Тропики на подоконнике: аглаонема — домашний дракон с серебряными чешуями и характером

Аглаонема — одно из самых благодарных комнатных растений. Её густая листва с серебристыми или красными прожилками оживляет интерьер даже зимой, когда большинство цветов замирает. Ухаживать за этим тропическим растением несложно, поэтому аглаонему часто выбирают новички. Главное — знать несколько простых правил, и растение будет радовать долгие годы.
Аглаонема относится к семейству ароидных и в природе обитает в тропических лесах Юго-Восточной Азии. В домашних условиях она хорошо растёт практически в любом регионе России — от южных окон Краснодара до затенённых комнат Мурманска.
Это растение ценят за неприхотливость: ему не нужны специальные лампы, сложный полив или частые пересадки. Разнообразие сортов позволяет выбрать оттенок листвы под любой интерьер — от серебристо-зелёных до розовых и бордовых.
Главное правило — избегать прямых солнечных лучей. Аглаонема любит рассеянный свет и полутень, а вот на солнцепёке может выгорать.
Уход за аглаонемой прост, но имеет свои нюансы.
Освещение. Подходит восточное или западное окно. Если окно южное — притеняйте занавеской или жалюзи.
Температура. Оптимально от +20 до +26 °C. При +14 °C рост замедляется, но растение сохраняет декоративность.
Полив. Летом — обильный, но без застоя воды. Зимой достаточно увлажнять грунт раз в неделю.
Влажность. Аглаонема любит влажный воздух. В отопительный сезон полезно опрыскивать листья или ставить рядом увлажнитель.
Подкормка. С апреля по сентябрь — дважды в месяц комплексным удобрением для декоративно-лиственных растений.
Пересадка. Раз в 2-3 года методом перевалки, не разрушая земляной ком.
|Параметр
|Лето
|Зима
|Температура
|+22…+26 °C
|+16…+20 °C
|Полив
|Частый, после подсыхания верхнего слоя
|Умеренный, не чаще 1 раза в 7-10 дней
|Подкормка
|1-2 раза в месяц
|Не требуется
|Освещение
|Рассеянное, притенение от солнца
|Максимум естественного света
Выберите горшок. Лучше керамический или плотный пластиковый, на 2-3 см больше корневого кома.
Подготовьте дренаж. На дно уложите керамзит или битый кирпич.
Составьте грунт. Универсальный вариант — листовая земля, торф, песок и перлит (1:1:1:1). Для рыхлости добавьте немного мха сфагнума или кокосового субстрата.
Посадите растение. Аккуратно установите корневище, засыпьте грунтом, слегка утрамбуйте и полейте.
Выберите место. Поставьте горшок в светлое, но не солнечное место.
Для северных регионов, где зимой мало солнца, полезно использовать фитолампу с мягким белым светом — она поддержит рост и сохранит рисунок листьев.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Частый полив
|Загнивание корней
|Поливайте после подсыхания верхнего слоя почвы
|Прямое солнце
|Ожоги и потеря окраски
|Переставьте в полутень
|Сухой воздух
|Кончики листьев буреют
|Опрыскивайте водой или ставьте рядом влажный керамзит
|Большой горшок "на вырост"
|Замедление роста
|Используйте горшок, соответствующий размеру корней
|Отсутствие подкормок
|Бледные листья, слабые побеги
|Применяйте комплексные удобрения 2 раза в месяц
Если листья желтеют, а стебли теряют упругость, вероятно, растение переувлажнено или замёрзло. В этом случае нужно удалить повреждённые корни, пересадить куст в свежий грунт и сократить полив.
При появлении липкого налёта или мелких насекомых поможет обработка раствором зелёного мыла или препаратом на основе пиретрума. В качестве профилактики раз в месяц опрыскивайте листья слабым настоем чеснока или табака.
Если стебель вытягивается и теряет форму — не пугайтесь, это естественное старение. Срежьте верхушку и укорените — так куст быстро омолодится.
|Плюсы
|Минусы
|Не требует сложного ухода
|Боится холода и сквозняков
|Подходит для затенённых помещений
|При недостатке света теряет окраску
|Улучшает микроклимат в доме
|Сок ядовит — требует осторожности при пересадке
|Много сортов с разной окраской
|Медленно растёт при низкой температуре
Как часто поливать аглаонему?
Летом — каждые 3-5 дней, зимой — примерно раз в неделю, ориентируясь на подсыхание грунта.
Можно ли выращивать аглаонему на северном окне?
Да, но при недостатке света желательно установить дополнительное освещение.
Как размножить растение?
Самый простой способ — черенкование. Срезанную верхушку укореняют в воде или во влажном мхе. Также подходит деление куста при пересадке.
Какой грунт лучше выбрать?
Рыхлый и воздухопроницаемый: смесь универсальной земли, торфа, песка и перлита.
Нужно ли пересаживать аглаонему каждый год?
Нет, достаточно перевалки раз в 2-3 года, когда корни оплетут весь ком.
Миф: аглаонема не цветёт дома.
Правда: цветёт, но скромно — соцветия похожи на колос с белым покрывалом.
Миф: растение нельзя держать в спальне.
Правда: можно, оно очищает воздух и выделяет фитонциды, подавляющие микробы.
Миф: аглаонема опасна.
Правда: её сок действительно ядовит, но при работе с растением достаточно надевать перчатки.
• В Таиланде аглаонему считают символом удачи и ставят в дом при переезде.
• Учёные NASA включили её в список растений, очищающих воздух от формальдегида.
• Селекционеры вывели более 50 сортов — от зелёных до ало-красных и даже пятнистых.
Аглаонему впервые описали европейские ботаники в конце XVIII века. Она быстро завоевала популярность в оранжереях и зимних садах, а позже стала одним из самых массовых комнатных растений в Азии и Европе. Сегодня её выращивают не только дома, но и в офисах, торговых центрах и школах как "зелёный фильтр" воздуха.
