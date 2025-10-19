Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Организм выбирает сторону: кто победит — ранний подъём тела или вечерняя мощь духа
Память тела: как напряжение превращается в привычку — и как её отпустить
Дверца, которая мстит: привычка после стирки оборачивается неожиданной проблемой
Сырная паста за 5 минут: раскроем секрет нежного вкуса намазки с камамбером, яйцами и ветчиной
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
10 машин, которые ещё не сдались Китаю: самые доступные кроссоверы в России
Это расплата за счастье: психологи раскрыли причины постотпускной депрессии у туристов
Раскрыт секрет Иды Галич: что скрывают её необычные пожелания в райдере
Минус 10 килограммов — плюс новая проблема: как вернуть коже упругость и гладкость без хирургии

Многолетники, которые будто из другого мира: растут под снегом и всё равно красивы

0:07
Садоводство

Зимой, когда большинство растений погружается в спячку, сад может казаться безжизненным. Но есть многолетники, которые не теряют декоративности даже под снегом. Они создают ощущение живого, ухоженного пространства и не требуют сложного ухода. Среди таких растений — кизильник Даммера, молодило и бадан.

Зимние многолетники в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимние многолетники в саду

Кизильник Даммера: блестящий зимний ковёр

Кизильник Даммера — это вечнозелёный стелющийся кустарник, способный превратить любой участок в плотный зелёный ковер. Летом он усыпан мелкими белыми цветами, а осенью покрывается ярко-красными ягодами, которые не опадают всю зиму. Даже в морозы ветви остаются нарядными, напоминая новогодние гирлянды.

Растение отлично переносит холода, засуху и городскую пыль, не требует частого полива и стрижки. Его часто используют для оформления склонов, подпорных стен и альпийских горок. Достаточно посадить кизильник один раз — и он будет радовать долгие годы.

Молодило: живой камень с характером

Молодило, или "каменная роза", — одно из самых выносливых растений в мире. Его мясистые листья образуют розетки, похожие на миниатюрные звёздочки. Зимой они сохраняют форму и цвет, выглядывая из-под снега, словно крошечные скульптуры.

Этому растению не страшны морозы, засуха или бедная почва. Молодило прекрасно чувствует себя в каменистых садах, на крышах, в контейнерах и даже между плитками дорожек. Оно растёт без подкормок, не боится ветра и практически не болеет.

Совет садоводов: если посадить несколько сортов молодила разного оттенка, можно создать эффектную мозаичную композицию, которая будет украшать участок круглый год.

Бадан: зелёная мощь и ранняя весна

Бадан — удивительно стойкий многолетник, способный оживить даже самый тенистый уголок сада. Его крупные кожистые листья остаются зелёными до глубокой зимы, постепенно меняя цвет на бронзовый или пурпурный. Весной, когда снег только начинает сходить, бадан первым выпускает цветоносы с розовыми или сиреневыми соцветиями.

Это растение любит влажную, но дренированную почву и прекрасно чувствует себя под деревьями, возле заборов и стен. Благодаря плотным корневищам бадан быстро разрастается, образуя густые куртины, которые не требуют пересадки годами.

Сравнение зимостойких многолетников

Растение Особенности Уход Где использовать
Кизильник Даммера Вечнозелёный кустарник, ягоды до весны Минимальный Склоны, бордюры, альпийские горки
Молодило Суккулент, сохраняет форму под снегом Не требует полива Рокарии, контейнеры, сухие участки
Бадан Теневынослив, крупные листья, раннее цветение Умеренный Под деревьями, вдоль дорожек, клумбы

Как посадить и ухаживать: пошагово

  • Выберите место: для кизильника и молодила подойдёт солнце, для бадана — полутень.
  • Подготовьте почву: главное — хороший дренаж. Молодило и кизильник не переносят застоя воды.
  • Посадите растения: расстояние между кустами — около 30 см.
  • Поливайте умеренно: зимой и осенью полив практически не нужен.
  • Удаляйте старые листья весной: это помогает новым побегам развиваться быстрее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: укрывать растения плотной плёнкой.
    Последствие: подпревание и гибель.
    Альтернатива: оставлять под снегом — это естественная защита.
  • Ошибка: слишком частый полив осенью.
    Последствие: загнивание корней.
    Альтернатива: прекратить полив при понижении температуры.
  • Ошибка: посадка в тени всех трёх видов.
    Последствие: кизильник и молодило теряют декоративность.
    Альтернатива: выбирать солнечные участки для этих растений.

А что если сад в регионе с экстремальными морозами

Даже в зонах с температурой -40 °C эти растения сохраняют жизнеспособность. Главное — чтобы снег укрывал корневую систему. Если участок ветреный и снежный покров нестабилен, можно мульчировать почву сухой листвой или хвоей.

Плюсы и минусы зимних многолетников

Преимущества Недостатки
Не требуют укрытия и частого ухода Медленно растут первые 1-2 года
Украшают сад круглый год Некоторые виды трудно пересаживать
Выдерживают морозы и засуху Не все сорта любят переувлажнение

FAQ

Можно ли выращивать эти растения в контейнерах

Да, молодило и кизильник прекрасно растут в кашпо и вазонах. Зимой их можно не заносить в дом.

Как часто нужно обрезать кизильник

Достаточно один раз в год — весной, чтобы придать форму.

Можно ли пересаживать бадан летом

Да, но лучше делать это в пасмурную погоду, предварительно обрезав цветоносы.

Мифы и правда

  • Миф: зимние многолетники теряют красоту после первых морозов.
    Правда: их листья и формы сохраняются до весны, особенно у бадана и кизильника.
  • Миф: молодило не цветёт.
    Правда: оно цветёт летом, выпуская стрелки с розовыми или пурпурными цветами.
  • Миф: кизильник быстро вымерзает.
    Правда: при наличии снежного покрова выдерживает до -35 °C.

Три интересных факта

  • Молодило в древности сажали на крышах домов, считая, что оно защищает от молний.
  • Бадан использовался как лекарственное растение — из его листьев заваривают чай.
  • Кизильник Даммера может жить на одном месте до 50 лет.

Исторический контекст

  • Бадан начали выращивать в Европе в XVII веке как декоративное растение.
  • Молодило упоминается в старинных травниках как символ выносливости.
  • Кизильник был завезён в Россию в начале XX века и быстро прижился в садах средней полосы.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Наука и техника
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Они всплывают, чтобы умереть — и взрываются: тайна морских гигантов, ставших опаснее динамита
Домашние животные
Они всплывают, чтобы умереть — и взрываются: тайна морских гигантов, ставших опаснее динамита
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Происшествия
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Популярное
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как Алла Пугачёва выстраивала систему власти на эстраде, защищая свой трон от возможных конкурентов.

Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Последние материалы
Сырная паста за 5 минут: раскроем секрет нежного вкуса намазки с камамбером, яйцами и ветчиной
10 машин, которые ещё не сдались Китаю: самые доступные кроссоверы в России
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Это расплата за счастье: психологи раскрыли причины постотпускной депрессии у туристов
Раскрыт секрет Иды Галич: что скрывают её необычные пожелания в райдере
Минус 10 килограммов — плюс новая проблема: как вернуть коже упругость и гладкость без хирургии
Климатическая бомба замедленного действия: Африку ждёт невиданное наводнение
Ночь, в которой природа тренирует родителей: боль младенца — их экзамен на любовь
BMW X3 пугает водителей: владельцы рассказывают о взрывах прямо над головой
Цены под контролем: продление соглашений — спасёт ли это кошельки россиян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.