Хризантемы — как осенние фейерверки: что нужно сделать весной, чтобы сад взорвался цветом

Садоводство

Крупноцветковые хризантемы — украшение любого сада, особенно когда другие растения уже отцвели. Они радуют крупными соцветиями, стойким ароматом и разнообразием оттенков. Но добиться обильного цветения можно только при грамотной подготовке, правильной посадке и регулярном уходе. Этот материал поможет садоводам из разных регионов России вырастить сильные, здоровые и обильно цветущие хризантемы.

Хризантемы
Фото: Designed by Freepik by ibrandify, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хризантемы

Подготовка к весне и пробуждение кустов

Как только сходит снег и воздух стабильно прогревается, пора проверять маточные кусты. Старые побеги обрезают, оставляя по 8-10 см. Если растения зимовали в грунте под укрытием, плёнку снимают постепенно, чтобы избежать стресса от перепада температур.
Когда появляются первые зелёные ростки, растения подкармливают раствором мочевины (20 г на 10 л воды). Это стимулирует рост побегов и пробуждение почек. Полив в этот период — умеренный, чтобы избежать переувлажнения.

Посадка и выбор места

Для хризантем важно солнце и рыхлая, плодородная почва. Низины и места с застоем воды непригодны. Грядку готовят заранее: перекапывают землю на глубину штыка лопаты и добавляют компост, немного песка и минеральное удобрение.
Оптимальное расстояние между кустами — около 40-50 см. В каждую лунку можно добавить горсть яичной скорлупы: она послужит источником кальция и улучшит структуру грунта.

Перед посадкой крупные кусты делят руками на отдельные делёнки с 3-4 побегами и крепкой корневой системой. Сажают их неглубоко, присыпая корни рыхлой землёй и слегка уплотняя почву. После посадки растения поливают и при необходимости притеняют от яркого солнца.

Уход за растениями в течение сезона

Хризантемы любят влагу, но не терпят застоя воды. Полив проводят регулярно, ориентируясь на состояние почвы — она должна быть влажной, но не заболоченной. После каждого полива грунт рыхлят, чтобы к корням поступал кислород.

Чтобы получить пышные кусты, растения прищипывают дважды:

  1. Когда побеги достигают 15-20 см, удаляют верхушку.

  2. Повторную прищипку делают через 2-3 недели, чтобы стимулировать рост боковых ветвей.

Раз в две недели вносят удобрения, чередуя азотные и фосфорно-калийные составы. До бутонизации растениям нужен азот, а перед цветением — фосфор и калий. Для усиления декоративности полезно мульчировать почву резаной травой без семян или торфом: это удерживает влагу и сдерживает сорняки.

Защита от болезней и вредителей

Хризантемы нередко страдают от грибных инфекций и тли. Для профилактики ранней весной и в середине лета проводят обработки фунгицидом. При появлении вредителей применяют инсектициды, чередуя препараты, чтобы не вызвать привыкания.

При обработках важно не опрыскивать бутоны, особенно в период активного формирования соцветий. Чистые и здоровые листья — залог мощного фотосинтеза и обильного цветения.

Подвязка и подготовка к цветению

Когда растения начинают активно расти, их подвязывают. Можно использовать опоры или сетку, натянутую между колышками. Такая конструкция защищает кусты от поломок под тяжестью крупных соцветий.

Перед цветением проводят подкормку раствором суперфосфата (100 г на 10 л воды). Это помогает сформировать более крупные, плотные и яркие цветки. Важно вносить удобрение только под корень, чтобы не повредить листья.

Срезка и зимовка

Хризантемы срезают до наступления устойчивых заморозков. В северных и средних регионах их часто переносят на зимовку в прохладное помещение с температурой около +3…+6 °C. В южных районах можно оставлять в грунте, укрывая песком, лапником и двойным слоем нетканого материала.

Перед укрытием растения обрезают, оставляя 10-15 см, и хорошо проливают водой. Весной укрытие снимают постепенно, когда температура стабильно держится выше нуля.

Плюсы и минусы выращивания крупноцветковых хризантем

Плюсы Минусы
Длительное цветение до поздней осени Требовательны к свету и питанию
Большие декоративные соцветия Плохо переносят переувлажнение
Множество сортов и расцветок Необходима регулярная подвязка
Хорошо размножаются черенками Подвержены грибковым болезням

Советы шаг за шагом

  1. Выберите солнечное место - минимум 5-6 часов света в день.

  2. Подготовьте почву: смешайте садовую землю с компостом и песком.

  3. Разделите куст - отделите сильные побеги для посадки.

  4. Посадите хризантемы и обильно полейте.

  5. Прищипывайте побеги для формирования пышного куста.

  6. Регулярно подкармливайте растения чередующимися удобрениями.

  7. Подвяжите кусты до начала цветения.

  8. Укрывайте на зиму, особенно в регионах с суровыми морозами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Посадка в тени Слабое цветение Выберите солнечный участок
Переувлажнение Загнивание корней Используйте дренаж и умеренный полив
Отсутствие прищипки Редкие и мелкие цветы Удаляйте верхушки побегов дважды
Без подвязки Ломаются стебли Используйте опоры или сетку
Нет обработки от вредителей Тля и грибки Применяйте профилактические препараты

А что если…

Если летом часто идут дожди, стоит обеспечить растениям лёгкое укрытие из плёнки или поликарбоната. В засушливых районах — наоборот, полезно использовать мульчу и полив капельной системой.
Если осень выдалась холодной, хризантемы можно пересадить в горшки и занести в теплицу или на застеклённую веранду — цветение продлится ещё на несколько недель.

FAQ

Как выбрать сорт для своего региона?
В северных областях подойдут ранне- и среднецветущие сорта, в южных — поздние крупноцветковые.

Можно ли выращивать хризантемы в теплице?
Да, это продлевает цветение и защищает растения от ранних заморозков.

Когда проводить прищипку?
Первый раз — при высоте 15-20 см, второй — через две недели.

Как часто поливать хризантемы?
2-3 раза в неделю в жару, реже в прохладные периоды. Главное — не допускать пересыхания земли.

Что делать с растением после цветения?
Срезать побеги, укрыть кусты или перенести в прохладное помещение до весны.

Мифы и правда

Миф: хризантемы — исключительно южные цветы.
Правда: современные сорта прекрасно растут даже в Сибири при правильном укрытии.

Миф: для обильного цветения нужны только азотные удобрения.
Правда: азот важен в начале роста, но без фосфора и калия цветение будет слабым.

Миф: хризантемы не переносят пересадку.
Правда: при аккуратном делении весной растения быстро приживаются.

3 интересных факта

  1. В Японии хризантема считается символом счастья и долголетия.

  2. В Китае из лепестков делают чай, помогающий при усталости.

  3. Некоторые сорта способны выдерживать кратковременные заморозки до -5 °C.

Исторический контекст

Хризантемы начали выращивать в садах ещё более 2,5 тысяч лет назад. В Европу они попали из Китая в XVIII веке, а в России стали популярны к концу XIX века. Сегодня в стране можно встретить сотни сортов — от мелкоцветковых бордюрных до роскошных крупноцветковых "королев осени".

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
