Не корми врага в горшке: одна ошибка в удобрении — и декабрист сбросит все бутоны

Осенью у декабриста (шлюмбергеры) начинается важный этап — подготовка к цветению. Именно в октябре растение закладывает бутоны, и от правильного ухода зависит, насколько пышным и продолжительным будет цветение зимой. Один из ключевых моментов — грамотно подобранная подкормка. Ошибки в выборе удобрений могут привести к тому, что растение сбросит бутоны или даст только листву без цветов.
В период бутонизации декабристу нельзя давать азотные удобрения. Азот стимулирует рост листьев, но тормозит образование бутонов. Осенью растению нужны калий, фосфор и микроэлементы, которые укрепляют ткани, повышают иммунитет и способствуют формированию бутонов.
Оптимальны удобрения с маркировкой "для декоративно-цветущих”, где основное соотношение элементов NPK будет смещено в пользу фосфора и калия.
Ниже — пять лучших способов подкормить декабрист осенью, чтобы зимой он подарил обильное цветение.
Самый простой вариант — использовать готовые жидкие удобрения для цветущих растений. Они содержат сбалансированный набор макро- и микроэлементов, где азота немного, а фосфора и калия больше.
Разводите средство в концентрации в 1,5-2 раза слабее, чем указано на упаковке. Слишком насыщенный раствор может обжечь корни или спровоцировать появление мягких, водянистых побегов. Подкармливают декабрист жидкими удобрениями раз в две недели, после основного полива.
Натуральная альтернатива минеральным подкормкам — настой из яблок. Он богат железом, калием и фосфором.
Для приготовления нарежьте одно яблоко, залейте двумя литрами воды и оставьте на двое суток. Полученным настоем поливайте декабрист под корень. Этот мягкий органический состав улучшает состав почвы и помогает растению активнее формировать бутоны.
Борная кислота — природный стимулятор цветения. Она улучшает обмен веществ, способствует формированию бутонов и делает окраску цветов более насыщенной.
Раствор готовят так: 1 г борной кислоты на 1 л воды. Опрыскивание проводят утром или вечером, когда нет прямых солнечных лучей. Повторяют процедуру каждые две недели до конца цветения.
"Бор стимулирует образование бутонов и укрепляет цветоножки", — пояснил агроном Александр Климов.
Зола — одно из самых полезных природных удобрений. Она содержит калий, фосфор, кальций и магний, которые способствуют обильному цветению.
Сделать настой просто: возьмите две столовые ложки золы, залейте литром воды и оставьте на три часа. Подкармливайте декабрист настоем раз в 2-3 недели, обязательно по влажной почве, чтобы избежать ожога корней.
Банановая кожура — ценный источник калия и магния. Чтобы приготовить удобрение, измельчите одну-две свежие кожуры, залейте литром воды и оставьте на сутки. Настой процеживают и используют для полива.
Такой раствор укрепляет корневую систему и помогает декабристу дольше держать бутоны.
Осенью декабристу нужно меньше воды, чем летом. Полив сокращают, чтобы создать для растения "стресс" — именно это стимулирует образование бутонов.
Избыток азота → активный рост листьев, отсутствие бутонов.
Альтернатива: удобрения с низким содержанием азота (N не выше 5%).
Перекорм минеральными солями → ожог корней.
Альтернатива: органические настои (яблочный, банановый).
Подкормка по сухому грунту → стресс и гниение корней.
Альтернатива: всегда увлажняйте землю перед внесением раствора.
Если растение недавно сменило грунт, ему не требуется дополнительная подкормка в течение 1-2 месяцев. Свежая почва уже содержит все необходимые питательные вещества.
В этом случае лучше ограничиться мягкими органическими настоями, чтобы не вызвать перенасыщения минералами.
|Вид удобрения
|Плюсы
|Минусы
|Минеральные комплексы
|Быстрое действие, точная дозировка
|Риск перекорма
|Органические настои
|Безопасны, улучшают структуру почвы
|Требуют времени для приготовления
|Зола
|Обогащает минералами, дезинфицирует грунт
|Может изменить кислотность
|Борная кислота
|Стимулирует цветение
|Передозировка вредна
Как часто подкармливать декабрист осенью?
Достаточно одного раза в две недели. После появления бутонов — не чаще одного раза в месяц.
Можно ли использовать универсальное удобрение для комнатных растений?
Можно, если в составе преобладают фосфор и калий, а азота немного.
Что делать, если декабрист не цветет?
Сократите полив, переставьте растение в более прохладное место (до +15 °C) и обеспечьте короткий световой день. Через 3-4 недели появятся бутоны.
Миф: декабрист нужно подкармливать только зимой.
Правда: подкормка осенью закладывает основу будущего цветения.
Миф: органические настои вредны для домашних растений.
Правда: при правильной концентрации они безопасны и полезны.
Миф: опрыскивание мешает цветению.
Правда: наоборот, влажный воздух помогает декабристу раскрывать бутоны.
