Дом против мужа: цветы по фэншуй, выталкивающие любовь — и делают это незаметно

Многие комнатные растения создают уют и очищают воздух, но в восточной философии фэншуй им приписывают и энергетическое воздействие на дом. Некоторые цветы и лианы считаются символами гармонии и любви, другие — наоборот, могут нарушить баланс в отношениях. Среди так называемых "мужегонов" чаще всего упоминают сциндапсус, плющ, монстеру и циссус.
Эксперт по фэншуй Олеся Рунова рассказала, что это растение нередко называют "гуляющим мужем" или "мужегоном". Сциндапсус действительно выглядит безобидно: это лиана с красивыми пятнистыми листьями, которая быстро растёт и вьётся по стенам или опорам.
Однако в эзотерической традиции ему приписывают способность выталкивать из дома мужскую энергию. По словам эксперта, если женщина держит такой цветок в квартире, особенно в спальне или гостиной, то рискует остаться одна. В то же время специалисты фэншуй не советуют паниковать: влияние растения зависит не только от вида, но и от того, где оно расположено.
"Сциндапсус — дикая экзотическая лиана, но в энергетическом смысле она не так безобидна, как кажется", — отметила эксперт по фэншуй Олеся Рунова.
Чтобы нейтрализовать возможный негатив, сторонники фэншуй советуют размещать сциндапсус на балконе или в офисе, а не в личных зонах.
Плющ с его густыми темно-зелёными листьями выглядит декоративно и подходит для вертикального озеленения. Однако в народных поверьях и фэншуй он считается растением, вытягивающим энергию мужчины. Чем гуще растёт плющ и темнее его листья, тем сильнее его "влияние" на семейные отношения.
Такое растение часто связывают с символикой одиночества: его побеги обвивают всё вокруг, занимая пространство, что метафорически отражает подавление партнёрской энергии.
При этом плющ прекрасно очищает воздух и улучшает микроклимат, поэтому, если очень хочется держать его дома, лучше выделить ему место в ванной комнате или на лоджии.
Монстера — одно из самых популярных растений последних лет. Её крупные резные листья выглядят эффектно и стильно, что сделало растение "звездой интерьеров". Но фэншуй-практики считают, что монстера несёт слишком сильную энергетику.
"Монстера — энергетический вампир. В спальне она может привести к ссорам и охлаждению отношений", — пояснила эксперт Олеся Рунова.
Если вы хотите украсить монстерой дом, лучше разместить её в просторной гостиной, где её мощная аура будет уравновешиваться движением и светом. В замкнутых помещениях, особенно в зонах отдыха, растение может вызывать ощущение усталости и тревожности.
Циссус, известный как комнатный виноград или берёзка, часто используется для украшения офисов и квартир. Он неприхотлив, быстро растёт и образует густые каскады зелени. Однако по фэншуй считается растением, которое может мешать гармонии в семье.
"Циссус — тоже входит в число цветов-разлучников", — заключила эксперт.
Считается, что его "цепляющиеся" побеги символизируют энергетическую зависимость и мешают свободному движению любви. Чтобы нейтрализовать этот эффект, растение рекомендуется размещать на кухне или в прихожей — там, где энергия более нейтральна.
|Растение
|Символика по фэншуй
|Рекомендованное место
|Сциндапсус
|"Мужегон", выталкивает мужскую энергию
|Балкон, офис
|Плющ
|Тянет энергию, символ одиночества
|Лоджия, ванная
|Монстера
|Энергетически сильна, может вызывать разлад
|Гостиная
|Циссус
|"Разлучник", мешает гармонии
|Кухня, прихожая
Избегайте агрессивных лиан в зонах отдыха.
Отдавайте предпочтение растениям с округлыми листьями — они ассоциируются с мягкой, доброжелательной энергией.
В спальне лучше размещать фиалки, спатифиллум ("женское счастье") или хлорофитум.
В гостиной подойдут бамбук, денежное дерево и пальмы.
Не забывайте о чистоте листьев — пыль нарушает энергетический баланс.
Ошибка: ставить монстеру или плющ у изголовья кровати.
Последствие: ухудшение сна и отношений.
Альтернатива: спатифиллум или орхидея.
Ошибка: держать сциндапсус в детской.
Последствие: повышенная тревожность, раздражительность.
Альтернатива: калатея или замиокулькас.
Ошибка: выращивать циссус в спальне.
Последствие: эмоциональное напряжение.
Альтернатива: лаванда или алоэ вера.
С точки зрения ботаники, эти растения не несут опасности. Напротив, сциндапсус и плющ очищают воздух от токсинов, монстера насыщает помещение кислородом, а циссус помогает поддерживать влажность. Поэтому если вы относитесь к фэншуй символически, просто выбирайте растения, которые приносят радость и эстетическое удовольствие, как сообщает Москва 24.
|Плюсы
|Минусы
|Эффектное озеленение интерьера
|Возможное энергетическое "напряжение"
|Улучшение микроклимата
|Не подходят для спален
|Простота ухода
|Быстрый рост, требуют пространства
Как выбрать безопасные растения для спальни?
Подойдут цветы с мягкой энергетикой — фиалки, алоэ, лаванда, спатифиллум.
Сколько стоят эти растения?
Средняя цена — от 300 до 1500 рублей за горшок в зависимости от размера и сорта.
Можно ли держать "мужегонов" на работе?
Да, офисное пространство нейтрально, поэтому их энергетика не влияет на личные отношения.
Миф: сциндапсус "украдет" мужа.
Правда: он лишь символизирует движение энергии, но не влияет буквально.
Миф: плющ опасен.
Правда: растение лишь ассоциируется с одиночеством, но прекрасно очищает воздух.
Миф: монстера "питается" энергией человека.
Правда: в реальности она просто активно фотосинтезирует и требует света.
Монстеру в XVIII веке называли "растением-чудовищем" из-за формы её листьев.
Плющ может жить до 100 лет и пережить смену нескольких поколений хозяев.
Циссус использовали в древнем Египте как амулет от ссор и обид.
