Плесень боится их запаха: 4 растения, которые очищают воздух и оздоравливают дом

Комнатные растения — это не только уют и красота, но и естественные "санитары" воздуха. Многие из них выделяют фитонциды — природные соединения, способные уничтожать вредные микроорганизмы. Такие растения очищают воздух от пыли, токсинов и спор плесени, улучшая микроклимат и даже самочувствие жильцов.
Если вы хотите, чтобы дом дышал свежестью, стоит обратить внимание на растения, которые действительно работают как биофильтры. Ниже — четыре проверенных варианта, сочетающих декоративность и пользу.
Хлорофитум — одно из самых неприхотливых и полезных комнатных растений. Его тонкие длинные листья активно поглощают угарный газ, никотин, формальдегид, бензол и другие примеси, выделяемые мебелью, пластиком или бытовой техникой.
Хлорофитум способен снизить концентрацию вредных веществ в помещении почти вдвое за 24 часа.
Кроме того, он уменьшает количество плесневых грибков и бактерий, делая воздух заметно чище. Для наилучшего эффекта хлорофитуму нужен рассеянный свет и умеренный полив. Одного-двух растений хватает для комнаты среднего размера.
Медленнорастущая аглаонема пришла к нам из влажных тропиков Юго-Восточной Азии. Её крупные зелёные листья не только украшают интерьер, но и работают как природный фильтр. Растение нейтрализует токсичные вещества, выделяемые синтетическими покрытиями и красками, а также подавляет микробы, живущие в воздухе.
Аглаонема хорошо очищает воздух от примесей и снижает количество бактерий в помещениях с плохой вентиляцией.
К тому же аглаонема способна выделять влагу, слегка повышая влажность в сухих квартирах — что особенно важно зимой при отоплении.
Циперус, или сыть, — влаголюбивое растение, которое создаёт в доме здоровый микроклимат. При активном поливе его листья испаряют влагу, естественным образом увлажняя воздух. Несколько циперусов способны заменить бытовой увлажнитель.
Это растение также уничтожает патогенные микроорганизмы, нормализуя микрофлору в помещении. Оно особенно полезно в домах, где часто сушат бельё или включено отопление — там, где воздух становится сухим и пыльным.
Циперус помогает снизить количество спор грибков в помещении, особенно при регулярном опрыскивании листьев.
Главное условие — поддерживать постоянную влажность грунта: циперус не любит пересыхания.
Пеларгония, известная многим как герань, не просто украшение подоконника. Её листья выделяют эфирные масла, содержащие гераниол, линалоол, цитронеллол и ментол — вещества с мощной противомикробной активностью. Они уничтожают бактерии и грибки, очищая воздух и придавая ему свежий аромат.
Пеларгония действует как естественный антисептик — её запах очищает воздух и снижает риск простудных заболеваний.
Кроме того, аромат герани благотворно влияет на нервную систему: помогает снять стресс и улучшить сон.
|Растение
|Главная функция
|Дополнительный эффект
|Уход
|Хлорофитум
|Поглощает токсины и грибки
|Увлажняет воздух
|Лёгкий
|Аглаонема
|Уничтожает микробы и очищает воздух
|Украшает интерьер
|Средний
|Циперус
|Увлажняет и дезинфицирует воздух
|Снижает пыль
|Требует обильного полива
|Пеларгония
|Выделяет фитонциды, убивая микробы
|Улучшает настроение
|Умеренный
Регулярно протирайте листья. Пыль мешает растениям поглощать вредные вещества.
Следите за влажностью. Циперус и аглаонема особенно чувствительны к сухому воздуху.
Не ставьте растения рядом с батареями. Пересушенный воздух снижает их очищающие свойства.
Обеспечьте достаточный свет. Даже тенелюбивые виды нуждаются в рассеянном освещении.
Ошибка: ставить хлорофитум в тёмный угол.
Последствие: растение теряет способность активно очищать воздух.
Альтернатива: разместите на подоконнике с рассеянным светом.
Ошибка: переливать аглаонему.
Последствие: корни загнивают.
Альтернатива: умеренный полив после подсыхания верхнего слоя грунта.
Ошибка: забывать о подкормках.
Последствие: листья теряют яркость и декоративность.
Альтернатива: подкармливать комплексными удобрениями раз в месяц.
Если разместить эти растения в разных частях комнаты — хлорофитум у окна, аглаонему и пеларгонию на подоконнике, циперус ближе к батарее — получится естественная система очистки и увлажнения воздуха. Такая комбинация не только украсит интерьер, но и создаст здоровый микроклимат без техники и химии.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшают качество воздуха
|Некоторые виды требуют высокой влажности
|Подавляют грибки и бактерии
|Могут вызывать аллергию у чувствительных людей
|Украшают интерьер
|Не переносят сквозняков
|Увлажняют и ароматизируют помещение
|Нуждаются в регулярном уходе
Какие растения лучше всего очищают воздух от грибков?
Хлорофитум и пеларгония — они уничтожают споры плесени и патогенные бактерии.
Можно ли ставить эти растения в спальне?
Да, особенно пеларгонию и аглаонему: они выделяют кислород и снижают стресс.
Нужен ли специальный грунт для этих видов?
Достаточно универсального рыхлого грунта с хорошим дренажем.
