Многолетники, которые будто из другого мира: растут под снегом и всё равно красивы

Зимой, когда большинство растений погружается в спячку, сад может казаться безжизненным. Но есть многолетники, которые не теряют декоративности даже под снегом. Они создают ощущение живого, ухоженного пространства и не требуют сложного ухода. Среди таких растений — кизильник Даммера, молодило и бадан.
Кизильник Даммера — это вечнозелёный стелющийся кустарник, способный превратить любой участок в плотный зелёный ковер. Летом он усыпан мелкими белыми цветами, а осенью покрывается ярко-красными ягодами, которые не опадают всю зиму. Даже в морозы ветви остаются нарядными, напоминая новогодние гирлянды.
Растение отлично переносит холода, засуху и городскую пыль, не требует частого полива и стрижки. Его часто используют для оформления склонов, подпорных стен и альпийских горок. Достаточно посадить кизильник один раз — и он будет радовать долгие годы.
Молодило, или "каменная роза", — одно из самых выносливых растений в мире. Его мясистые листья образуют розетки, похожие на миниатюрные звёздочки. Зимой они сохраняют форму и цвет, выглядывая из-под снега, словно крошечные скульптуры.
Этому растению не страшны морозы, засуха или бедная почва. Молодило прекрасно чувствует себя в каменистых садах, на крышах, в контейнерах и даже между плитками дорожек. Оно растёт без подкормок, не боится ветра и практически не болеет.
Совет садоводов: если посадить несколько сортов молодила разного оттенка, можно создать эффектную мозаичную композицию, которая будет украшать участок круглый год.
Бадан — удивительно стойкий многолетник, способный оживить даже самый тенистый уголок сада. Его крупные кожистые листья остаются зелёными до глубокой зимы, постепенно меняя цвет на бронзовый или пурпурный. Весной, когда снег только начинает сходить, бадан первым выпускает цветоносы с розовыми или сиреневыми соцветиями.
Это растение любит влажную, но дренированную почву и прекрасно чувствует себя под деревьями, возле заборов и стен. Благодаря плотным корневищам бадан быстро разрастается, образуя густые куртины, которые не требуют пересадки годами.
|Растение
|Особенности
|Уход
|Где использовать
|Кизильник Даммера
|Вечнозелёный кустарник, ягоды до весны
|Минимальный
|Склоны, бордюры, альпийские горки
|Молодило
|Суккулент, сохраняет форму под снегом
|Не требует полива
|Рокарии, контейнеры, сухие участки
|Бадан
|Теневынослив, крупные листья, раннее цветение
|Умеренный
|Под деревьями, вдоль дорожек, клумбы
Даже в зонах с температурой -40 °C эти растения сохраняют жизнеспособность. Главное — чтобы снег укрывал корневую систему. Если участок ветреный и снежный покров нестабилен, можно мульчировать почву сухой листвой или хвоей.
|Преимущества
|Недостатки
|Не требуют укрытия и частого ухода
|Медленно растут первые 1-2 года
|Украшают сад круглый год
|Некоторые виды трудно пересаживать
|Выдерживают морозы и засуху
|Не все сорта любят переувлажнение
Да, молодило и кизильник прекрасно растут в кашпо и вазонах. Зимой их можно не заносить в дом.
Достаточно один раз в год — весной, чтобы придать форму.
Да, но лучше делать это в пасмурную погоду, предварительно обрезав цветоносы.
