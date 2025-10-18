Малина — не медведь, но зимой тоже любит укутаться: что нужно сделать до первых морозов

Малина — один из самых благодарных и вкусных даров сада. Эти ароматные ягоды радуют не только летом, но и осенью, если кусты правильно подготовлены. Чтобы растения оставались сильными, не вымерзали и продолжали стабильно плодоносить, важно знать, как ухаживать за ними под конец сезона.

Виды малины и особенности ухода

Существует два основных типа малины — летняя и осенняя (ремонтантная). Первая даёт урожай на побегах прошлого года, а вторая — на молодых, выросших в текущем сезоне. Именно от этого зависит, как и когда обрезать кусты, а также как их укрывать на зиму.

При выборе сорта стоит учитывать климат региона. В холодных зонах плохо приживаются нежные, малозимостойкие виды, а короткое лето не позволит вызреть поздним сортам. Если малина выращивается в горшках, выбирайте компактные формы, специально выведенные для контейнерного разведения.

Подготовка малинника к зиме шаг за шагом

Осенняя забота о малине включает несколько обязательных этапов: прополку, полив, мульчирование и обрезку. Все они влияют на урожай следующего года.

1. Удалите сорняки

Сорняки — главный конкурент малины за влагу и питательные вещества. Особенно опасны многолетние виды: их корни прорастают глубоко и вытягивают ресурсы из почвы. Осенью тщательно прополите малинник, удаляя растения с корнями. Делайте это в сухую погоду, когда земля легко рассыпается и корни вытаскиваются целиком.

"Осеннее пропалывание — это не косметическая мера, а способ продлить жизнь малиннику", — отмечает агроном Иван Кузнецов.

После прополки землю можно слегка взрыхлить и присыпать тонким слоем перегноя.

2. Полив до заморозков

Хотя активный рост побегов уже завершён, корневая система продолжает работать. Влага нужна малине до самых первых заморозков. Обычно достаточно одного хорошего полива в неделю, если осень сухая. Земля должна быть влажной на глубину 25-30 см.

В регионах с дождливым климатом полив можно сократить, но следите, чтобы почва не пересыхала. Малина имеет поверхностные корни, и при нехватке влаги кусты могут ослабнуть перед зимой.

После первых заморозков полив прекращают, чтобы корни не начали подгнивать.

3. Мульчирование

Мульча защищает корни от холода, сохраняет влагу и подавляет рост сорняков. Осенью слой мульчи должен быть особенно плотным — около 5-8 см. Подойдут:

компост или перегной;

опилки;

солома;

измельчённые листья;

кора деревьев.

Наносите мульчу после прополки и полива, равномерно распределяя материал по всей площади вокруг кустов. Особенно важно прикрыть основание побегов.

4. Обрезка

Обрезка — решающий этап осеннего ухода. Здесь важно различать тип малины.

Летняя малина плодоносит на побегах прошлого года, поэтому после сбора урожая старые стебли нужно удалить до основания. Новые побеги, выросшие за лето, остаются — именно на них появятся ягоды в следующем сезоне. Выберите 6-8 самых крепких и здоровых стеблей, остальные вырежьте, чтобы не загущать куст.

Ремонтантную малину, плодоносящую осенью, обычно подрезают иначе. Если вы хотите получить один, но более обильный урожай осенью, все побеги срезают почти до земли поздней осенью или ранней зимой. Если же хотите две волны плодоношения, обрезку проводят частично: удаляют лишь отмершие верхушки, а нижние части побегов сохраняют.

"Главное правило — не оставлять старую, засохшую древесину. Она только ослабляет куст", — пояснил садовод Сергей Лаптев.

После обрезки побеги аккуратно подвязывают к шпалере или опорам, чтобы они не сломались под снегом и не пострадали от ветра.

Как защитить малину от холода

Даже зимостойкие сорта нуждаются в защите, если температура зимой опускается ниже -20 °C. После обрезки и мульчирования побеги аккуратно пригибают к земле и закрепляют металлическими скобами. Сверху укрывают агроволокном, лапником или сухими листьями. Важно, чтобы под укрытием оставался воздух — иначе растения могут выпреть.

Весной, когда сойдёт снег и воздух прогреется до +5 °C, укрытие нужно вовремя снять, чтобы побеги не сопрели.

Ошибки садоводов и как их избежать

Полив после заморозков → вода замерзает, повреждая корни.

Альтернатива: прекратите полив за неделю до устойчивых холодов. Толстый слой мульчи сразу у основания куста → риск подгнивания.

Альтернатива: отступите 5-7 см от стеблей. Поздняя обрезка при морозах → ломаются побеги.

Альтернатива: завершите работы при плюсовой температуре. Использование полиэтилена как укрытия → конденсат вызывает гниль.

Альтернатива: применяйте дышащие материалы — спанбонд, агротекс.

А что если малина растёт в горшке

Контейнерная малина требует особого подхода. Горшок можно перенести в прохладное помещение — не теплее +5 °C, чтобы растения перешли в период покоя. Если оставить их на улице, укутайте горшок мешковиной, а почву покройте толстым слоем мульчи. Весной пересадите куст в свежий субстрат и подкормите органическим удобрением.

Плюсы и минусы осенней подготовки

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать лучший сорт малины для средней полосы?

Выбирайте зимостойкие сорта: "Новость Кузьмина", "Гусар", "Жар-птица". Они хорошо переносят морозы и дают стабильный урожай.

Сколько стоит осенняя обрезка у специалистов?

Работа садовника по уходу за малинником стоит от 100 до 200 рублей за куст в зависимости от региона.

Что лучше: мульча из соломы или коры?

Солома быстрее перегнивает и удобряет почву, а кора служит дольше, но может подкислять грунт. Идеально сочетать оба варианта.

Мифы и правда

Миф: малину нельзя подрезать осенью, она вымерзнет.

Правда: напротив, удаление старых побегов помогает кустам сохранить силы и лучше зимовать.

Миф: чем больше мульчи, тем лучше.

Правда: слишком толстый слой задерживает влагу и вызывает гниль.

Миф: полив не нужен после сбора урожая.

Правда: осенняя влага помогает растению подготовиться к зиме.

