Осень — время для тайной подкормки: что добавить в землю, чтобы весной всё зацвело

Осенний уход за садом — не только уборка урожая и внесение органики. Это также время позаботиться о составе почвы, чтобы весной растения стартовали с правильной основы. Одной из самых эффективных процедур считается известкование — обработка грунта веществами, снижающими кислотность и восполняющими запасы кальция и магния.

Кислая почва часто становится причиной плохого роста культур. При низком pH активизируются соединения алюминия и марганца, вредные для растений, а полезные бактерии, наоборот, угнетаются. Из-за этого томаты, капуста или свёкла выглядят слабыми, болеют и дают скудный урожай. Чтобы вернуть земле баланс, используют известковые удобрения — природные материалы, способные смягчить реакцию почвы.

Какие растения любят нейтральную среду

Наиболее благодарно на известкование откликаются капуста, свёкла, лук, чеснок, сельдерей, огурцы, салаты, смородина, вишня и слива. А вот томаты, картофель, морковь и тыквенные предпочитают слабокислую реакцию, поэтому обработку проводят с осторожностью. Есть и культуры, которым кислый грунт необходим — гортензия, рододендрон, голубика, клюква и щавель. Их грядки известковать нельзя.

Как определить кислотность почвы

Перед внесением известковых материалов нужно точно знать уровень pH. Сделать это можно с помощью:

pH-метра — электронного прибора, измеряющего кислотность напрямую; лакмусовой бумаги или индикаторного раствора - более доступных домашних методов.

Для анализа готовят вытяжку: берут образцы почвы с глубины около 30 см в нескольких точках, смешивают с очищенной водой (примерно 1:5) и настаивают 20 минут. После фильтрации сравнивают цвет лакмусовой полоски с эталонной шкалой.

Чем ниже значение pH, тем выше кислотность. Её повышение может быть естественным или вызванным удобрениями кислой реакции — навозом, суперфосфатом, сульфатом аммония и другими.

Если на участке появились хвощ, конский щавель, лютик ползучий или мох, а у свёклы краснеют листья, значит, грунт стал кислым.

Виды известковых удобрений

Для раскисления применяют разные материалы, отличающиеся составом и скоростью действия.

Молотый известняк

Природная порода, состоящая в основном из кальцита. В чистом виде содержит до 56% оксида кальция. Часто встречаются примеси магния, железа и кремния. Подходит для большинства садовых культур, особенно при регулярном внесении раз в 5-6 лет.

Негашёная известь

Получают при обжиге мела или известняка при температуре около 900°C. Состоит из оксидов кальция и магния. Очень активна и при контакте с влагой "гасится", выделяя тепло. Поэтому работать с ней нужно осторожно: она может обжечь кожу и уничтожить часть почвенной флоры. После внесения землю поливают и перекапывают через 20-30 минут.

Гашёная известь (пушонка)

Менее агрессивная форма, в которой оксиды уже прореагировали с водой. Содержит до 75% СаО+MgO, быстро нейтрализует кислотность и подходит для тяжёлых глинистых почв. Однако после обработки нужно выдержать паузу перед посадкой культур.

Известковый туф

Образуется на выходах минеральных источников и состоит из карбоната кальция с примесями магния и глины. Благодаря пористой структуре действует быстрее известняка, особенно на средних по плотности грунтах.

Доломитовая мука

Измельчённый доломит — источник кальция и магния, а также микроэлементов (фосфора, цинка, меди, марганца). Её часто используют на лёгких супесчаных почвах, где не хватает магния. Действует мягко и не вредит микроорганизмам.

Мел

Мягкая органогенная порода с содержанием до 55% оксида кальция. Из-за мелкодисперсной структуры действует быстро и равномерно, улучшая почву уже в первый год.

Мергель

Смесь глины и известняка, содержащая до 75% карбоната кальция. Действует медленно, поэтому её применяют в песчаных и супесчаных грунтах, где известкование проводят нечасто.

Древесная зола

Самое экологичное удобрение. В её составе — калий, кальций, магний, фосфор и десятки микроэлементов. Зола не только снижает кислотность, но и улучшает структуру земли, отпугивает вредителей и предотвращает болезни растений.

Сравнение норм внесения

Вид удобрения pH 4,5 и ниже 4,5-5 5-5,5 5,5-6 Молотый известняк 400-450 г 300-400 г 200-300 г 100-200 г Негашёная известь 200-250 г 150-200 г 100-150 г 50-80 г Гашёная известь 300-350 г 250-300 г 150-250 г 100-150 г Доломитовая мука 500-600 г 400-500 г 300-400 г 200-300 г Мел, мергель, туф 450-700 г 350-600 г 300-500 г 200-400 г Зола 400-500 г 300-400 г 200-300 г 150-200 г

Для тяжёлых почв нормы увеличивают на 20%, для лёгких — снижают на 20-30%.

Как правильно вносить известковые материалы

Оптимальное время для известкования — осень, когда участок освобождён от растений и есть время до заморозков.

Материал равномерно распределяют по поверхности, затем перекапывают или культивируют. Важно не допускать скоплений вещества, иначе отдельные участки станут щелочными.

Доломитовую муку и золу можно добавлять и весной при подготовке грядок. На песчаных грунтах обработку повторяют раз в 5 лет, на глинистых — раз в 7-8 лет, а на торфяных — каждые 3 года. Если внести известь частями, эффект получится мягче, но более устойчивым.

Не стоит смешивать известковые материалы с фосфатами и калийными удобрениями — они теряют эффективность. Навоз и известь также несовместимы: между их внесением нужно выдержать не меньше двух недель.

Советы шаг за шагом

Проверяйте кислотность каждые 2-3 года. Подбирайте тип удобрения под почву: глинистым — пушонку, песчаным — доломит. После внесения рыхлите землю и оставляйте до весны без перекопки. Весной не используйте известь повторно — лучше подкормить растения органикой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: внесли слишком много извести.

Последствие: почва становится щелочной, питательные вещества блокируются.

Альтернатива: использовать мягкое удобрение — доломитовую муку или мел.

Ошибка: совмещаете известь с фосфатами.

Последствие: снижается усвояемость фосфора.

Альтернатива: вносить фосфаты весной, известь — осенью.

А что если… почва снова закисла

Такое случается после частых дождей или многолетнего внесения кислых удобрений. В этом случае можно провести частичное известкование, добавляя небольшие дозы золы или доломитовой муки ежегодно.

Плюсы и минусы известкования

Плюсы Минусы Улучшает структуру и воздухопроницаемость почвы При передозировке угнетает растения Повышает усвоение азота и фосфора Требует точного расчёта нормы Стимулирует активность микроорганизмов Не подходит для всех культур Повышает урожайность Не сочетается с рядом удобрений

FAQ

Как выбрать известковый материал?

Ориентируйтесь на тип почвы: для тяжёлых подходит пушонка, для лёгких — доломитовая мука или мел.

Сколько стоит известкование?

Средняя цена доломитовой муки — от 25 руб./кг, известняковой — около 30 руб./кг.

Что лучше — известь или зола?

Зола безопаснее и действует мягче, но при сильной кислотности эффективнее известь.

Мифы и правда

Миф: известкование нужно каждый год.

Правда: достаточно одного раза в 5-7 лет, если почва не подкисляется.

Миф: известь губит всю почвенную микрофлору.

Правда: только при превышении дозы. При соблюдении норм микроорганизмы, наоборот, активизируются.

Три интересных факта

Впервые известкование начали применять в Древнем Китае — более 2000 лет назад. В России практика известкования стала массовой в XIX веке благодаря агрономам-естествоиспытателям. На современных теплицах применяют щадящее микроизвесткование через систему капельного полива.

Исторический контекст