Подкормка по-деревенски: старый способ, который делает сливу щедрой и сладкой

5:29
Садоводство

Слива — культура благодарная, но требовательная. Она не терпит перекормов и ошибок в выборе удобрений. Если подобрать питание грамотно, дерево щедро отплатит — в следующем сезоне даст крупные, сладкие и ароматные плоды.

Подкормка сливы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Подкормка сливы

Основной принцип подкормки

Главное правило: слива в разные периоды роста требует разных элементов питания. Молодым деревьям нужен азот для наращивания зелёной массы, а взрослым — фосфор и калий для плодоношения.

1. Первые годы — рост без излишеств

В первый год после посадки удобрения не нужны — в свежей почве достаточно питательных веществ. Слива тратит силы на укоренение, и лишние подкормки только мешают.

Со второго по четвёртый год дерево подкармливают мочевиной (азотное удобрение). Это помогает активному росту ветвей и листвы.

  • Норма: 15 г мочевины на одно дерево.

  • Время внесения: весной, до цветения.

2. Плодоносящим деревьям — питание для урожая

Когда слива вступает в фазу плодоношения, ей требуется комплексное питание. Лучший вариант — деревенская смесь, состоящая из органики и минералов:

  • Навоз - 10 кг;

  • Мочевина - 20 г;

  • Суперфосфат - 50 г;

  • Древесная зола - 1 стакан.

Такой состав обеспечивает дереву все необходимые элементы:

  • азот — для листвы и роста;

  • фосфор — для завязей;

  • калий — для сладости и вкуса плодов.

3. Сезонные особенности подкормки

  • Весной слива нуждается в азоте. Мочевину или аммиачную селитру вносят в растворённом виде под корень или опрыскиванием по листве (0,2%-й раствор).

  • Летом дерево питают органикой — настоем коровяка или трав.

  • Осенью прекращают азотные подкормки, переходя на фосфорно-калийные смеси, чтобы слива успела подготовиться к зиме.

Период Что внести Зачем
Весна Мочевина (15-20 г) Стимулирует рост
Лето Навоз, настой трав Поддерживает завязи
Осень Суперфосфат (30 г), калимаг (50 г), зола (1 стакан) Усиление корней, подготовка к зиме

4. Как понять, чего не хватает

Состояние листьев подскажет, каких веществ не хватает дереву:

  • Бледная листва, слабое цветение — дефицит азота.
    → Опрыскайте 0,2%-м раствором аммиачной селитры.

  • Бурые края листьев — нехватка калия.
    → Внесите 50 г калимага.

  • Серый оттенок листвы — дефицит фосфора.
    → Добавьте до 30 г суперфосфата.

5. Правила внесения удобрений

  1. Перед подкормкой почву обязательно перекопайте — так питательные вещества быстрее дойдут до корней.

  2. После внесения полейте дерево чистой водой. Это предотвратит ожоги корней и поможет удобрению впитаться.

  3. Не перекармливайте азотом: избыток даёт зелень, но ухудшает вкус плодов и снижает зимостойкость.

Таблица "Плюсы и минусы разных удобрений"

Удобрение Преимущества Минусы
Мочевина Быстро усваивается, стимулирует рост Нельзя осенью — мешает подготовке к зиме
Навоз Улучшает структуру почвы, насыщает микроэлементами Может содержать сорняки
Зола Источник калия и кальция, нейтрализует кислотность Не совмещается с азотными удобрениями
Суперфосфат Стимулирует цветение и корнеобразование Работает медленно, требует влаги

Советы от деревенских садоводов

  • После плодоношения полезно мульчировать приствольный круг перегноем — он защитит корни и подогреет почву.

  • Раз в 3-4 года делайте глубокое внесение органики: выкопайте по периметру ямы и засыпьте туда смесь навоза и золы.

  • Если весна холодная и затяжная, замените азотную подкормку на настой крапивы — он мягко стимулирует рост.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: внесение азота осенью.
    Последствие: поздние побеги, слабая зимостойкость.
    Альтернатива: фосфор и калий в сентябре.

  • Ошибка: слишком частый полив с удобрением.
    Последствие: вымывание микроэлементов.
    Альтернатива: чередовать подкормку и обычный полив.

  • Ошибка: подкармливать без рыхления.
    Последствие: питательные вещества не доходят до корней.
    Альтернатива: всегда рыхлите перед внесением.

Три интересных факта

  1. Слива особенно чувствительна к кислотности почвы — оптимум pH 6,5-7.

  2. Зола не только подкармливает, но и отпугивает тлю и муравьёв.

  3. Миф: чем больше навоза, тем лучше. На самом деле избыток органики приводит к загниванию корней.

Слива благодарна за внимание и уход. Несколько простых правил и немного деревенской смекалки — и уже через сезон вы сможете собирать с дерева крупные, сочные и сладкие плоды, а сад будет благоухать, как в старой деревенской усадьбе.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
