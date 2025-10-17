Урожай без грядок и теплиц: этот овощ живёт круглый год на подоконнике — домашний витаминный завод

Садоводство

Свежий горох — это не только летнее удовольствие. Оказывается, вырастить его можно и зимой, не выходя из дома. Этот неприхотливый овощ чувствует себя комфортно при невысоких температурах и радует урожаем даже тогда, когда за окном снег.

Фото: commons.wikimedia.org by Chmee2, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лист гороха

Горох

Горох — один из самых универсальных овощей. Он богат белком, витаминами группы B и клетчаткой, а свежие зелёные стручки идеально подходят как для лёгких салатов, так и для горячих блюд. К тому же этот бобовый отлично адаптируется к комнатным условиям. При правильном уходе можно собирать урожай круглый год — даже без огорода и теплицы.

По словам Забер, гороху не требуется особое тепло — он предпочитает температуру ниже +18 °C и прекрасно растёт в контейнерах при хорошем освещении.

С чего начать: подготовка и посадка

Для успешного выращивания зимой достаточно небольших горшков или пластиковых контейнеров. Главное — чтобы у них было дренажное отверстие, иначе корни могут загнить. Посевной материал можно приобрести в любом садовом магазине: продаются как классические, так и карликовые сорта.

Наполните контейнер специальным субстратом для рассады или универсальной смесью для овощей. Посейте семена на глубину 2–3 см, оставляя между ними около пяти сантиметров. Полейте тёплой водой и накройте контейнер прозрачной крышкой или плёнкой. Поставьте ёмкость в светлое, но прохладное место — подоконник, лоджию или застеклённый балкон.

При соблюдении этих условий первые ростки появятся уже через неделю.

Идеальные условия для роста

Чтобы гороху было комфортно, важно поддерживать определённый баланс: достаточно света, умеренная влажность и температура не выше 18–19 °C.

Если естественного света мало, подойдут фитолампы или светодиодные лампы полного спектра. Их можно установить на расстоянии 20–30 см от растений, чтобы освещение было равномерным. Поливать нужно регулярно, но без переувлажнения — почва должна быть постоянно слегка влажной.

Подходящие сорта

Существует около сорока разновидностей гороха, и не все из них одинаково хорошо чувствуют себя в помещении.

"В целом, в помещении лучше всего растут карликовые и компактные сорта гороха, такие как сахарный горох Super Sugar Snap, сахарный горох Dwarf Grey, горох Little Marvel и горох Green Arrow", — отметила Анжелика Забер.

Карликовый сорт Little Marvel идеально подходит для маленьких квартир: он образует аккуратный куст без длинных лиан. А вот сорта Dwarf Grey и Super Sugar Snap нуждаются в небольшой опоре — шпалере или бамбуковых палочках. Подвязка предотвратит полегание стеблей и обеспечит равномерное освещение листьев.

Сравнение популярных сортов