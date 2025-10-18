Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Город, где лечили и молились: археологи нашли римскую больницу, ставшую христианской церковью
Деньги выделены на очистку Арктики: в бюджет заложили средства на подъём атомных подлодок К-27 и К-159
Ослепительная улыбка за 2 минуты: как избежать 5 роковых ошибок при чистке зубов
Аромат живёт дольше, чем воспоминания: вот почему одни духи шепчут, а другие кричат
30 долларов в день — и вы король Таиланда: как жить, есть и путешествовать без лишних трат
Бензин уходит, как вода: водители сами ускоряют расход своими привычками
Алюминий против меди: чем опасна старая проводка и сколько стоит перейти на новый стандарт
Не всё так спокойно: близкие Лепса бьют тревогу из-за характера его молодой невесты Авроры
Мясо, которое тает во рту: всего 5 минут на маринад — а вкус будто из ресторана

Бесплатное золото из пруда: дачники нашли способ повысить урожай без удобрений

1:47
Садоводство

Мульчирование огорода ряской — это способ улучшить урожай, сохранить влагу и украсить участок без лишних затрат. Этот природный материал можно собрать в любом водоёме, а его использование помогает сделать почву плодороднее и облегчить уход за растениями. Всё, что нужно — немного терпения и знание простых приёмов.

Ряска
Фото: commons.wikimedia.org by Rapomon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ряска

Как собрать ряску из пруда или озера

Ряска — водное растение с крошечными зелёными листочками, которое летом густо покрывает поверхность стоячих водоёмов. В середине сезона она образует плотный ковёр, похожий на зелёный мох. Для дачников и садоводов это бесплатный источник натурального материала, который можно применять как мульчу или удобрение.

Чтобы собрать ряску, не требуется специальное оборудование. Подойдёт обычная жердь, грабли или сачок. Лёгкими движениями ряску сгоняют к берегу, затем собирают в ёмкость и дают воде стечь. После этого массу можно разложить на солнце или в тени, чтобы она слегка подвяла и стала более рассыпчатой. Важно не использовать ряску из водоёмов, где могут быть химические стоки, иначе вместо пользы растения получат вред.

Как применять ряску в саду и огороде

Использовать ряску можно по-разному: как мульчу, как компонент компоста или как органическое удобрение. Однако наибольший эффект она даёт именно при мульчировании грядок и приствольных кругов.

Ряску укладывают на поверхность почвы слоем 2-3 см. Лучше всего она подходит для культур, которым требуется повышенная влажность — сельдерея, пастернака, капусты, огурцов, кабачков, а также для декоративных многолетников. Под таким покрытием земля дольше остаётся влажной, и полив можно проводить реже. Слой ряски также препятствует росту сорняков и защищает растения от перегрева в жару.

Со временем ряска подсыхает и превращается в плотный, но воздухопроницаемый слой. Он выглядит аккуратно и даже придаёт грядкам ухоженный вид. Такой "зелёный ковер" делает участок эстетичнее, особенно если использовать его в цветниках или вокруг кустарников.

Почему компост из ряски не всем подходит

Некоторые садоводы пытаются добавлять ряску в компост, но этот вариант подходит не каждому. Дело в том, что она разлагается очень медленно, особенно если её слой толстый и влажный. Поэтому использовать ряску как основную часть компостной кучи нецелесообразно. Лучше применять её в виде тонкого слоя мульчи, а остатки, собранные после сезона, заделывать в почву при перекопке.

На третий год после внесения ряска окончательно перегнивает, обогащая землю калием, азотом и микроэлементами, которые повышают плодородие и структуру почвы. Это особенно актуально для регионов с глинистыми или песчаными почвами.

Ряска и другие виды мульчи

Материал Влагосбережение Скорость разложения Декоративность Подходит для культур
Ряска Отличная Средняя Светлая, аккуратная Влаголюбивые
Скошенная трава Хорошая Быстрая Зелёная, быстро темнеет Все овощи
Торф Средняя Медленная Тёмная, однородная Многолетники
Солома Высокая Средняя Золотистая Тыквенные, клубника

Ряска выгодно отличается доступностью и эстетичностью. Она не слёживается, как трава, и не становится слишком плотной, как торф. Кроме того, её можно собирать бесплатно в ближайшем пруду или озере.

Как правильно использовать ряску

  1. Найдите чистый водоём без признаков загрязнения.

  2. Соберите ряску сачком или граблями, сложите в контейнер.

  3. Разложите собранную массу на воздухе для подсушивания.

  4. Уложите на грядки или в цветник слоем до 3 см.

  5. Осенью при перекопке заделайте остатки мульчи в почву.

  6. Весной при необходимости повторите процедуру.

Такой цикл можно использовать ежегодно, постепенно улучшая качество земли и снижая трудозатраты на полив и прополку.

Ошибки при использовании ряски

  • Ошибка: использование растения из загрязнённого водоёма.
    Последствие: попадание в почву вредных веществ.
    Альтернатива: собирать ряску только в естественных, не сточных водоёмах.

  • Ошибка: слишком толстый слой мульчи.
    Последствие: замедляется доступ воздуха к корням.
    Альтернатива: укладывать слой не более 3 см и периодически его рыхлить.

  • Ошибка: хранение влажной ряски в закрытых мешках.
    Последствие: появляется гниль и неприятный запах.
    Альтернатива: хранить в тени в корзине или использовать сразу.

А что если ряски нет поблизости

Если рядом нет водоёма, ряску можно приобрести в зоомагазинах — она продаётся как корм для аквариумных рыб. Конечно, в этом случае затраты выше, но даже небольшого количества хватает для эксперимента. Аналогичным эффектом обладают и другие природные материалы: мох-сфагнум, сухая крапива, опавшие листья или скошенная трава.

Плюсы и минусы мульчи из ряски

Плюсы Минусы
Бесплатная и доступная Трудоёмкий сбор
Удерживает влагу Долго разлагается
Подавляет сорняки Требует проверки чистоты воды
Улучшает структуру почвы Подходит не всем культурам
Эстетично выглядит Не хранится долго

Ряска — отличное решение для тех, кто хочет минимизировать химические подкормки и перейти к более экологичному садоводству.

FAQ

Можно ли мульчировать ряской рассаду?
Да, но только после того, как растения хорошо укоренятся. Слой должен быть тонким, чтобы не задерживать тепло.

Подходит ли ряска для плодовых деревьев?
Да, особенно для приствольных кругов яблонь, слив, груш. Она сохраняет влагу и улучшает структуру грунта.

Сколько ряски нужно на сотку?
В среднем около 100-120 кг свежего материала, если укладывать слоем 2 см.

Когда лучше закладывать ряску в почву?
Осенью, во время перекопки. За зиму она частично перепреет, а весной обогатит землю.

Можно ли использовать ряску повторно?
Нет, после сезона её лучше заделать в почву — повторное использование не даёт эффекта.

Мифы и правда

  • Миф: ряска закисляет почву.
    Правда: она нейтральна, не изменяет кислотность, подходит даже для щелочных грунтов.

  • Миф: ряска вредна для овощей.
    Правда: наоборот, она улучшает рост и влагозадержание.

  • Миф: ряска подходит только для южных регионов.
    Правда: её можно использовать везде, где есть водоёмы — от Карелии до Алтая.

Три интересных факта о ряске

  1. Это одно из самых мелких цветковых растений на Земле.

  2. Ряска способна очищать воду от тяжелых металлов и органических загрязнений.

  3. В некоторых странах её выращивают специально как биотопливо и корм для скота.

Исторический контекст

Использование ряски в хозяйстве началось задолго до появления современных удобрений. В старину её применяли для утепления погребов, конопатки домов и как добавку в корм скоту. В XX веке интерес к ряске возродился среди агрономов — её стали исследовать как экологичное удобрение и средство восстановления плодородия почв.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Садоводство, цветоводство
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Еда и рецепты
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Домашние животные
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Последние материалы
Идеальный покупатель оказался ловушкой: как спешка при продаже квартиры приводит к краху
Когда динозавр стал мошенником: история о том, как жажда сенсации обманула учёных
Корабль, который считали непотопляемым: правда о том, как легенда треснула под давлением
Розы замирают перед бурей: спасительный ритуал октября, который сохранит кусты живыми
Путь к агрессии и тревоге: как одна чашка кофе влияет на подростка
Губы как после дорогого ухода: секрет, который умещается в чайной ложке
Машина выглядит чистой, но дышит грязью: водители забывают о главной процедуре года
Пляжи, карри и байки по цене кофе — как Гоа превратился в рай для экономных туристов
Сергей Лазарев заплакал прямо на сцене: как одна песня превратила концерт в исповедь
Бассейн становится порталом: аквафитнес переносит тело туда, где нет боли и веса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.