Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить

Садоводство

Осень — время, когда природа постепенно замирает, готовясь к зиме. С деревьев опадают листья, сокодвижение замедляется, и наступает лучший момент для ухода за садом. Одно из самых важных мероприятий в этот период — обрезка деревьев. Она помогает растениям перезимовать, омолодиться и дать богатый урожай следующей весной.

Обрезка малины осенью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Но не каждое дерево одинаково переносит "стрижку". Разберёмся, какие культуры обрезают осенью, а какие лучше оставить до весны.

Зачем нужна осенняя обрезка

Обрезка не только придаёт деревьям аккуратную форму, но и:

  • предотвращает поломку ветвей под снегом;

  • улучшает освещённость и проветривание кроны;

  • повышает зимостойкость растения;

  • стимулирует рост новых побегов и формирование цветочных почек.

Виды осенней обрезки

Санитарная

Самый безопасный и универсальный вид. Подходит почти для всех деревьев, включая теплолюбивые (персик, абрикос, айва).

Удаляют:

  • больные, сухие и повреждённые ветви;

  • ветки, загущающие крону;

  • прикорневую поросль;

  • волчки (жирующие вертикальные побеги).

Важно: абрикосы позднеспелых сортов обрезают только весной — они плохо заживают осенью.

Формирующая

Такая обрезка нужна, чтобы задать дереву форму, омолодить или скорректировать крону. Её проводят только у здоровых и зимостойких культур - яблонь, груш, слив.

Больные и ослабленные растения не трогают до весны: удаление множества ветвей может вызвать стресс и гибель.

Какие деревья обрезают осенью

Яблоня

Яблоня быстро растёт и склонна к загущению, поэтому осенняя обрезка для неё обязательна.

  • Удаляют: старые, больные и пересекающиеся ветки.

  • Укорачивают: длинные побеги на треть длины.

  • На молодых деревьях: подрезают центральный побег так, чтобы он возвышался над остальными не более чем на 20 см.

  • На старых: убирают до трети старых ветвей, чтобы стимулировать рост новых.

Не обрезайте более 25% здоровой кроны за сезон — это ослабит дерево.

Груша

Груша нуждается в регулярной, но аккуратной формировке.

  • Главный проводник укорачивают, оставляя его на 10-20 см выше скелетных ветвей.

  • На каждом ярусе оставляют 3-4 крепкие ветви, расположенные равномерно.

  • Загущающие боковые побеги удаляют "на кольцо".

  • Старые ветви постепенно заменяют молодыми, укорачивая их на четверть длины.

Обрезку начинают с раннеспелых сортов и деревьев, менее устойчивых к морозам.

Слива

Слива переносит обрезку хуже, чем яблоня и груша, поэтому действует правило "чем меньше — тем лучше".

  • Удаляют только больные, сухие и поломанные ветви.

  • Длинные побеги укорачивают на треть.

  • Верхушку при необходимости слегка подрезают, чтобы ограничить рост.

  • Молодые сливы лучше обрезать весной, когда минует риск морозов.

Срезанные больные ветви обязательно сжигают, чтобы предотвратить распространение инфекций. Здоровые можно измельчить и использовать как мульчу.

Способы обрезки

На почку

Ветку срезают чуть выше живой почки, направленной в нужную сторону (внутрь или наружу кроны). Это помогает задать правильное направление роста.

На кольцо

Ветку удаляют полностью, срезая по кольцевому наплыву у основания. Этот способ используют для вырезания старых или мешающих побегов.

Правила осенней обрезки

  1. Лучше меньше, чем больше. Излишняя обрезка ослабляет дерево.

  2. Инструменты должны быть острыми и продезинфицированными.

  3. Толстые ветви пилят в три этапа: надпил снизу, спил сверху, затем выравнивание спила — это защищает кору от разрывов.

  4. Крупные срезы замазывают садовым варом или пастой.

  5. Работайте в сухую погоду при температуре не ниже +5 °C.

  6. После обрезки полезно провести осеннюю обработку сада от болезней и вредителей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: обрезать осенью персик или абрикос.
    Последствие: подмерзание и плохое заживление ран.
    Альтернатива: санитарная обрезка весной.

  • Ошибка: укорачивать ветви в мороз.
    Последствие: древесина растрескивается.
    Альтернатива: проводить работы в тёплый солнечный день.

  • Ошибка: не обрабатывать крупные срезы.
    Последствие: заражение грибками.
    Альтернатива: замазать варом или масляной краской.

Таблица "Когда обрезать основные плодовые культуры"

Культура Можно обрезать осенью Тип обрезки Особенности
Яблоня Можно Санитарная и формирующая Удалять до 1/4 ветвей
Груша Можно Санитарная, омолаживающая Формировать ярусную крону
Слива Можно (аккуратно) Санитарная Молодые деревья — весной
Абрикос, персик, айва Нельзя Только санитарная Не трогать здоровые побеги
Вишня, черешня Нельзя Весной Плохо заживают срезы

Три интересных факта

  1. Если обрезать яблоню осенью, она заложит больше цветочных почек на будущий год.

  2. Груша лучше переносит обрезку при влажной погоде, чем в жару.

  3. Миф: осенняя обрезка всегда нужна. На самом деле молодые деревья до трёх лет лучше не трогать — они ещё формируются.

Осенняя обрезка — не просто подготовка сада к зиме, а залог его здоровья и плодородия. Деревья, очищенные от старых и больных ветвей, легче зимуют и весной пробуждаются с новыми силами. Главное — действовать вовремя и с пониманием: лишняя ветка иногда стоит целого урожая.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
