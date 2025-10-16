Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правило 10 тысяч шагов рухнуло: названа реальная норма для здоровья
Авария — не конец, а проверка на хладнокровие: ошибки, которые всё усугубят
Tomahawk на вес золота: Пентагон делит ракеты между собой и Украиной
Амбульдог под подозрением: почему самого верного охранника записали в опасные
Хрустящий, как чипсы, нежный, как сливочное масло: идеальный цыплёнок с лимоном и имбирём
Меньше работы — больше перемен: как четырёхдневка может дать отдых или забрать силы
Собака ложится на ваши вещи не просто так: она пытается вылечить вас от невидимой угрозы
Ошиблась с плотностью — и весь образ пропал: как выбрать колготки, чтобы не пожалеть
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда

Пушистые обманщики: 10 пород собак, с которыми счастье быстро превращается в головную боль

2:07
Садоводство

Милые мордочки, трогательные фото и реклама "самых преданных друзей" часто создают ложное впечатление о легкости содержания собак. На деле даже самые очаровательные породы могут доставить массу проблем — от сложного характера до серьёзных болезней. Эти животные требуют не только любви, но и дисциплины, опыта, времени и финансов.

шпиц
Фото: Wikipedia by G.Goodwin Jr., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
шпиц

1. Корги — пушистый обжора

Эти забавные собаки с широкой "улыбкой" и коренастыми лапками — фавориты соцсетей, но за внешним очарованием скрывается бесконечный аппетит и склонность к ожирению. Корги постоянно выпрашивают еду, и отказать им трудно. Однако лишний вес быстро приводит к проблемам с позвоночником и суставами.

Чтобы избежать травм, нельзя позволять им прыгать с дивана или лестницы. Ещё один нюанс — линька. Шерсть корги в доме повсюду, и пылесос становится таким же обязательным аксессуаром, как миска для корма.

2. Той-терьер — хрупкая тревожная натура

На вид — миниатюрный и изящный, на деле — нервный и ранимый. Любая неосторожность, даже прыжок с кровати, может закончиться переломом. Той отличается повышенной тревожностью: боится одиночества, шумов, ревнует и часто лает. В результате хозяевам приходится больше успокаивать питомца, чем наслаждаться его обществом.

3. Мопс — философ с одышкой

Мопсы покоряют мягким характером, но их анатомия — источник постоянных забот. Из-за короткой морды собаки храпят, тяжело дышат и страдают от жары. Выпуклые глаза подвержены травмам, складки на морде — воспалениям, а любовь к еде приводит к ожирению. Мопс требует регулярного контроля у ветеринара и продуманного рациона.

4. Французский бульдог — упрямый стратег

Обаяние "французов" безгранично, но вместе с ним приходит и характер. Это умные, но крайне упрямые собаки, способные манипулировать хозяином. Любовь к еде превращает каждое кормление в испытание. От недостатка дисциплины французский бульдог легко превращается в своенравного маленького диктатора.

5. Бигль — следопыт без тормозов

Одна из самых дружелюбных пород, но её охотничий инстинкт может доставить массу хлопот. Почувствовав запах, бигль забывает обо всём и уходит по следу, игнорируя команды. Без постоянных прогулок и занятий он быстро набирает вес и превращается в разрушителя мебели. Чтобы бигль был счастлив, ему нужны километры пробежек и чёткая дрессура.

6. Спаниель — ласковый, но сложный в уходе

Эти собаки покоряют внешностью, но требуют колоссального внимания. Их длинные уши часто воспаляются, а густая шерсть быстро сбивается в колтуны. Без регулярного груминга и чистки ушей спаниель становится рассадником проблем. К тому же у представителей породы встречаются наследственные болезни глаз. Несмотря на добродушие, многие спаниели склонны к ревности и вспышкам агрессии.

7. Такса — неугомонный охотник

Эта миниатюрная собака с длинным телом — буря энергии. Таксы страстно преследуют кошек, птиц и даже тени. Без постоянной активности быстро становятся раздражительными и разрушительными. Но главный риск — позвоночник: лишний вес или прыжки с высоты могут привести к параличу. Поэтому физическая нагрузка для таксы должна быть дозированной, но ежедневной.

8. Джек-рассел-терьер — комок энергии

Маленький размер не делает его простым питомцем. Джек-рассел — это моторчик, которому нужны активные игры, спорт и дрессировка. Без движения он превращается в источник хаоса, грызёт мебель и одежду. Сильный охотничий инстинкт делает его опасным для кошек и мелких животных. Эта порода подходит только тем, кто готов уделять собаке максимум внимания и энергии.

9. Шпиц — пушистый король

Миниатюрные, гордые и невероятно обаятельные — шпицы быстро завоёвывают сердца. Однако за очарованием скрывается упрямство и склонность к чрезмерному лаю. Шпицы ревнивы и легко обижаются, а их густая шуба требует ежедневного ухода. В период линьки шерсть буквально витает в воздухе. Кроме того, порода часто страдает от аллергий и проблем с пищеварением.

10. Йоркширский терьер — гламурный трудоголик по уходу

Шерсть йорка требует постоянного внимания. Мытьё, расчёсывание, стрижка — ежедневная рутина, без которой питомец теряет внешний вид. Йорки склонны к хрупкости, желудочным расстройствам и аллергиям. Это не игрушка, а собака, требующая системного ухода и регулярных визитов к грумеру и ветеринару.

Сравнение пород по основным сложностям

Порода Уход за шерстью Поведение Здоровье
Корги высокая линька прожорливость, упрямство проблемы со спиной
Той-терьер минимальный тревожность хрупкость костей
Мопс умеренный вялость, храп дыхательная система
Бигль лёгкий убегает по запаху склонность к ожирению
Йорк высокий ревнивость слабый ЖКТ

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать собаку "по фото".
    Последствие: неготовность к уходу и темпераменту.
    Альтернатива: изучить особенности породы заранее, посоветоваться с кинологом.

  • Ошибка: недооценивать уровень активности.
    Последствие: деструктивное поведение, лаяние, стресс.
    Альтернатива: обеспечивать ежедневные прогулки и дрессировку.

  • Ошибка: перекармливать питомца.
    Последствие: ожирение и болезни суставов.
    Альтернатива: корм по норме, контроль веса.

А что если всё-таки хочется собаку

Если любовь к породе сильнее здравого смысла, нужно просто быть готовым: подобрать грамотного ветеринара, составить рацион, найти грумера и выделить время на воспитание. Тогда даже самая капризная порода станет настоящим другом.

Плюсы и минусы "трудных" пород

Плюсы Минусы
Яркий характер и интеллект Склонность к болезням
Привязанность к хозяину Трудоёмкий уход
Эмоциональность и преданность Не подходит новичкам
Харизма и фотогеничность Частые визиты к ветеринару

FAQ

Какая из этих пород требует меньше ухода?
Из списка относительно неприхотлив бигль, но только при условии активных прогулок.

Какие породы не стоит брать новичкам?
Джек-рассел, корги и шпиц — слишком темпераментные для неопытных владельцев.

Можно ли держать мопса в жарком климате?
Нежелательно. Им тяжело дышать при высокой температуре, лучше прохладные помещения.

Мифы и правда

Миф: маленькие собаки удобнее в содержании.
Правда: их кости хрупче, а психика — чувствительнее, чем у крупных.

Миф: мопсы не требуют выгула.
Правда: прогулки им нужны, иначе быстро набирают вес.

Миф: шпиц не линяет.
Правда: линяет — и обильно, особенно весной и осенью.

Три интересных факта

  1. Корги были любимыми собаками королевы Елизаветы II.

  2. У мопсов складки на морде формируют уникальный "рисунок", по которому их узнают.

  3. Йоркширские терьеры раньше ловили крыс в шахтах, а не гуляли по подиумам.

Исторический контекст

  1. Первые корги появились в Уэльсе более тысячи лет назад как пастушьи собаки.

  2. Джек-расселы выведены для норной охоты в XIX веке, их назвали в честь священника-кинолога Джона Рассела.

  3. Мопсы были любимыми питомцами китайских императоров и жили в роскоши задолго до того, как стали европейской модой.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк, помидор, который поражает вкусом
Садоводство, цветоводство
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк, помидор, который поражает вкусом
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Авто
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Домашние животные
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Ошиблась с плотностью — и весь образ пропал: как выбрать колготки, чтобы не пожалеть
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Путин утвердил новую миграционную карту 2026–2030: курс на легальность и интеграцию
Мини-отпуск без билета на самолёт: 6 направлений, куда можно сбежать на выходные поездом
Новые правила притормозили на границе: кто успеет завезти иномарку без переплаты
Пока вы чистите зубы, тело уже сжигает жир: 6 минут кардио запускают метаболизм на весь день
Пляжи Калифорнии стали кладбищем: вспышка болезни превратила побережье в зону тишины и страха
Американцы едят его ведрами: секрет популярности самого простого салата в мире
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Лук пошёл в атаку на плешь: бьюти-блогеры сходят с ума от неожиданного эффекта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.