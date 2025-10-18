Сад под карантином: осенняя операция против парши, которая спасает урожай

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Парша — одно из самых коварных грибковых заболеваний, поражающих яблони. Возбудитель, гриб Venturia inaequalis, способен уничтожить весь урожай: некогда сочные плоды покрываются черными пятнами, теряют вкус и становятся непригодными для хранения. Наибольший риск заражения возникает весной, когда температура держится в диапазоне от +6 до +26 °C, а влажность воздуха повышена из-за частых дождей. Однако опытные садоводы знают: залог здоровья сада закладывается именно осенью. Именно в этот период можно ликвидировать очаг инфекции и подготовить деревья к зиме.

Парша
Фото: commons.wikimedia.org by Bill Kasman, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Парша

Почему важно действовать осенью

Парша не исчезает вместе с опавшими листьями. Споры грибка спокойно зимуют в саду — в листве, на поражённых плодах и ветвях, чтобы весной снова активироваться. Поэтому осенние работы — это не просто уборка, а настоящая операция по обеззараживанию сада. Если выполнить все шаги вовремя, яблони встретят весну без угрозы заражения, а урожай будет щедрым и здоровым.

Первый шаг: генеральная уборка сада

Главное правило — никаких компромиссов с заражёнными растительными остатками. Всё, что могло стать домом для грибка, нужно удалить.

  1. Соберите и утилизируйте опавшие листья. Именно в них сохраняются споры возбудителя парши. Сжигать — лучший вариант: компостирование допустимо только при очень высокой температуре, которая гарантированно уничтожает инфекцию.

  2. Уберите из-под деревьев больные и мумифицированные яблоки, а также сухие ветки. Они тоже представляют опасность.

  3. После уборки рекомендуется перекопать приствольные круги — так споры, оставшиеся в верхнем слое почвы, погибнут зимой от мороза.

Без тщательной уборки любые химические обработки будут малоэффективны — грибок просто выждет и снова активируется весной.

Второй шаг: осенняя обрезка яблонь

Обрезка помогает не только сформировать крону, но и остановить распространение болезни. Удаляют все сухие, больные и повреждённые ветви. Срезы обязательно обрабатывают садовым варом или медным купоросом. Инструменты после работы нужно продезинфицировать — иначе можно перенести инфекцию на здоровые деревья.

После обрезки стволы яблонь полезно побелить известковым раствором с добавлением медного купороса. Такая защита предотвратит развитие грибка и отпугнет вредителей, которые часто зимуют в трещинах коры.

Третий шаг: химическая защита от парши

Основные обработки проводят после полного листопада, когда дерево переходит в период покоя. Это позволяет активным веществам глубже проникнуть в кору и почву, уничтожая споры, спрятанные на зиму.

Медные препараты

Это проверенная временем "тяжёлая артиллерия". Используются:

  • 3%-й раствор медного или железного купороса;

  • бордосская жидкость (смесь медного купороса и извести).

Такие средства создают на поверхности коры защитную плёнку и подавляют развитие грибка. Их применяют в сухую погоду при температуре не ниже +5 °C.

Урея — противогрибковый усилитель

Урея (карбамид) — синтетическое удобрение, которое действует как мощный фунгицид. Её можно использовать отдельно или вместе с медным купоросом. Раствор готовят в концентрации около 5-7%. Препарат эффективно уничтожает споры, зимующие в листве, и одновременно насыщает почву азотом.

Интересно, что урея имеет дополнительный бонус: она задерживает распускание почек весной примерно на неделю. Благодаря этой задержке деревья успевают избежать повреждения поздними заморозками, что особенно важно для садов в средней полосе и северных регионах.

"Эффект уреї двойной: она и дезинфицирует, и защищает от весенних заморозков", — отметил агроном Алексей Селиванов.

Биологические препараты

Для сторонников экологического земледелия подойдут биофунгициды на основе бактерий Bacillus subtilis или Trichoderma. Они не убивают грибок мгновенно, но постепенно вытесняют патогенную микрофлору и восстанавливают баланс в саду.

Сравнение популярных средств против парши

Препарат Тип Когда применять Эффективность Дополнительный эффект
Медный купорос химический после листопада высокая антисептик для коры
Бордосская жидкость химический поздняя осень высокая защита от мхов и лишайников
Урея химико-минеральный после уборки листьев очень высокая задержка цветения, подкормка
Биофунгициды биологический весь сезон средняя экологичность, безопасны для пчёл

Что нельзя делать

  1. Не оставляйте под деревьями листву и падалицу. Даже несколько яблок способны сохранить инфекцию до весны.

  2. Не обрабатывайте сад перед дождём — вода смоет препараты.

  3. Не превышайте концентрацию химических растворов: сильный раствор может обжечь кору и почки.

А что если сад уже заражён

Если болезнь поразила большую часть урожая, не стоит отчаиваться. Сразу после сбора яблок проведите двойное опрыскивание: сначала медным препаратом, затем раствором уреї. Весной повторите обработку до распускания почек. Через сезон деревья полностью восстановятся.

В запущенных случаях можно использовать системные фунгициды (например, содержащие трифлоксистробин), но строго по инструкции и не ближе, чем за 20 дней до сбора урожая.

Плюсы и минусы осенней обработки

Плюсы Минусы
Уничтожение спор до зимы Требуется время и дисциплина
Защита деревьев от заморозков Возможен ожог при передозировке
Улучшение структуры почвы Некоторые препараты не подходят для органических садов
Повышение урожайности на следующий год Нужно соблюдать технику безопасности

Частые вопросы

Как часто нужно обрабатывать яблони от парши?
Достаточно двух основных обработок: осенью после листопада и весной до распускания почек.

Можно ли обойтись без химии?
Да, но только если регулярно убирать листву и использовать биофунгициды. Без этого риск заражения остаётся высоким.

Когда лучше опрыскивать — утром или вечером?
Лучше вечером, в сухую безветренную погоду. Так раствор дольше удерживается на ветках.

Мифы и правда о борьбе с паршой

Миф: грибок погибает зимой сам по себе.
Правда: споры отлично зимуют в листве и активируются весной при первой оттепели.

Миф: урея — только удобрение.
Правда: это эффективное средство против грибков, которое также помогает задержать цветение.

Миф: можно ограничиться одной обработкой весной.
Правда: без осенней подготовки весенняя защита будет неполной.

Интересные факты

  • Возбудитель парши может сохраняться на растительных остатках до 3 лет.
  • Первые признаки заражения — оливково-зелёные пятна на листьях, которые затем темнеют.
  • Устойчивые к парше сорта яблонь (например, "Антоновка", "Имрус", "Синап Орловский") гораздо реже нуждаются в обработке.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
