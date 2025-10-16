Дом против мужа: цветы по фэншуй, выталкивающие любовь — и делают это незаметно

Многие комнатные растения создают уют и очищают воздух, но в восточной философии фэншуй им приписывают и энергетическое воздействие на дом. Некоторые цветы и лианы считаются символами гармонии и любви, другие — наоборот, могут нарушить баланс в отношениях. Среди так называемых "мужегонов" чаще всего упоминают сциндапсус, плющ, монстеру и циссус.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Английский плющ в горшке

Сциндапсус — "гуляющий муж"

Эксперт по фэншуй Олеся Рунова рассказала, что это растение нередко называют "гуляющим мужем" или "мужегоном". Сциндапсус действительно выглядит безобидно: это лиана с красивыми пятнистыми листьями, которая быстро растёт и вьётся по стенам или опорам.

Однако в эзотерической традиции ему приписывают способность выталкивать из дома мужскую энергию. По словам эксперта, если женщина держит такой цветок в квартире, особенно в спальне или гостиной, то рискует остаться одна. В то же время специалисты фэншуй не советуют паниковать: влияние растения зависит не только от вида, но и от того, где оно расположено.

"Сциндапсус — дикая экзотическая лиана, но в энергетическом смысле она не так безобидна, как кажется", — отметила эксперт по фэншуй Олеся Рунова.

Чтобы нейтрализовать возможный негатив, сторонники фэншуй советуют размещать сциндапсус на балконе или в офисе, а не в личных зонах.

Плющ — символ одиночества

Плющ с его густыми темно-зелёными листьями выглядит декоративно и подходит для вертикального озеленения. Однако в народных поверьях и фэншуй он считается растением, вытягивающим энергию мужчины. Чем гуще растёт плющ и темнее его листья, тем сильнее его "влияние" на семейные отношения.

Такое растение часто связывают с символикой одиночества: его побеги обвивают всё вокруг, занимая пространство, что метафорически отражает подавление партнёрской энергии.

При этом плющ прекрасно очищает воздух и улучшает микроклимат, поэтому, если очень хочется держать его дома, лучше выделить ему место в ванной комнате или на лоджии.

Монстера — мощная энергетика, не для спальни

Монстера — одно из самых популярных растений последних лет. Её крупные резные листья выглядят эффектно и стильно, что сделало растение "звездой интерьеров". Но фэншуй-практики считают, что монстера несёт слишком сильную энергетику.

"Монстера — энергетический вампир. В спальне она может привести к ссорам и охлаждению отношений", — пояснила эксперт Олеся Рунова.

Если вы хотите украсить монстерой дом, лучше разместить её в просторной гостиной, где её мощная аура будет уравновешиваться движением и светом. В замкнутых помещениях, особенно в зонах отдыха, растение может вызывать ощущение усталости и тревожности.

Циссус — комнатный "разлучник"

Циссус, известный как комнатный виноград или берёзка, часто используется для украшения офисов и квартир. Он неприхотлив, быстро растёт и образует густые каскады зелени. Однако по фэншуй считается растением, которое может мешать гармонии в семье.

"Циссус — тоже входит в число цветов-разлучников", — заключила эксперт.

Считается, что его "цепляющиеся" побеги символизируют энергетическую зависимость и мешают свободному движению любви. Чтобы нейтрализовать этот эффект, растение рекомендуется размещать на кухне или в прихожей — там, где энергия более нейтральна.

Сравнение популярных растений

Растение Символика по фэншуй Рекомендованное место Сциндапсус "Мужегон", выталкивает мужскую энергию Балкон, офис Плющ Тянет энергию, символ одиночества Лоджия, ванная Монстера Энергетически сильна, может вызывать разлад Гостиная Циссус "Разлучник", мешает гармонии Кухня, прихожая

Как выбрать растения для гармонии

Избегайте агрессивных лиан в зонах отдыха. Отдавайте предпочтение растениям с округлыми листьями — они ассоциируются с мягкой, доброжелательной энергией. В спальне лучше размещать фиалки, спатифиллум ("женское счастье") или хлорофитум. В гостиной подойдут бамбук, денежное дерево и пальмы. Не забывайте о чистоте листьев — пыль нарушает энергетический баланс.

Ошибки → последствия → альтернатива

Ошибка: ставить монстеру или плющ у изголовья кровати.

Последствие: ухудшение сна и отношений.

Альтернатива: спатифиллум или орхидея.

Ошибка: держать сциндапсус в детской.

Последствие: повышенная тревожность, раздражительность.

Альтернатива: калатея или замиокулькас.

Ошибка: выращивать циссус в спальне.

Последствие: эмоциональное напряжение.

Альтернатива: лаванда или алоэ вера.

А что если вы не верите в фэншуй

С точки зрения ботаники, эти растения не несут опасности. Напротив, сциндапсус и плющ очищают воздух от токсинов, монстера насыщает помещение кислородом, а циссус помогает поддерживать влажность. Поэтому если вы относитесь к фэншуй символически, просто выбирайте растения, которые приносят радость и эстетическое удовольствие, как сообщает Москва 24.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Эффектное озеленение интерьера Возможное энергетическое "напряжение" Улучшение микроклимата Не подходят для спален Простота ухода Быстрый рост, требуют пространства

FAQ

Как выбрать безопасные растения для спальни?

Подойдут цветы с мягкой энергетикой — фиалки, алоэ, лаванда, спатифиллум.

Сколько стоят эти растения?

Средняя цена — от 300 до 1500 рублей за горшок в зависимости от размера и сорта.

Можно ли держать "мужегонов" на работе?

Да, офисное пространство нейтрально, поэтому их энергетика не влияет на личные отношения.

Мифы и правда

Миф: сциндапсус "украдет" мужа.

Правда: он лишь символизирует движение энергии, но не влияет буквально.

Миф: плющ опасен.

Правда: растение лишь ассоциируется с одиночеством, но прекрасно очищает воздух.

Миф: монстера "питается" энергией человека.

Правда: в реальности она просто активно фотосинтезирует и требует света.

3 интересных факта