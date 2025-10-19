Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Картофель, от которого не оторвать взгляд: как вырастить синее чудо на грядке
Лобовая броня крепче, чем у Т-34: мышцы кора превращают тело в живой танк стабильности
Этот учёный предсказал будущее человечества. И оно вас ужаснет
Рождена для неба — влюбилась в дорогу: почему BMW всегда идёт против правил
Когда за окном дождь, а в доме пахнет клубникой: рецепт пирога, который согревает лучше пледа
Россия открывает двери: как программа переселения помогает репатриантам обрести новую жизнь
Вечерний образ с вау эффектом: приём, который используют стилисты звёзд
Вытираете пол, но убиваете технику: одна привычка сокращает жизнь холодильнику на годы
Вы перестанете бояться весов: как сбросить килограммы без диет и страданий

Посадили и забыли — худшее, что можно сделать с саженцем: культуры, которые не прощают

1:04
Садоводство

Выращивание плодовых деревьев и кустарников требует внимания и терпения. Особенно важно правильно ухаживать за молодыми растениями в первый год после посадки, чтобы они хорошо прижились и заложили основу для урожая. Эти рекомендации помогут вам грамотно подготовиться к следующему сезону и вырастить здоровые саженцы вишни, йошты и груши — независимо от региона проживания.

Йошта
Фото: commons.wikimedia.org by Oknarf2004, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Йошта

Основные принципы ухода

Весной и летом у растений активная вегетация, и в этот период они нуждаются в достатке влаги, питательных веществ и солнечного света. Саженцы плодовых деревьев нельзя оставлять без полива или удобрений, но и чрезмерное внимание может им повредить. Умеренность и регулярность — залог успеха. Почва должна быть рыхлой и воздухопроницаемой, а место посадки — хорошо освещённым и защищённым от ветра.

Войлочная вишня: неприхотливость с нюансами

Эта культура любит тепло и свет, плохо переносит застой воды и плотные глинистые почвы. Лучшие результаты показывает на лёгких суглинках, удобренных органикой. Для весенней посадки стоит подготовить лунку заранее — за 2-3 недели, чтобы почва осела. Корневая шейка должна оставаться на уровне поверхности земли.

Вишня не любит загущения, поэтому обрезка обязательна. Оставляют 10-12 сильных ветвей, остальные вырезают, чтобы куст проветривался и не болел. Подкармливают её трижды: весной аммиачной селитрой, летом — настоем трав или компостом, осенью — суперфосфатом и хлористым калием. В холодных регионах осеннее мульчирование перегноем или опилками помогает кустам перезимовать.

Йошта: гибрид с характером

Йошта — результат скрещивания смородины и крыжовника. Она устойчива к большинству болезней и редко страдает от морозов, но нуждается в регулярной обрезке. Раз в 2-3 года удаляют старые ветви старше 6 лет и оставляют по 2-3 молодых побега на замену. После цветения йошту полезно полить и замульчировать приствольный круг. В засушливое лето без этого ягоды мельчают и становятся менее сладкими.

Удобрения под йошту вносят по схеме: весной азотные, летом органические, осенью — фосфорно-калийные. Для защиты от вредителей, особенно крыжовникового пилильщика, стоит обработать кусты биопрепаратами — например, настоем золы или зелёного мыла.

Груша: внимание к поливу и формировке

Молодые груши нуждаются в обильном поливе, особенно в мае и июне. Под каждое дерево выливают до пяти вёдер воды, после чего почву рыхлят и мульчируют. Оптимальная схема удобрений: весной — азот (мочевина, аммиачная селитра), летом — комплексные подкормки с калием, а осенью — суперфосфат.

Особое внимание стоит уделить формированию кроны. Низкорослые сорта удобнее в уходе и устойчивее к ветрам. Формируют разреженно-ярусную систему, оставляя 3-4 скелетные ветви. Осенью деревца защищают от грызунов лапником или специальными сетками, а приствольный круг утепляют торфом или опилками.

Сравнения культур

Культура Уровень ухода Устойчивость к морозу Частота обрезки Подходящая почва
Войлочная вишня Средний Средняя Ежегодно Лёгкий суглинок
Йошта Лёгкий Высокая Раз в 2-3 года Плодородная, дренированная
Груша Повышенный Средне-высокая Каждый год Умеренно влажная, рыхлая

Советы шаг за шагом

  1. Весна: до распускания почек обработайте растения бордоской жидкостью или медным купоросом.

  2. Лето: рыхлите почву и поливайте по мере подсыхания, не заливая корни.

  3. Осень: внесите органику и защитите растения мульчей.

  4. Зима: обвяжите молодые деревца лапником и обновите побелку стволов.

  5. Весной следующего года: проведите санитарную обрезку и первую подкормку азотом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: чрезмерный полив.
    Последствие: корневая гниль и ослабление иммунитета.
    Альтернатива: поливать реже, но обильнее, добавив в почву песок для дренажа.

  • Ошибка: густая посадка.
    Последствие: слабое цветение и болезни.
    Альтернатива: соблюдать дистанцию — минимум 1,5 м между кустами и 3 м между деревьями.

  • Ошибка: обрезка осенью в холодных регионах.
    Последствие: подмерзание ветвей.
    Альтернатива: переносить формировку на весну.

А что если…

Если зима выдалась бесснежной и морозной, укутайте приствольный круг нетканым материалом или лапником. Весной не спешите снимать укрытие — дайте земле прогреться. А если растения подмерзли, обрежьте повреждённые побеги до живой древесины — они быстро восстановятся.

Плюсы и минусы культур

Культура Плюсы Минусы
Войлочная вишня Раннее плодоношение, декоративность Склонность к грибковым болезням
Йошта Зимостойкость, крупные ягоды Требует регулярной обрезки
Груша Долговечность, ароматные плоды Требовательна к влаге и теплу

FAQ

Как часто поливать молодые растения?
Достаточно 3-4 раз за сезон, но при жаркой погоде поливайте чаще, используя 2-5 вёдер воды.

Можно ли сажать вишню или йошту в тени?
Нет, эти культуры светолюбивы. В полутени урожай будет слабее, а болезни появятся чаще.

Нужно ли укрывать грушу на зиму?
Да, особенно в первые 3 года после посадки. Используйте лапник или плотную бумагу.

Мифы и правда

  • Миф: войлочная вишня не вымерзает.
    Правда: при сильных морозах без снега побеги подмерзают, особенно у молодых растений.

  • Миф: йошта не требует удобрений.
    Правда: при нехватке питания ягоды мельчают, и куст стареет быстрее.

  • Миф: груша плодоносит только в южных регионах.
    Правда: современные сорта прекрасно растут в средней полосе и на Урале.

Три интересных факта

  1. Йошта названа от первых букв немецких слов Johannisbeere (смородина) и Stachelbeere (крыжовник).

  2. Войлочная вишня не скрещивается с обычной — это отдельный вид, пришедший из Китая.

  3. Груша считается символом здоровья и долголетия, а её древесина используется для изготовления музыкальных инструментов.

Исторический контекст

Первые груши на Руси появились в XI веке, их выращивали при монастырях. Войлочная вишня пришла к нам из Азии в XIX веке, а йошта — самый молодой гибрид, созданный в Германии в 70-х годах XX века. Сегодня все три культуры активно разводятся в российских садах и адаптированы к самым разным климатическим условиям.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Происшествия
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Еда и рецепты
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Когда за окном дождь, а в доме пахнет клубникой: рецепт пирога, который согревает лучше пледа
Россия открывает двери: как программа переселения помогает репатриантам обрести новую жизнь
Вечерний образ с вау эффектом: приём, который используют стилисты звёзд
Вытираете пол, но убиваете технику: одна привычка сокращает жизнь холодильнику на годы
Вы перестанете бояться весов: как сбросить килограммы без диет и страданий
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Популярные добавки теряют эффективность — на смену омега-3 пришёл новый защитник иммунитета
Зеркало решило всё за них: новая мистическая мелодрама Сводишь с ума переворачивает реальность
Один приём — и лук сохранится до весны: перестаньте выбрасывать деньги на ветер
Хранили шины как всегда — и остались без сцепления: ошибка, которую совершают почти все автолюбители
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.