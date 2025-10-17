Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Они переживут и дождь, и снег, и тренды: шесть пар кроссовок, ради которых зима подождёт
Железо против машины: что действительно растит мышцы, а что просто тратит время
Озеро, которое может уничтожить четыре страны: Сарезская бомба замедленного действия в сердце Памира
Виноделие в Подмосковье: раскрыт главный секрет успеха северных виноделов
Иремель — святое место или портал в иные миры? Тайна горы, которую нельзя тревожить
Балкон дышит весной: эти три растения цветут наперекор морозу и серым будням — живой вызов зиме
Время плавится на трассе: почему обратный путь всегда короче, чем обещает карта
Никто не воспринимал всерьёз — теперь больницы переполнены: вирус ветрянки вышел из-под контроля
Шокирующее появление Беллы Хадид на Victoria's Secret: как болезнь изменила звезду подиума

Эти крошечные убийцы прячутся в бутонах — и даже опытные садоводы не замечают их годами

1:08
Садоводство

Трипсы — одни из самых коварных вредителей: они незаметно заселяются на листья и бутоны, а потом медленно высасывают жизнь из растения. Эти крошечные насекомые могут появиться где угодно — в квартире, теплице, на балконе или в саду. При этом их присутствие легко пропустить: цветы просто начинают терять блеск и силу.

Трипсы
Фото: invasive.org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Трипсы

Когда-то я думала, что трипсы обошли мой подоконник стороной, пока на листьях гибискуса не появились серебристые полосы. С этого момента началась моя борьба, и теперь я знаю — победить их можно, если действовать грамотно и системно.

Как распознать трипса и где искать

Чаще всего вредитель выбирает растения с мягкими листьями и сочными бутонами. Его "любимцы" — гибискусы, бугенвиллеи, спатифиллумы, фуксии, орхидеи и даже перцы. В саду он нередко поселяется на гладиолусах, лилиях и розах.

Основные признаки заражения:

  • серебристые дорожки на листьях — это повреждённые клетки, из которых высосан сок;

  • мелкие чёрные точки — экскременты насекомых;

  • увядшие бутоны и засохшие края лепестков;

  • на нижней стороне листа можно заметить подвижных тонких "червячков" — это и есть трипсы.

Если заметили хотя бы один симптом, осмотрите соседние растения. Трипсы быстро мигрируют, особенно при сухом воздухе и жаре.

Сравнение способов борьбы

Метод Преимущества Недостатки
Системные препараты ("Актара", "Конфидор") Проникают в сок растения, действуют долго Требуют осторожности, нельзя превышать дозу
Биопрепараты (на основе спиносада, авермектина) Безопаснее для домашних условий Эффект наступает медленнее
Народные средства (мыльный раствор, настой чеснока) Подходят на ранних стадиях Не справляются с массовым заражением
Механическая очистка (душ, протирание листьев) Быстро снижает численность вредителей Не уничтожает личинок в почве

Комбинация системных и мягких методов — самый эффективный путь.

Советы шаг за шагом

  1. Изолируйте больное растение. Уберите горшок подальше от остальных, особенно от молодых черенков и орхидей.

  2. Промойте листья. Используйте душ или мыльный раствор (1 ч. л. жидкого мыла на 1 л воды).

  3. Удалите повреждённые бутоны и листья. Трипсы часто прячутся в цветках.

  4. Полейте под корень системным инсектицидом. Раствор готовят строго по инструкции — обычно 1,4 г препарата на 2 л воды.

  5. Повторяйте обработку. При температуре +20-25 °C — раз в 7 дней, при жаре — раз в 5 дней.

  6. Закрепите эффект. Через 2-3 обработки вставьте в почву инсектицидные палочки — они защищают растение до трёх месяцев.

После обработки полезно накрыть растение прозрачным пакетом на сутки — это усилит действие препарата.

Именно поэтому важно проводить несколько циклов обработки подряд, не делая больших перерывов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: одноразовая обработка спреем.
    Последствие: личинки, спрятавшиеся в почве, выживают и заражение возвращается.
    Альтернатива: чередовать опрыскивание и полив под корень системным препаратом.

  • Ошибка: слишком высокая концентрация раствора.
    Последствие: ожоги листьев и угнетение растения.
    Альтернатива: строго следовать инструкции и использовать мерный шприц или ложку.

  • Ошибка: обработка только видимых листьев.
    Последствие: вредители остаются на тыльной стороне и в бутонах.
    Альтернатива: опрыскивать тщательно всю крону и нижнюю часть листьев.

А что если трипсы поселились в теплице

В теплицах трипсы особенно активны весной и летом, когда температура превышает +25 °C. В таких условиях важно не только обрабатывать растения, но и проветривать теплицу, удалять сорняки и остатки растительных остатков. Хорошо помогает установка клейких ловушек — желтых или синих, они привлекают насекомых и позволяют контролировать численность.

В холодных регионах обработку лучше проводить днём, когда воздух прогрет, иначе препараты действуют хуже. На юге, напротив, обработку делают ранним утром или вечером, чтобы избежать ожогов.

Плюсы и минусы химических и природных средств

Тип средства Плюсы Минусы
Химические (Актара, Конфидор, Биотлин) Быстро уничтожают взрослых особей и личинок Требуют мер безопасности, нельзя использовать часто
Биологические (Фитоверм, Спинтор) Безопасны для домашних условий Менее эффективны при сильном заражении
Народные (мыло, настои трав) Можно применять без риска Эффект кратковременный

FAQ

Как быстро заметить заражение?
Проверяйте нижнюю сторону листьев и бутоны раз в неделю. Серебристые пятна и чёрные точки — первые сигналы.

Можно ли использовать одно средство для всех растений?
Нет. Для орхидей и спатифиллумов лучше мягкие биопрепараты, для садовых культур — системные инсектициды.

Опасны ли инсектицидные палочки для домашних питомцев?
Безопасны, если не допускать контакта животных с почвой сразу после установки.

Сколько длится защита после обработки?
Обычно 3-4 недели, а при использовании палочек — до 3 месяцев.

Поможет ли просто смыть трипсов водой?
Частично да, но личинки останутся в почве. Без обработки инсектицидом результат недолговечен.

Мифы и правда

Миф: если растение промыть мыльным раствором, трипсы исчезнут навсегда.
Правда: мыло уничтожает только взрослых особей, личинки остаются.

Миф: трипсы появляются только летом.
Правда: в квартирах и теплицах они живут круглый год, особенно при сухом воздухе.

Миф: системные препараты вредят самим растениям.
Правда: при правильной дозировке они безопасны и даже стимулируют рост.

3 интересных факта о трипсах

  1. Трипсы способны перелетать на расстояние до 100 м, поэтому заражение может начаться даже от растения соседа.

  2. Самки откладывают яйца прямо в ткани листа — поэтому их трудно заметить.

  3. При низкой влажности вредители размножаются вдвое быстрее, чем при влажном воздухе.

Регулярное опрыскивание и контроль влажности — лучшая профилактика.

Исторический контекст

Впервые трипсов описали в XVIII веке в Англии, где они поражали посевы пшеницы. Позже насекомое распространилось по Европе и Азии. В 80-е борьба с трипсами велась в теплицах овощных хозяйств, где активно применяли биопрепараты на основе авермектина — с тех пор эта методика остаётся одной из самых щадящих и эффективных.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Домашние животные
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Молчаливая хранительница холода: как одна рыба удерживает Арктику от гибели
Домашние животные
Молчаливая хранительница холода: как одна рыба удерживает Арктику от гибели
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Последние материалы
На край света — за вдохновением: чем покоряет Амурская область путешественников
Минуты решают больше, чем калории: тайминг еды превращает усилия в результат
Блеск, уверенность и чуть-чуть хищности — вещь, которая этой осенью делает любую женщину роковой
Миллиарды лет воды: астероид Рюгу скрывал то, чего не могли предвидеть ученые
Когда тело шепчет о помощи: послеродовое восстановление без боли, стресса и чувства вины
Эти крошечные убийцы прячутся в бутонах — и даже опытные садоводы не замечают их годами
После 12 лет брака: Оксана Самойлова подтверждает развод и делится болью
Дом ест тепло, как ненасытный зверь: укрощаем отопление и платим вдвое меньше
Дом без псиного духа: 8 пород, от которых никогда не пахнет — идеальный вариант для квартиры
Отдых в деревне: какой доход принесёт агротуризм фермерам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.