Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морщины недовольства выдают вас с головой: простые шаги, чтобы вернуть спокойное лицо
4 минуты до формы мечты: всего одно упражнение — а результат как после часа фитнеса
Селена Гомес нанесла ответный удар: вот что певица сказала о бренде Хейли Бибер
Мясо, сыр и кабачки в одном слое: запеканка, которая превращает ужин в праздник
Подстаканники устали от грязи и монет: одно простое решение перевернуло уборку
Кит, который потерял корону: кого теперь называют самым тяжёлым существом планеты
Витамины против токсинов: чем на самом деле опасен домашний борщ
Изабелла Росселлини о гневе Скорсезе: как ярость помогала режиссёру снимать шедевры
Открытие в медицине: секретная часть ДНК, вызывающая болезни, побеждена

Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами

4:27
Садоводство

Осенью грызуны начинают активно искать тёплые укрытия и запасы пищи, нередко выбирая для этого хозяйственные постройки и дома. Многие дачники вынуждены использовать ядовитые приманки, но при этом возникает другая проблема — как сделать так, чтобы отрава не попала к домашним питомцам или детям. Есть простой и надёжный способ, который не требует специальных средств.

Мышь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мышь

Проблема: мыши — в доме, а яд — под угрозой

Обычно отраву раскладывают в углах, под полками, возле сараев и теплиц. Однако кошки, собаки и даже птицы могут случайно заинтересоваться приманкой. У животных отравление грызуноядными средствами протекает крайне тяжело — достаточно небольшого количества вещества. Поэтому важно не только выбрать эффективный яд, но и правильно его разместить.

Решение: пластиковая труба вместо ловушки

Чтобы защитить питомцев, достаточно воспользоваться обычной пластиковой трубой подходящего диаметра. Она должна быть достаточно широкой, чтобы в неё могла пролезть мышь, но слишком узкой для кошки или собаки.

Отрезок длиной 30-40 сантиметров станет идеальным "убежищем" для грызунов.

Как использовать трубу

  1. Возьмите отрезок пластиковой трубы диаметром 4-6 см.

  2. Положите внутрь ядовитую приманку (готовую или приготовленную своими руками).

  3. Закройте оба конца сеткой или проволокой, чтобы яд не выкатился наружу.

  4. Разместите трубы горизонтально в местах, где вы замечали следы мышей — у стен, под полками, вдоль заборов или в подвале.

Мыши воспринимают трубу как безопасную нору и смело забираются внутрь. Домашние питомцы и птицы при этом не имеют доступа к содержимому.

Преимущества метода

Преимущество Пояснение
Безопасно для животных и детей Питомцы не доберутся до яда
Дёшево и просто Достаточно куска пластиковой трубы
Эффективно против грызунов Мыши воспринимают трубу как убежище
Универсально Подходит для дачи, сарая, гаража

Дополнительный бонус: защита от слизней

Этот способ работает не только против мышей. Если положить внутрь трубы средство от слизней или улиток, они также будут попадать в ловушку, не представляя опасности для кошек или собак.

Советы по безопасности

  • Никогда не размещайте трубы в местах, где играют дети.

  • После обработки обязательно мойте руки и инструменты.

  • Не используйте пищевые контейнеры — животные могут воспринять запах еды.

  • Храните остатки яда в плотно закрытой банке вдали от кормов и бытовой химии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассыпать отраву открыто на земле.
    Последствие: риск отравления животных и птиц.
    Альтернатива: использовать трубу или пластиковую бутылку.

  • Ошибка: класть слишком много приманки.
    Последствие: яд может высыпаться наружу.
    Альтернатива: использовать небольшие порции.

  • Ошибка: применять воду или влажный корм как приманку.
    Последствие: яд теряет эффективность.
    Альтернатива: использовать сухие гранулы или парафиновые брикеты.

FAQ

Можно ли заменить трубу другим предметом?
Да, подойдёт пластиковая бутылка или кусок канализационной трубы с широким отверстием.

Как часто обновлять приманку?
Раз в 7-10 дней, особенно если в месте повышенная влажность.

Поможет ли метод против крыс?
Для крыс трубу нужно взять шире — около 8-10 см в диаметре, но принцип тот же.

Три интересных факта

  1. Мыши избегают открытых пространств и всегда ищут норы или тоннели — поэтому трубы кажутся им безопасными.

  2. Современные родентициды действуют замедленно, чтобы другие грызуны не насторожились.

  3. Распространённый миф: кошки полностью избавляют дом от мышей. На деле они лишь сокращают их численность.

Такой простой приём делает борьбу с грызунами безопасной для домашних любимцев. Пластиковая труба превращает опасный яд в "умную приманку", которая сработает только для тех, против кого она предназначена.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Происшествия
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Еда и рецепты
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Еда и рецепты
Гости требуют добавки: рулетики из лаваша, которые тают во рту — 10 минут и готово
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
4 минуты до формы мечты: всего одно упражнение — а результат как после часа фитнеса
Селена Гомес нанесла ответный удар: вот что певица сказала о бренде Хейли Бибер
Мясо, сыр и кабачки в одном слое: запеканка, которая превращает ужин в праздник
Подстаканники устали от грязи и монет: одно простое решение перевернуло уборку
Мыши в панике, кот в безопасности: простой трюк, который решит проблему с грызунами
Кит, который потерял корону: кого теперь называют самым тяжёлым существом планеты
Витамины против токсинов: чем на самом деле опасен домашний борщ
Изабелла Росселлини о гневе Скорсезе: как ярость помогала режиссёру снимать шедевры
Открытие в медицине: секретная часть ДНК, вызывающая болезни, побеждена
США рискуют повторить 2019 год: шатдаун грозит миллионам американцев пустыми холодильниками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.