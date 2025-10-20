Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В глубинах за Нептуном может скрываться неизвестная планета — следы уже найдены
Судьбоносное решение: куда хотят направить миллиарды из электроэнергетики
Вечный лёд Марса: как менялся климат планеты миллионы лет
Он сказал то, чего никто не ожидал: Киркоров впервые за годы упомянул Пугачёву
Дом, где не замолкает лай: простые ошибки, из-за которых страдают и собака, и хозяин
Платить за капризы или выбрать лучшее? Чем заменить популярную ель Белобок
Вы пользуетесь зеркалами неправильно: 10 скрытых функций, о которых молчат автопроизводители
Отложенный триумф: что скрывает российский авиапроект, который ждут по всей стране
Девять месяцев войны позади: вот как тело возвращает контроль и уверенность шаг за шагом

Волшебство тяжёлой земли: растения, которые чувствуют себя как дома в самом сложном грунте

1:29
Садоводство

Глина не прощает спешки, но щедро благодарит за системный подход. Такой грунт тяжёлый, липкий, весной долго прогревается и "цементируется" в засуху, зато хранит воду и питание лучше других. При правильной подготовке и грамотном подборе видов сад на глине цветёт долго и ярко.

Цветы на глинистой почве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цветы на глинистой почве

Особенности глинистых почв

Глина состоит из очень мелких частиц: влагу и элементы питания удерживает отлично, но воздухообмен страдает. При переувлажнении легко уплотняется, при пересыхании трескается. Главные задачи садовода: аэрация, дренаж, структурирование органикой, защита от зимнего "болота".

Какие растения любят глину

Глинистый грунт — находка для устойчивых многолетников и кустарников. Хорошо себя чувствуют розы (в т. ч. плетистые), очитки, гвоздики, дельфиниумы, гелениумы, астранции, бетоники, колокольчики точечные, морозники, астры новоанглийские, киренгешома, василистник Делавея, пионы. Из кустарников: пузыреплодник "Diabolo', скумпия "Young Lady', боярышник сливолистный "Prunifolia', османтус Fortunei. Важно обеспечить зимний дренаж и избегать застойных "тарелок".

Сравнение: что сажать и куда

Категория Вид/сорт Свет Влага/почва Высота/размер
Многолетник Астранция "Burgundy Manor' Солнце/полутень Влажная, дренированная глина 75x45 см
Многолетник Бетоника макранта "Superba' Солнце/полутень Влажно, без застоя 60x30 см
Многолетник Колокольчик точечный "Rubriflora' Полутень Нейтральная/щёлочная, влажная до 45 см
Многолетник Морозник Harvington Yellow Speckled Солнце/полутень Плодородная глина до 45 см
Многолетник Гелениум "Loysder Wiek' Солнце Влажно + дренаж зимой 100x45 см
Многолетник Киренгешома дланевидная Полутень/тень Влажная, без извести до 1 м
Многолетник Пион "Florence Nicholls' Солнце Плодородная, дренированная 80-100 см
Многолетник Астра новоангл. "Helen Picton' Солнце Влажная, дренированная 120-150 см
Многолетник Василистник Делавея "Ankum' Солнце/полутень Влажная, глубокая до 2 м
Роза Ausdrawn (плетистая) Солнце/п/тень Плодородная, дренаж 2-3 м
Роза Raymond Carver Солнце Регулярный полив до 90 см
Роза Hot Chocolate (флориб.) Солнце Умеренно влажно до 60 см
Кустарник Пузыреплодник "Diabolo' Солнце/п/тень Кислая-нейтр. 1,5-2 м
Кустарник Скумпия "Young Lady' Солнце/п/тень Влажно, дренаж до 1,5 м
Дерево Боярышник "Prunifolia' Солнце Нетребователен 3-4 м
Кустарник Османтус Fortunei Солнце/п/тень Плодородная, дренаж 1,5-2,5 м

Как улучшить глину

  1. Разметьте посадочную полосу и снимите верхние 25-30 см дерна, удалите корни сорняков.
  2. Внесите на 1 м²: 1-2 ведра зрелого компоста/перегноя + 1 ведро крупного песка или мелкого щебня 2-5 мм; в тяжёлой глине добавьте 5-8 л биоугля или перлита. Перемешайте на глубину 25-35 см.
  3. Устройте дренажные канавки/щели (щелевание) по уклону или приподнимите посадки на холмики высотой 15-25 см; для миксбордера — гряда +15 см.
  4. В каждую яму под куст/розу добавьте "слоёный пирог": 5 см щебня, 5 см песка, затем плодородная смесь.
  5. Мульчируйте 5-7 см коры/щепы/компоста; ежегодно обновляйте слой.
  6. Полив — редкий, но глубокий; ставьте каплю, чтобы не "замывать" структуру.

Посадочные схемы для глины

Миксбордер "Долгая волна" (солнце)

Задник

Астра "Helen Picton' 3 шт. (через 70-80 см) + василистник "Ankum' 1-2 шт.

Средний план

Пион "Florence Nicholls' 3 шт. (90-100 см), гелениум "Loysder Wiek' 5 шт. (45-50 см), дельфиниумы по пятнам.

Передний план

Астранция "Burgundy Manor' 5 шт., гвоздика, очитки.

Акцент

Роза "Raymond Carver' группой 3 шт.

Полутень "Текстуры и лампы"

Задник

Пузыреплодник "Diabolo' 3 шт.

Средний

Киренгешома, морозники и бетоника пятнами.

Передний

Колокольчик "Rubriflora', гейхеры, медуница.

Полив и питание

Глина медленно отдаёт воду — поливайте "реже, но глубже" (10-15 л/м², раз в 5-7 дней в жару). Подкормки — преимущественно органоминеральные и осенью компост под мульчу. Избыток азота даёт "жирующую" зелень и слабое цветение.

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка Последствие Решение
Посадка "в чашу" без дренажа Застой воды, выпревание зимой Холмик/приподнятая гряда, щели-дренажи
Перекопка сырой глины Комки-"кирпич", потеря структуры Работать по "полусухой крошке"
Тяжёлая яма без разрыхлителей Корневая "ванна", загнивание Песок+щебень+компост слоями
Частые мелкие поливы Поверхностные корни, трещины Редко и обильно + мульча
Лаванда/буддлея в низине Выпревание Приподнять, добавить щебень, выбрать сухое место

А что если участок — сплошная глина?

Поднимайте рельеф: террасы, гряды, широкие холмы. Дорожки — на щебёночной подушке. Для чувствительных культур делайте "карманы" из облегчённой смеси. Не дробите весь участок — улучшайте локально там, где будут посадки.

Плюсы и минусы глины

Аспект Плюсы Минусы
Влага и питание Долго держит ресурс Риск застоя и выпревания
Уход Реже полив Тяжёлая обработка, слипание
Урожайность/декор Пышное цветение при мульче Поздний прогрев весной

FAQ

Нужно ли вносить торф?

В умеренных дозах как разрыхлитель — да, но лучше компост+песок+биоуголь; один торф проблему не решит.

Когда улучшать почву?

Идеально — конец лета/осень: закладка структуры + осеннее мульчирование.

Стоит ли делать сплошной дренажный слой?

Нет "блюдец": дренаж — внизу ямы и выход к общему дрену/уклону.

Какие розы надёжнее на глине?

Флорибунда, шрабы, плетистые на холмиках; обязательны мульча и глубокий полив.

Чем мульчировать?

Кора, щепа, компост, листовой перегной; слой 5-7 см, от ствола отступ 5-7 см.

Мифы и правда

  • Глину надо заменить полностью.
  • Правда: достаточно локального улучшения и приподнятых посадок.
  • Глина убивает дренаж.
  • Правда: дренаж работает, если есть выход воде (уклон, щели, канавка).
  • На глине не зимуют многолетники.
  • Правда: зимуют, если нет застоя; мульча и приподнятость решают.

3 практичных приёма

  1. Щелевание: прорежьте штыковой лопатой глубокие щели и заполните песком/компостом — воздух и вода пойдут вглубь.
  2. Биоуголь: 2-3 л/м² под мульчу стабилизируют влагу и питание.
  3. "Пирог" под куст: щебень 3-5 см → песок 3-5 см → плодородная смесь; посадка на холмик.

Глинистая почва — не приговор, а ресурс. Дайте ей структуру и дренаж, прикройте мульчей, посадите тех, кто любит устойчивую влагу и богатый стол — и сад ответит мощной листвой и долгим цветением. Начните с приподнятых посадок и списка "звёзд глины" — результат удивит уже в первый сезон.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Домашние животные
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента
Мировое наследие
Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими

В Австралии впервые за долгие годы заметили семь детёнышей редчайшего сумчатого муравьеда. Учёные называют это важным шагом к спасению исчезающего вида.

Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Матушка-земля и благородство: почему Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя
Этот учёный предсказал будущее человечества. И оно вас ужаснет
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Последние материалы
Девять месяцев войны позади: вот как тело возвращает контроль и уверенность шаг за шагом
Картофельный ужин по-чешски: что скрывает этот безобидный гарнир — удар по поджелудочной
Строители пирамид ошибаться не могли: простая еда, которая давала древним нечеловеческую силу
Птичье пение доведёт до слёз: как пернатые в клетке незаметно травмируют детскую психику
Материнство без права на ошибку: как давление естественности делает женщин несчастными
Собственный вес — главный тренажёр бойца: как развить тело, которое не сдаётся
Альцгеймер может отступить: найден витамин, который заставляет мозг работать заново
Новые машины стоят миллионы, а старые — снова в моде: вторичка пережила всех и не думает сдавать
Этот человек ненормальный: экс-солист Белого орла рассказал, почему боится смотреть по сторонам
Загадки Севера зовут: арктическая Югра манит путешественников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.