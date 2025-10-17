Урожай без грядок и теплиц: этот овощ живёт круглый год на подоконнике — домашний витаминный завод

Свежий горох — это не только летнее удовольствие. Оказывается, вырастить его можно и зимой, не выходя из дома. Этот неприхотливый овощ чувствует себя комфортно при невысоких температурах и радует урожаем даже тогда, когда за окном снег.
Горох — один из самых универсальных овощей. Он богат белком, витаминами группы B и клетчаткой, а свежие зелёные стручки идеально подходят как для лёгких салатов, так и для горячих блюд. К тому же этот бобовый отлично адаптируется к комнатным условиям. При правильном уходе можно собирать урожай круглый год — даже без огорода и теплицы.
По словам Забер, гороху не требуется особое тепло — он предпочитает температуру ниже +18 °C и прекрасно растёт в контейнерах при хорошем освещении.
Для успешного выращивания зимой достаточно небольших горшков или пластиковых контейнеров. Главное — чтобы у них было дренажное отверстие, иначе корни могут загнить. Посевной материал можно приобрести в любом садовом магазине: продаются как классические, так и карликовые сорта.
При соблюдении этих условий первые ростки появятся уже через неделю.
Чтобы гороху было комфортно, важно поддерживать определённый баланс: достаточно света, умеренная влажность и температура не выше 18–19 °C.
Если естественного света мало, подойдут фитолампы или светодиодные лампы полного спектра. Их можно установить на расстоянии 20–30 см от растений, чтобы освещение было равномерным. Поливать нужно регулярно, но без переувлажнения — почва должна быть постоянно слегка влажной.
Существует около сорока разновидностей гороха, и не все из них одинаково хорошо чувствуют себя в помещении.
"В целом, в помещении лучше всего растут карликовые и компактные сорта гороха, такие как сахарный горох Super Sugar Snap, сахарный горох Dwarf Grey, горох Little Marvel и горох Green Arrow", — отметила Анжелика Забер.
Карликовый сорт Little Marvel идеально подходит для маленьких квартир: он образует аккуратный куст без длинных лиан. А вот сорта Dwarf Grey и Super Sugar Snap нуждаются в небольшой опоре — шпалере или бамбуковых палочках. Подвязка предотвратит полегание стеблей и обеспечит равномерное освещение листьев.
|Сорт
|Особенности
|Высота
|Урожайность
|Необходимость опоры
|Little Marvel
|Компактный куст, подходит для подоконника
|до 40 см
|Средняя
|Нет
|Super Sugar Snap
|Сладкие стручки, высокая отдача
|до 80 см
|Высокая
|Да
|Dwarf Grey
|Быстрорастущий, декоративный
|до 60 см
|Средняя
|Да
|Green Arrow
|Классический сорт с крупными стручками
|до 70 см
|Высокая
|Да
Через 40–50 дней после посадки можно собирать первый урожай. Молодые стручки особенно вкусны, когда они ярко-зелёные и ещё мягкие.
Если окна выходят на север, а дополнительное освещение установить не получается, можно выбрать другие культуры. Отлично растут в тени микрозелень, ростки люцерны, руккола и салат. Их можно выращивать прямо на кухне, в баночках или пластиковых контейнерах, а урожай срезать каждые 10–14 дней.
Как часто поливать горох зимой?
Достаточно поливать 2–3 раза в неделю, чтобы почва оставалась слегка влажной. При низкой температуре испарение меньше, поэтому не заливайте растения.
Нужно ли подкармливать горох в горшке?
Да, раз в две недели добавляйте жидкое удобрение для овощных культур или биогумус.
Можно ли использовать обычные семена из магазина?
Да, но лучше выбирать сорта с пометкой «для контейнерного выращивания» или «карликовый».
Миф: горох невозможно вырастить без теплицы.
Правда: этот овощ прекрасно развивается в комнатных условиях при температуре ниже 20 °C и хорошем освещении.
Миф: без солнца горох не даст урожая.
Правда: современные фитолампы заменяют солнечный свет, и растения чувствуют себя не хуже, чем на улице.
Миф: в квартире растут только цветы.
Правда: при правильном уходе можно выращивать множество овощей, от салата до редиса.
Выращивание гороха в помещении зимой — это не просто способ добавить зелени в рацион, но и возможность ощутить радость садоводства даже без огорода. Этот универсальный овощ не требует сложного ухода, а его карликовые сорта прекрасно растут в контейнерах, принося стабильный урожай свежих стручков. Достаточно света, регулярного полива и немного заботы — и зелёные побеги на подоконнике станут напоминанием о весне, когда за окном метёт снег.
