Один приём — и лук сохранится до весны: перестаньте выбрасывать деньги на ветер

Лук — один из самых привычных и полезных овощей, без которого не обходится ни одна кухня. Он придаёт блюдам аромат, усиливает вкус и долго хранится. Но если неправильно подобрать место, весь запас может быстро испортиться. Чтобы лук не гнил и не терял сочность, нужно знать несколько простых, но важных правил хранения.
Луковица — живой продукт. Даже после уборки она "дышит", выделяет влагу и реагирует на изменения температуры. Когда воздух становится слишком влажным, лук начинает преть, а при излишней сухости — пересыхает и сморщивается. Кроме того, он чувствителен к свету: под воздействием солнечных лучей запускается процесс прорастания. Поэтому хранить лук нужно в темноте, при умеренной температуре и с хорошей вентиляцией.
Перед тем как убрать урожай на зиму, важно провести правильную подготовку. Если этого не сделать, даже лучший погреб не спасёт овощи от гнили.
|Место хранения
|Температура
|Влажность
|Срок хранения
|Особенности
|Погреб / подвал
|+3…+10 °C
|60-70%
|До 8 месяцев
|Идеальные условия при хорошей вентиляции
|Холодильник
|+2…+5 °C
|80-90%
|До 1 месяца
|Подходит для очищенного или нарезанного лука
|Кладовка / шкаф
|+16…+22 °C
|50-60%
|3-4 месяца
|Можно хранить в коробках или корзинах
|Балкон (утеплённый)
|+4…+15 °C
|60-70%
|4-6 месяцев
|Важно избегать перепадов температуры
Не беда. Даже в городской квартире можно сохранить лук свежим до весны. Для этого подойдёт застеклённый балкон, где температура не опускается ниже нуля. Можно также хранить его в кладовой — главное, чтобы там не было тепла и влаги. Отличный вариант — сделать декоративные косы из лука и подвесить их в тени: это не только удобно, но и красиво.
Если вы запасли слишком много лука, его можно переработать:
Какой лук хранится дольше — красный или жёлтый?
Жёлтые сорта более плотные и лежкие, поэтому подходят для длительного хранения. Красный и белый лук мягче и хранятся меньше.
Можно ли хранить лук в морозилке?
Да, нарезанный лук можно замораживать в герметичных контейнерах. После размораживания он подходит для жарки и тушения, но не для салатов.
Нужно ли обрезать хвостики перед хранением?
Да, но оставьте около 4-5 см шейки. Слишком короткая обрезка открывает путь влаге и микроорганизмам.
Как понять, что лук начал портиться?
Появляется запах, мягкие участки и тёмные пятна на шелухе. Такой лук лучше сразу выбросить.
Сколько лука можно хранить в одной корзине?
Не больше 4-5 кг. Слишком плотная укладка мешает вентиляции и ускоряет гниение.
Миф 1. Лук лучше хранить в холодильнике.
Правда. Влажный воздух ускоряет порчу. Холодильник годится только для очищенного лука.
Миф 2. Если обернуть лук бумагой, он сохранится дольше.
Правда. Бумага впитывает влагу, но не пропускает воздух. Лучше использовать сетку.
Миф 3. Лук нельзя хранить рядом с чесноком.
Правда. Эти овощи прекрасно уживаются, если есть вентиляция и сухость.
Если соблюдать простые правила — сушить лук перед закладкой, выбирать сухое и прохладное место, избегать влаги и тесной упаковки — этот овощ спокойно пролежит всю зиму, сохранив вкус и аромат. Погреб остаётся лучшим местом для долгого хранения, но даже в квартире можно обеспечить луку комфортные условия. Главное — внимание к деталям: сухость, вентиляция и регулярная проверка запасов. Тогда ни одна луковица не пропадёт зря, а блюда будут радовать свежестью круглый год.
У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.