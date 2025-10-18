Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Город, где лечили и молились: археологи нашли римскую больницу, ставшую христианской церковью
Деньги выделены на очистку Арктики: в бюджет заложили средства на подъём атомных подлодок К-27 и К-159
Ослепительная улыбка за 2 минуты: как избежать 5 роковых ошибок при чистке зубов
Аромат живёт дольше, чем воспоминания: вот почему одни духи шепчут, а другие кричат
Бесплатное золото из пруда: дачники нашли способ повысить урожай без удобрений
30 долларов в день — и вы король Таиланда: как жить, есть и путешествовать без лишних трат
Бензин уходит, как вода: водители сами ускоряют расход своими привычками
Алюминий против меди: чем опасна старая проводка и сколько стоит перейти на новый стандарт
Не всё так спокойно: близкие Лепса бьют тревогу из-за характера его молодой невесты Авроры

Розы замирают перед бурей: спасительный ритуал октября, который сохранит кусты живыми

1:06
Садоводство

Осень — решающее время для тех, кто хочет, чтобы их розы не просто выжили зимой, а весной встретили солнце здоровыми, сильными и готовыми к цветению. Именно в середине октября садоводы начинают самые важные процедуры подготовки кустов к морозам — защите от холода и сохранению жизненных сил растения.

Осеннее размножение роз
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осеннее размножение роз

Почему розам нужна защита осенью

Розы — культура теплолюбивая и чувствительная к перепадам температуры. Их реакция на холод зависит от стадии развития: зрелые кусты в состоянии покоя способны выдерживать морозы до -10 °C, тогда как молодые побеги, особенно с бутонами, начинают страдать уже при -3 °C. Холодный ветер усугубляет ситуацию, вытягивая влагу и повреждая ткани растения.

Именно поэтому опытные садоводы начинают утепление сразу, как только прогноз обещает первые ночные заморозки. Цель проста — помочь кустам плавно перейти в состояние покоя и не потерять влагу.

Почему нельзя обрезать розы в октябре

Многие считают, что осенью стоит сделать обрезку, чтобы розы "отдохнули". Но это распространённая ошибка. Если срезать ветви слишком поздно, растение начинает активно отращивать новые побеги, а те при первом морозе погибают. В итоге куст тратит силы впустую, а весной восстанавливается дольше.

Лучше ограничиться санитарной чисткой: убрать сухие, пожелтевшие или повреждённые листья и мусор у основания куста. Это предотвратит появление грибковых инфекций и упростит весенний уход.

Как защитить розы от ветра

Розы не переносят сквозняков. Чтобы избежать повреждений ветками, кусты аккуратно подвязывают — не туго, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха. Высокие растения стоит укрепить шпагатом или мягкой проволокой к опоре. Если розы растут на открытом месте, их можно прикрыть щитом из фанеры или плотного картона, который будет служить ветровым экраном.

Розы в горшках — особая забота

Контейнерные растения особенно уязвимы: земля в горшке промерзает быстрее, чем в клумбе. Поэтому осенью горшки переносят к стене дома, где теплее, и обязательно утепляют. Для этого подойдут картон, джут, пенопласт или даже старые коврики. Горшок можно поставить на деревянную решётку или кирпичи, чтобы изолировать его от холодного пола. Перед наступлением устойчивых морозов растения обязательно поливают — влажная почва дольше сохраняет тепло.

Земляной холм — природный щит

Самый надёжный способ уберечь розы зимой — "окучивание", или, как говорят садоводы, загребание землёй. У основания куста создают холм высотой 15-20 см из садовой земли, смешанной с компостом. Это простая, но крайне эффективная мера.

Она защищает место прививки — самое уязвимое у роз. Земляной "комплект" действует как естественный термос: сохраняет тепло у корней, предотвращает промерзание и резкие перепады температуры. Даже если зима выдастся тёплой, слой почвы не даст кусту преждевременно тронуться в рост.

Как правильно мульчировать

После окучивания розы желательно покрыть слоем мульчи. Используют сухие листья, хвою, солому, льняное волокно или конопляную щепу. Слой мульчи толщиной 5-7 см стабилизирует влажность почвы, защищает корни от промерзания и не даёт развиваться сорнякам.

Помимо защиты, мульча улучшает внешний вид клумбы: розарий выглядит аккуратно и ухоженно. Ещё один бонус — под мульчей создаётся благоприятная среда для полезных микроорганизмов, которые "работают" над плодородием почвы даже зимой.

Советы шаг за шагом

  1. Проверить прогноз и начать защиту до первых устойчивых заморозков.

  2. Очистить основание кустов от листьев и мусора.

  3. Подвязать побеги, чтобы их не сломал ветер.

  4. Насыпать холм земли у основания высотой 15-20 см.

  5. Замульчировать почву вокруг кустов сухими листьями или хвоей.

  6. Для горшечных роз — утеплить контейнеры и приподнять их над землёй.

  7. Полить растения перед холодами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: осенняя обрезка.
    Последствие: появление новых побегов, которые замерзнут.
    Альтернатива: сделать лёгкую санитарную чистку.

  • Ошибка: оставлять листья под кустом.
    Последствие: риск грибковых заболеваний весной.
    Альтернатива: утилизировать мусор, не добавляя его в компост.

  • Ошибка: оставить горшки прямо на земле.
    Последствие: корни быстро промерзают.
    Альтернатива: поднять ёмкости на деревянную подставку.

А что если зима будет тёплой

Даже при мягкой зиме не стоит игнорировать защитные меры. Оттепели и последующие заморозки опаснее постоянного холода: почва оттаивает, корни просыпаются, а затем резко промерзают. В таких случаях окучивание и мульча особенно важны — они стабилизируют температуру и предотвращают повреждения.

Плюсы и минусы способов утепления

Метод Преимущества Недостатки
Земляной холм Дёшево, надёжно, защищает место прививки Требует рыхлой почвы, возможна эрозия
Мульча Удерживает влагу, улучшает структуру почвы Привлекает грызунов, если слой слишком толстый
Утепление горшков Спасает корни в контейнерах Нужно место у стены и защита от ветра
Нетканый материал Быстро укрывает кусты Может перегревать при оттепелях

FAQ

Какой материал лучше использовать для укрытия?
Оптимально — мешковину или агроволокно. Они пропускают воздух и не создают парникового эффекта.

Нужно ли поливать розы перед морозами?
Да. Влажная земля замерзает медленнее и защищает корни от промерзания.

Когда снимать укрытие весной?
После того как дневная температура стабилизируется выше +5 °C и исчезнет риск ночных заморозков.

Мифы и правда

  • Миф: розы сами выдержат холод, если их не трогать.
    Правда: без утепления кусты вымерзают уже при -5 °C.

  • Миф: осенняя обрезка укрепляет куст.
    Правда: наоборот, ослабляет, провоцируя рост побегов.

  • Миф: мульча нужна только летом.
    Правда: зимой она работает как утеплитель и влагорегулятор.

Три интересных факта

  1. Розы способны впадать в "зимний сон": при низких температурах их обмен веществ почти останавливается.
  2. Самые морозостойкие сорта выведены в Канаде — они выдерживают до -35 °C.
  3. Укрытые розы зимой выделяют немного углекислого газа, что помогает защитить их от переохлаждения.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Военные новости
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Садоводство, цветоводство
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Пирамида с секретом: под грубой кладкой нашли следы технологий, которых не должно существовать
Наука и техника
Пирамида с секретом: под грубой кладкой нашли следы технологий, которых не должно существовать
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Последние материалы
Идеальный покупатель оказался ловушкой: как спешка при продаже квартиры приводит к краху
Когда динозавр стал мошенником: история о том, как жажда сенсации обманула учёных
Корабль, который считали непотопляемым: правда о том, как легенда треснула под давлением
Розы замирают перед бурей: спасительный ритуал октября, который сохранит кусты живыми
Путь к агрессии и тревоге: как одна чашка кофе влияет на подростка
Губы как после дорогого ухода: секрет, который умещается в чайной ложке
Машина выглядит чистой, но дышит грязью: водители забывают о главной процедуре года
Пляжи, карри и байки по цене кофе — как Гоа превратился в рай для экономных туристов
Сергей Лазарев заплакал прямо на сцене: как одна песня превратила концерт в исповедь
Бассейн становится порталом: аквафитнес переносит тело туда, где нет боли и веса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.