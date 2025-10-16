Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тёмные времена для Nestlе: 16 000 увольнений ради более быстрой адаптации
Раскрыта главная причина: почему Сергей Лазарев решил покинуть Ну-ка, все вместе!
Найден идол, который может объяснить, как зародились обряды у кавказцев
Гибрид нового поколения: BYD придумал, как обогнать всех без капли нефти
15 минут без оправданий: три упражнения, после которых жизнь становится легче
Этот трюк изменит ваш полёт навсегда: 4 способа забыть о боли в спине и шее в долгом перелёте
Продукт, на котором держалась страна, оказался не тем, чем кажется: проверка вскрыла миф о еде
Эта сцена из Крёстного отца — нечто большее, чем кино: она раскрывает настоящую сущность семьи и бизнеса
Не кремом единым: 3 причины есть шоколад каждый день ради вечной молодости

Мёртвые клетки против тебя: единственный способ заставить кожу проснуться

Садоводство

Мягкое отшелушивание — это один из самых простых и при этом действенных способов вернуть коже свежесть и здоровое сияние. Оно помогает убрать слой ороговевших клеток, которые со временем накапливаются на поверхности, мешают обновлению тканей и делают цвет лица тусклым. Благодаря этому простому уходовому шагу кожа буквально "просыпается": активизируется кровообращение, усиливается выработка коллагена, а кремы и маски начинают работать эффективнее.

Девушка выполняет массаж лица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет массаж лица

Почему легкое отшелушивание работает

Когда мертвые клетки удаляются, кожа получает сигнал к обновлению. Новые клетки поднимаются на поверхность быстрее, делая кожу плотной, гладкой и сияющей. При этом легкое отшелушивание не травмирует эпидермис, как агрессивные пилинги, и подходит даже для чувствительной кожи.

Регулярные мягкие процедуры:

  • стимулируют естественную регенерацию;
  • улучшают микроциркуляцию;
  • делают тон лица более ровным;
  • усиливают впитывание активных веществ из кремов и сывороток.

Лучшее время для процедуры

Оптимальный момент — вечер, перед нанесением ночного крема. Именно ночью кожа активно восстанавливается, и отшелушивание усиливает этот процесс.
Также процедуру можно делать:

  1. После очищения, на чистой и сухой коже;

  2. Один-два раза в неделю, чтобы не раздражать эпидермис;

  3. Когда кожа выглядит тусклой или серой;

  4. Перед нанесением питательной маски — так активные ингредиенты впитаются лучше.

Способы мягкого отшелушивания

  1. Скрабы с микрогранулами. Подходят для нормальной и жирной кожи. Частицы мягко полируют поверхность, не повреждая её.

  2. Химические эксфолианты. Кислоты вроде миндальной, молочной или глюконолактона действуют на клеточном уровне, растворяя связи между мертвыми клетками.

  3. Ферментные пилинги. Природные ферменты из папайи (папаин) или ананаса мягко очищают кожу, не вызывая раздражения.

  4. Отшелушивающие лосьоны и тоники. Содержат минимальную концентрацию кислот и подходят для регулярного ухода.

  5. Мягкие щетки и диски. Физическое воздействие стимулирует кровоток и придает лицу здоровый румянец.

Когда от процедуры лучше отказаться

Не стоит проводить отшелушивание, если:

  • кожа раздражена, покрасневшая или шелушится;
  • недавно было активное пребывание на солнце;
  • есть ранки, ссадины или воспаленные прыщи;
  • недавно проводилось лазерное или химическое лечение кожи.

В этих случаях важно дать коже восстановиться, чтобы не повредить защитный барьер.

Как выполнять легкое отшелушивание

Нанеси средство мягкими круговыми движениями, избегая области вокруг глаз и губ. Не нужно тереть или надавливать — механика не усиливает эффект, а только травмирует кожу. После процедуры тщательно смой средство теплой водой и нанеси успокаивающую сыворотку или крем с пантенолом.

Для чувствительной кожи подойдут ферментные или кислотные пилинги с низкой концентрацией активных веществ. Они действуют мягко, не вызывая жжения.

Эффект легкого отшелушивания

  • Удаление омертвевших клеток;
  • Стимуляция регенерации;
  • Улучшение микроциркуляции;
  • Разглаживание текстуры кожи;
  • Свежий, здоровый тон лица.

Кожа после такой процедуры становится гладкой, мягкой и более восприимчивой к питательным компонентам уходовых средств.

Полезные ингредиенты

  • Папаин - фермент из папайи, который бережно растворяет старые клетки.
  • Миндальная кислота - идеальна для чувствительной кожи, выравнивает тон и осветляет пигментацию.
  • Глюконолактон и лактобионовая кислота - компоненты нового поколения, которые не только отшелушивают, но и увлажняют кожу.
  • AHA-кислоты (альфа-гидроксикислоты) — классика мягкого химического пилинга, ускоряют обновление клеток.

Сколько раз в неделю проводить процедуру

  • Для лица - 1-2 раза в неделю;
  • Для тела - 2-3 раза в неделю.

Частота зависит от типа кожи. Сухой и чувствительной достаточно одного раза, жирной можно два-три. Излишнее отшелушивание разрушает защитный барьер и вызывает раздражение, поэтому важно не переусердствовать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать агрессивные скрабы с крупными частицами.
    Последствие: микроповреждения, покраснение.
    Альтернатива: мягкие средства с ферментами или кислотами.
  • Ошибка: слишком частое применение.
    Последствие: обезвоженность, шелушение.
    Альтернатива: сократить процедуры до 1-2 раз в неделю.
  • Ошибка: не использовать крем после отшелушивания.
    Последствие: ощущение стянутости, повышенная чувствительность.
    Альтернатива: нанести питательный крем или маску с гиалуроновой кислотой.

А что если кожа очень чувствительная

Выбирайте продукты с пометкой для чувствительной кожи и избегайте средств с сильными кислотами (например, гликолевой). Ферментные пилинги и глюконолактон подойдут даже при куперозе.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Делает кожу свежей и сияющей Может вызвать раздражение при чрезмерном использовании
Улучшает впитывание кремов Требует регулярности
Стимулирует выработку коллагена Не подходит для воспаленной кожи

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать средство для отшелушивания?
Смотрите на тип кожи: для жирной — кислоты, для сухой — ферменты, для нормальной — мягкие скрабы.

Можно ли делать пилинг летом?
Да, но вечером и обязательно использовать крем с SPF днём.

Что лучше — механическое или химическое отшелушивание?
Для чувствительной кожи безопаснее химическое: оно не травмирует поверхность.

Мифы и правда

Миф: чем чаще отшелушиваешь кожу, тем быстрее она обновляется.
Правда: излишняя частота разрушает защитный барьер и делает кожу уязвимой.

Миф: пилинги подходят только жирной коже.
Правда: существуют мягкие формулы для любого типа, включая сухую и чувствительную.

Миф: отшелушивание бесполезно без профессиональной косметики.
Правда: домашние средства при регулярности дают отличный эффект.

3 интересных факта

  1. Даже кожа подростков нуждается в мягком отшелушивании — оно предотвращает закупорку пор.

  2. Фруктовые ферменты действуют только в тёплой среде, поэтому пилинг лучше делать в ванной.

  3. После мягкого пилинга кожа способна впитывать до 70% активных веществ из кремов — почти вдвое больше, чем обычно.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Домашние животные
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Гибрид нового поколения: BYD придумал, как обогнать всех без капли нефти
15 минут без оправданий: три упражнения, после которых жизнь становится легче
Этот трюк изменит ваш полёт навсегда: 4 способа забыть о боли в спине и шее в долгом перелёте
Продукт, на котором держалась страна, оказался не тем, чем кажется: проверка вскрыла миф о еде
Эта сцена из Крёстного отца — нечто большее, чем кино: она раскрывает настоящую сущность семьи и бизнеса
Не кремом единым: 3 причины есть шоколад каждый день ради вечной молодости
Су-35 и его новые клыки: истребитель, который не оставляет врагу шансов
Диван, который не боится когтей и пятен: эти обивки держат оборону
Здесь снимали первые фильмы и пили кофе офицеры — маршрут, который возвращает в царский Екатеринодар
Вы тренируетесь, но тело не меняется — возможно, вы забыли о трёх главных союзниках формы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.