Подкормка по-деревенски: старый способ, который делает сливу щедрой и сладкой

Слива — культура благодарная, но требовательная. Она не терпит перекормов и ошибок в выборе удобрений. Если подобрать питание грамотно, дерево щедро отплатит — в следующем сезоне даст крупные, сладкие и ароматные плоды.
Главное правило: слива в разные периоды роста требует разных элементов питания. Молодым деревьям нужен азот для наращивания зелёной массы, а взрослым — фосфор и калий для плодоношения.
В первый год после посадки удобрения не нужны — в свежей почве достаточно питательных веществ. Слива тратит силы на укоренение, и лишние подкормки только мешают.
Со второго по четвёртый год дерево подкармливают мочевиной (азотное удобрение). Это помогает активному росту ветвей и листвы.
Норма: 15 г мочевины на одно дерево.
Время внесения: весной, до цветения.
Когда слива вступает в фазу плодоношения, ей требуется комплексное питание. Лучший вариант — деревенская смесь, состоящая из органики и минералов:
Навоз - 10 кг;
Мочевина - 20 г;
Суперфосфат - 50 г;
Древесная зола - 1 стакан.
Такой состав обеспечивает дереву все необходимые элементы:
азот — для листвы и роста;
фосфор — для завязей;
калий — для сладости и вкуса плодов.
Весной слива нуждается в азоте. Мочевину или аммиачную селитру вносят в растворённом виде под корень или опрыскиванием по листве (0,2%-й раствор).
Летом дерево питают органикой — настоем коровяка или трав.
Осенью прекращают азотные подкормки, переходя на фосфорно-калийные смеси, чтобы слива успела подготовиться к зиме.
|Период
|Что внести
|Зачем
|Весна
|Мочевина (15-20 г)
|Стимулирует рост
|Лето
|Навоз, настой трав
|Поддерживает завязи
|Осень
|Суперфосфат (30 г), калимаг (50 г), зола (1 стакан)
|Усиление корней, подготовка к зиме
Состояние листьев подскажет, каких веществ не хватает дереву:
Бледная листва, слабое цветение — дефицит азота.
→ Опрыскайте 0,2%-м раствором аммиачной селитры.
Бурые края листьев — нехватка калия.
→ Внесите 50 г калимага.
Серый оттенок листвы — дефицит фосфора.
→ Добавьте до 30 г суперфосфата.
Перед подкормкой почву обязательно перекопайте — так питательные вещества быстрее дойдут до корней.
После внесения полейте дерево чистой водой. Это предотвратит ожоги корней и поможет удобрению впитаться.
Не перекармливайте азотом: избыток даёт зелень, но ухудшает вкус плодов и снижает зимостойкость.
|Удобрение
|Преимущества
|Минусы
|Мочевина
|Быстро усваивается, стимулирует рост
|Нельзя осенью — мешает подготовке к зиме
|Навоз
|Улучшает структуру почвы, насыщает микроэлементами
|Может содержать сорняки
|Зола
|Источник калия и кальция, нейтрализует кислотность
|Не совмещается с азотными удобрениями
|Суперфосфат
|Стимулирует цветение и корнеобразование
|Работает медленно, требует влаги
После плодоношения полезно мульчировать приствольный круг перегноем — он защитит корни и подогреет почву.
Раз в 3-4 года делайте глубокое внесение органики: выкопайте по периметру ямы и засыпьте туда смесь навоза и золы.
Если весна холодная и затяжная, замените азотную подкормку на настой крапивы — он мягко стимулирует рост.
Ошибка: внесение азота осенью.
Последствие: поздние побеги, слабая зимостойкость.
Альтернатива: фосфор и калий в сентябре.
Ошибка: слишком частый полив с удобрением.
Последствие: вымывание микроэлементов.
Альтернатива: чередовать подкормку и обычный полив.
Ошибка: подкармливать без рыхления.
Последствие: питательные вещества не доходят до корней.
Альтернатива: всегда рыхлите перед внесением.
Слива особенно чувствительна к кислотности почвы — оптимум pH 6,5-7.
Зола не только подкармливает, но и отпугивает тлю и муравьёв.
Миф: чем больше навоза, тем лучше. На самом деле избыток органики приводит к загниванию корней.
Слива благодарна за внимание и уход. Несколько простых правил и немного деревенской смекалки — и уже через сезон вы сможете собирать с дерева крупные, сочные и сладкие плоды, а сад будет благоухать, как в старой деревенской усадьбе.
