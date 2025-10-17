Туя зимой не спит — она страдает: как помочь ей пережить холод без потерь

Туи принято считать неприхотливыми и вечнозелёными, но это лишь наполовину правда. Зимой без должного ухода их хвоя может изумрудный цвет поменять на рыжий, а весной такие растения часто выглядят безжизненными. Главная причина — осенние ошибки, которые совершают даже опытные садоводы.
Чтобы этого не произошло, нужно не забыть о трёх обязательных процедурах: обрезке, обработке и подкормке. Эти простые шаги помогут туе успешно перезимовать и встретить весну здоровой.
Осенью туи продолжают "дышать" и теряют влагу через хвою. Если при этом корни промёрзли, а солнце активно, растение не успевает восполнять потери воды и получает солнечные ожоги. Отсюда — пожелтение и усыхание ветвей. Добавьте к этому болезни, вредителей и нехватку питательных веществ, и весной хвойник уже не узнать.
Поэтому важно провести комплексный осенний уход, включающий три этапа.
Санитарную обрезку туи делают дважды в год — весной и осенью. Осенняя процедура нужна, чтобы удалить сухие, больные и повреждённые ветви, не давая инфекциям перезимовать.
Работу проводят в сухую погоду при температуре не ниже +5 °C. Инструмент (секатор или садовая пила) обязательно дезинфицируют раствором марганцовки или спирта.
Если санитарную обрезку совмещают с формирующей, срезают не более одной трети побегов — это безопасный объём, при котором растение не теряет форму и успевает восстановиться.
После обрезки все обрезки и опавшую хвою убирают из-под куста, чтобы не создавать благоприятную среду для грибков.
Осмотрите тую и отметьте сухие ветви.
Срежьте больные участки до здоровой древесины.
Формирующую обрезку проводите сверху вниз, придавая кроне лёгкий конус.
Срезы диаметром более 1 см обработайте садовым варом.
После обрезки наступает время подкормить тую. Главный принцип осеннего питания — никакого азота. Этот элемент стимулирует рост зелёной массы, а осенью растение должно, наоборот, подготовиться к покою.
Осенью в приоритете — калий и фосфор: они укрепляют корневую систему и повышают устойчивость к холоду.
|Тип удобрения
|Норма на 1 кв. м
|Зачем нужно
|Торф
|4-5 кг
|Разрыхляет почву, удерживает влагу
|Компост
|3-4 кг
|Улучшает структуру и микрофлору
|Костная мука
|200 г
|Источник фосфора и кальция
|Фосфоритная мука
|100-200 г
|Стимулирует корни
|Древесная зола
|700 г
|Укрепляет иммунитет, содержит калий
Если нет желания смешивать удобрения самостоятельно, подойдут готовые составы: "Флоровит", "Агрикола для хвойных", "Бона Форте", "Фертика осенняя". Их вносят под перекопку или просто рассыпают по приствольному кругу, слегка заделывая в землю.
Самые опасные болезни туи — шютте и ржавчина.
При шютте хвоя темнеет, покрывается чёрными точками или полосками. Болезнь развивается снизу вверх и за зиму может уничтожить целую крону.
Ржавчина проявляется рыжими пятнами и побурением хвои.
Чтобы этого избежать, проводят профилактическое опрыскивание до первых заморозков, в сухой, безветренный день.
|Болезнь
|Средства
|Шютте
|ХОМ, ОксиХОМ, Ракурс
|Ржавчина
|Бордоская смесь (1%), Купроксат
|Профилактика
|Фитоспорин-М, Максим Дачник
Раствор готовят строго по инструкции и наносят на хвою с обеих сторон, не забывая про ствол и приствольный круг.
Зимой туи часто страдают от насекомых, которые успели поселиться на хвое осенью. Основные враги — пилильщик, щитовка, тля, мучнистый червец. Их появление легко заметить: хвоя буреет, на побегах появляется серый налёт или липкие выделения.
|Вредитель
|Препарат
|Особенности
|Тля
|Актара, Алатар, Карбоцин
|Эффективны при температуре выше +10 °C
|Щитовка
|Профилактин, Искра-М
|Уничтожают личинок и взрослых особей
|Пилильщик
|Актеллик, Кинмикс
|Обрабатывать в вечерние часы
|Мучнистый червец
|Конфидор, Фуфанон-Нова
|Повторить через 10 дней
|Паутинный клещ
|Фитоверм
|Безопасен для пчёл и домашних животных
Опрыскивание проводят дважды с интервалом 7-10 дней. При сильном заражении можно комбинировать препараты системного и контактного действия.
Ошибка: не проводить осеннюю обрезку.
Последствие: грибки и личинки зимуют на старой хвое.
Альтернатива: санитарная чистка перед морозами.
Ошибка: вносить азотные удобрения осенью.
Последствие: побеги не вызревают и подмерзают.
Альтернатива: использовать фосфорно-калийные смеси.
Ошибка: опрыскивать при температуре ниже +5 °C.
Последствие: средство не впитывается, эффективность падает.
Альтернатива: проводить обработки днём в сухую погоду.
Если иглы начали рыжеть, не спешите списывать растение. Весной можно провести санацию: удалить поражённые ветви, обработать фунгицидом и подкормить стимулятором (например, Эпин, Циркон). При лёгких повреждениях туя полностью восстанавливается за один сезон.
|Плюсы
|Минусы
|Гарантирует здоровую зимовку
|Требует времени и нескольких обработок
|Повышает устойчивость к морозу
|Нельзя проводить при низкой температуре
|Улучшает внешний вид и форму
|Нужны качественные препараты
|Предотвращает ожоги и болезни
|Придётся повторять ежегодно
Нужно ли укрывать туи на зиму?
Да, особенно молодые растения. Используют мешковину, спанбонд или лапник, но не плёнку — под ней хвоя прёт.
Когда вносить удобрения?
В сентябре — начале октября, чтобы питательные вещества успели усвоиться.
Можно ли совмещать обработку и подкормку?
Нет, между ними делают перерыв минимум в 5-7 дней.
Миф: туи не нуждаются в уходе, ведь это хвойные.
Правда: без обрезки и подкормок они теряют декоративность и болеют.
Миф: весной можно обрезать все повреждённые ветви сразу.
Правда: сильная весенняя обрезка ослабляет растение — часть работ лучше делать осенью.
Миф: хвоя рыжеет только от мороза.
Правда: чаще виноваты болезни и нехватка питания.
Туи в Европе символизировали вечную жизнь, их сажали возле храмов и монастырей.
Эфирное масло туи применяют в косметологии и ароматерапии для снятия стресса.
Канадская туя может жить более 200 лет при правильном уходе.
В Россию туя попала в XVIII веке из Канады и быстро прижилась в усадебных парках.
Первые сорта для холодного климата вывели в Петербургском ботаническом саду.
Сегодня в питомниках России насчитывается более 80 декоративных сортов туи западной.
Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?