лук в холодильник.
    Последствие: Из-за повышенной влажности овощ быстро размягчается.
    Альтернатива: Храните только очищенный лук в герметичных контейнерах.
  • Ошибка: Держать лук на кухне рядом с плитой или батареей.
    Последствие: Луковицы теряют влагу и становятся сухими.
    Альтернатива: Найдите прохладное, затемнённое место — кладовку, балкон, нижнюю полку шкафа.

Если нет погреба

Не беда. Даже в городской квартире можно сохранить лук свежим до весны. Для этого подойдёт застеклённый балкон, где температура не опускается ниже нуля. Можно также хранить его в кладовой — главное, чтобы там не было тепла и влаги. Отличный вариант — сделать декоративные косы из лука и подвесить их в тени: это не только удобно, но и красиво.

Если вы запасли слишком много лука, его можно переработать:

  • высушить в духовке или электросушилке;
  • заморозить нарезанным;
  • приготовить ароматное луковое масло или порошок.

Частые вопросы (FAQ)

Какой лук хранится дольше — красный или жёлтый?
Жёлтые сорта более плотные и лежкие, поэтому подходят для длительного хранения. Красный и белый лук мягче и хранятся меньше.

Можно ли хранить лук в морозилке?
Да, нарезанный лук можно замораживать в герметичных контейнерах. После размораживания он подходит для жарки и тушения, но не для салатов.

Нужно ли обрезать хвостики перед хранением?
Да, но оставьте около 4-5 см шейки. Слишком короткая обрезка открывает путь влаге и микроорганизмам.

Как понять, что лук начал портиться?
Появляется запах, мягкие участки и тёмные пятна на шелухе. Такой лук лучше сразу выбросить.

Сколько лука можно хранить в одной корзине?
Не больше 4-5 кг. Слишком плотная укладка мешает вентиляции и ускоряет гниение.

Мифы и правда

Миф 1. Лук лучше хранить в холодильнике.
Правда. Влажный воздух ускоряет порчу. Холодильник годится только для очищенного лука.

Миф 2. Если обернуть лук бумагой, он сохранится дольше.
Правда. Бумага впитывает влагу, но не пропускает воздух. Лучше использовать сетку.

Миф 3. Лук нельзя хранить рядом с чесноком.
Правда. Эти овощи прекрасно уживаются, если есть вентиляция и сухость.

Если соблюдать простые правила — сушить лук перед закладкой, выбирать сухое и прохладное место, избегать влаги и тесной упаковки — этот овощ спокойно пролежит всю зиму, сохранив вкус и аромат. Погреб остаётся лучшим местом для долгого хранения, но даже в квартире можно обеспечить луку комфортные условия. Главное — внимание к деталям: сухость, вентиляция и регулярная проверка запасов. Тогда ни одна луковица не пропадёт зря, а блюда будут радовать свежестью круглый год.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Садоводство, цветоводство
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Шоу-бизнес
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Еда и рецепты
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Финансовый прорыв: эти работники в Челябинской области стали получать на 69% больше
Путешествия без переплаты: эксперты рассказали, какой месяц лучший для поездок
Кожа злится и стареет: главный провал в уходе, который совершает почти каждая женщина
Броня из уверенности даёт трещину: триггеры, которые мгновенно отключают кошачью смелость
Казахстан лечит инфляцию холодом: что принесёт заморозка цен на топливо
Тёплый характер с холодным сюрпризом: как вырастить южные овощи там, где май ещё в свитере
Кожа сохнет, как земля без дождя: где искать влагу, если крем уже не помогает
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Хрящи трещат под напором амбиций: тело мстит за каждое пренебрежение отдыхом
Не грязь и не дождь: настоящая причина псиного аромата — не шутите, это сигнал об опасности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.