Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бюджетный рецепт, который заменил диетологов: всего два ингредиента — и минус лишние килограммы
Водолаз наткнулся на скелет гиганта у берегов Австралии: тайна глубин оказалась не такой, как думали
Кризис III века: как хорватский колодец стал могилой для римских легионеров
Долгая жизнь любимой пары: искусство ухода за обувью
Детский организм не выдерживает взрослых темпов: внутри растёт болезнь, о которой не говорят
Сошла с ума на острове — новый фильм Сэма Рэйми удивит даже преданных поклонников ужастиков
Песчаный демон с глазами, стреляющими кровью: существо длиной с ладонь стало ночным кошмаром
Жить по-царски: вот сколько нужно зарабатывать, чтобы россияне назвали вас богачом
Из косточки в дерево: вот как маленькое семечко превращается в гордость сада

Один посев — на годы вперёд: неприхотливый цветок, который делает сад сказочным без усилий

0:51
Садоводство

Осенний сад редко ассоциируется с посевами, но именно в октябре можно заложить основу будущего цветочного великолепия. Есть растения, которые не боятся холода, легко зимуют под снегом и радуют первыми вспышками цвета уже в июне. Одно из таких — лихнис корончатый, или горицвет кожистый. Этот многолетник не только украшает клумбы, но и словно собирает вокруг себя бабочек и пчёл, превращая сад в живой, переливчатый ковер.

Лихнис корончатый в саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лихнис корончатый в саду

Цветок с северным характером

Лихнис корончатый родом из южной Европы, но удивительно быстро адаптировался к российскому климату. Благодаря "сибирской закалке" он переносит морозы до -35 °C без укрытия и хорошо растёт даже там, где другие многолетники вымерзают.

У растения прямые опушённые стебли высотой до 60-70 см, густо покрытые серебристо-зелёными листьями. Цветы крупные, бархатистые, малиново-пурпурные или розовые, собраны в плотные щитки. Цветение начинается в июне и продолжается до конца августа. Если вовремя удалять увядшие бутоны, период декоративности увеличивается почти до осени.

Почему сеять под зиму

Посев в конце октября или начале ноября позволяет семенам пройти естественную стратификацию — своеобразную "закалку" холодом. Весной такие семена всходят дружно и без дополнительных усилий. Осенний посев избавляет от необходимости возиться с рассадой и обеспечивает естественное развитие растений с самого начала сезона.

Почву для лихниса не нужно специально подготавливать: он одинаково хорошо чувствует себя на бедных, каменистых и песчаных участках. Главное — не переувлажнять место посадки и выбрать солнечный уголок.

Когда и как сеять лихнис

Параметр Оптимальные условия
Срок посева конец октября — начало ноября
Место солнечный участок, лёгкая почва
Глубина заделки семян 1-1,5 см
Полив минимальный, без застоя воды
Укрытие на зиму не требуется
Первое цветение июнь следующего года

Как растёт и цветёт

Весной после схода снега из земли появляются плотные розетки опушённых листьев. К началу лета формируются стебли, на которых вскоре распускаются яркие цветы диаметром до 4 см. На пике цветения лихнис напоминает пурпурный облачный ковёр.

Цветение обильное и продолжительное, особенно если место посадки солнечное. При частичном затенении бутоны тоже раскрываются, но оттенок становится мягче.

Растение прекрасно сочетается с лавандой, эхинацеей, шалфеем, гвоздикой, колокольчиками и декоративными злаками. В рокариях и миксбордерах лихнис создаёт яркие акценты, выделяясь на фоне серых камней и серебристых листьев.

Советы шаг за шагом: посадка под зиму

  • Выберите солнечное место с рыхлой землёй и хорошим дренажем.
  • Перекопайте участок, уберите сорняки и разровняйте поверхность.
  • Разложите семена по поверхности и присыпьте лёгким слоем земли (около 1 см).
  • Не поливайте слишком обильно — достаточно слегка увлажнить почву.
  • Оставьте посев под естественное промерзание — снег станет лучшей защитой.

Весной, когда сойдёт снег, ростки появятся самостоятельно. Уже к июню они превратятся в пышные кустики, а к середине лета начнётся цветение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посев слишком рано, до устойчивых заморозков.
    Последствие: семена могут прорасти и погибнуть зимой.
    Альтернатива: сеять в конце октября или даже в начале ноября.

  • Ошибка: избыточный полив после посадки.
    Последствие: гниение семян.
    Альтернатива: слегка увлажнить землю и больше не трогать.

  • Ошибка: выбор тенистого участка.
    Последствие: слабое цветение и вытянутые стебли.
    Альтернатива: солнечные грядки или клумбы на южной стороне.

А что если вырастить рассадой

Можно, но смысла немного. Лихнис не любит пересадку: его корневая система чувствительна и легко повреждается. Даже если посадить через рассаду, растение всё равно зацветёт в те же сроки, что и при подзимнем посеве.

Зато самосев у него получается прекрасно. После первого цветения семена осыпаются, и на следующий год вокруг куста появляется молодая поросль — естественное обновление без усилий садовода.

Плюсы и минусы лихниса

Плюсы Минусы
Прост в выращивании, не требует ухода Не любит переувлажнения
Морозостоек, не требует укрытия Со временем кусты оголяются у основания
Цветёт долго и обильно Требует омоложения каждые 4-5 лет
Привлекает пчёл и бабочек Не подходит для густой тени
Устойчив к болезням При избытке удобрений теряет яркость окраски

FAQ

Можно ли выращивать лихнис на балконе

Да, если подобрать глубокий контейнер и обеспечить хороший дренаж. Однако в открытом грунте растение развивается лучше.

Нужно ли обрезать лихнис осенью

После окончания цветения стебли срезают почти до уровня земли. Весной он быстро восстанавливается.

Как долго живёт куст

На одном месте лихнис растёт 4-5 лет, после чего его стоит разделить и рассадить для омоложения.

Мифы и правда

  • Миф: лихнис не выдерживает суровых зим.
    Правда: он спокойно зимует даже при сильных морозах без укрытия.

  • Миф: растение требует плодородной почвы.
    Правда: наоборот, на богатых почвах лихнис теряет яркость и меньше цветёт.

  • Миф: подходит только для южных регионов.
    Правда: этот многолетник прекрасно растёт в средней полосе и даже в Сибири.

Три интересных факта

  • Название "лихнис" происходит от греческого слова "λυχνος" — "светильник": раньше из стеблей делали фитили для ламп.
  • В народе растение называют "рассветником" — оно раскрывает цветы при первых лучах солнца.
  • Лихнис способен самостоятельно обновляться за счёт самосева, поэтому при минимальном уходе сохраняется на участке десятилетиями.

Исторический контекст

  • Лихнис корончатый был завезён в Россию в XIX веке как декоративное растение для усадебных парков.
  • В советское время его активно высаживали вдоль дорог и в школьных садах из-за неприхотливости.
  • Сегодня интерес к этому многолетнику возродился благодаря тренду на природные, устойчивые сады, не требующие частых поливов.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Обрежьте так — и крыжовник взорвётся урожаем: приём, проверенный десятилетиями
Садоводство, цветоводство
Обрежьте так — и крыжовник взорвётся урожаем: приём, проверенный десятилетиями
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Популярное
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям

Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.

Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Последние материалы
Жить по-царски: вот сколько нужно зарабатывать, чтобы россияне назвали вас богачом
Из косточки в дерево: вот как маленькое семечко превращается в гордость сада
Права остались дома, а инспектор уже машет жезлом: можно ли выкрутиться без штрафа
Нежная лазанья без мяса: раскрываем секрет соуса, который заменит традиционный вкус
Эту формулу нашли в архивах ВВС: средство, после которого глаза видят в темноте
Свет, камера, эмоции: искусство идеального свадебного макияжа
Механизм памяти перевернут: как сон помогает нам обобщать наш опыт
Арабские туристы выбирают Россию: эксперт раскрыл неожиданные предпочтения
Пособие по уходу за ребёнком подрастёт: названы расчёты на 2026 год
Погребняк восхитила маркетинговая идея: как в магазинах Тюмени привлекают беременных покупательниц
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.