Смотришь — арбуз, ешь — огурец: вот что за загадочная лиана покоряет дачников

Мелотрия — это лиана с миниатюрными плодами, напоминающими крошечные арбузы, и вкусом свежего огурца с лёгкой кислинкой. Она быстро завоёвывает популярность среди дачников по всей России: неприхотлива, декоративна и подходит как для клумб, так и для овощных грядок. Благодаря активному росту и экзотическому виду мелотрия может стать ярким украшением участка и источником необычного урожая.
Родом из Центральной Африки, мелотрия отлично адаптировалась к российскому климату. Это растение семейства тыквенных, плетистое и активное, с множеством мелких листьев и жёлтых цветков. Плоды диаметром до 2,5 см похожи на мини-арбузы, но по вкусу — самые настоящие огурцы. При этом у мелотрии есть и подземная часть — корнеплоды, которые напоминают батат или дайкон.
Культура ценится не только за декоративность, но и за возможность получения двух урожаев — плодов и корнеплодов. Даже начинающий садовод справится с её выращиванием.
|Параметр
|Мелотрия
|Обычные огурцы
|Размер плодов
|1,5-2,5 см
|8-15 см
|Вкус
|Огуречный с лёгкой кислинкой
|Свежий, нейтральный
|Скорость роста
|Очень быстрая
|Средняя
|Требования к уходу
|Минимальные
|Умеренные
|Использование
|Салаты, маринады, декор
|Салаты, засолка
|Урожайность
|Средняя
|Высокая
|Декоративность
|Очень высокая
|Низкая
Выбор места. Растение любит солнце и лёгкую, хорошо дренированную почву. В полутени будет плестись хуже.
Посев семян. Семена высевают на рассаду в конце марта — начале апреля. Используйте рыхлый субстрат, слегка прикрывая семена землёй.
Пикировка. После появления 2-3 настоящих листьев пересадите растения в отдельные стаканчики.
Высадка в грунт. Делайте это в конце мая, когда угроза заморозков минует.
Подкормка. Один раз в 2-3 недели подкармливайте мелотрию органическими удобрениями или настоем золы.
Полив. Поливайте регулярно, но без переувлажнения. При застое воды корни загнивают.
Подвязка. Лиану лучше направить на сетку, шпалеру или вдоль забора — это и красиво, и удобно для сбора урожая.
Сбор плодов. Молодые плоды снимают каждые 2-3 дня, чтобы стимулировать рост новых.
Уборка корнеплодов. После отмирания лианы в сентябре выкопайте белые корни длиной до 10 см — они съедобны и богаты клетчаткой.
Ошибка: Посадка в тени.
Последствие: Лиана тянется, листья бледнеют, урожай скудный.
Альтернатива: Выберите солнечный участок или южную стену теплицы.
Ошибка: Слишком плотная посадка.
Последствие: Плети переплетаются, появляются грибковые болезни.
Альтернатива: Оставляйте расстояние не менее 50 см между растениями.
Ошибка: Переувлажнение почвы.
Последствие: Корневая гниль, снижение урожайности.
Альтернатива: Устраивайте дренаж или мульчируйте грядку.
Если лето холодное. Мелотрию можно выращивать в теплице или под временным укрытием. Она быстро идёт в рост при 20-25 °C.
Если мало места. Посадите мелотрию в крупные контейнеры или подвесные кашпо.
Если хочется красоты. Используйте растение для озеленения беседки или террасы — листья образуют плотную зелёную стену.
|Плюсы
|Минусы
|Неприхотливость и устойчивость к вредителям
|Невысокая урожайность
|Подходит для открытого грунта и теплицы
|Требует опоры
|Декоративный внешний вид
|Плоды быстро перезревают
|Два вида урожая — плоды и корни
|Не переносит затенения
|Отличный вкус и польза для здоровья
|Требует регулярного полива
Когда сеять семена?
В конце марта — начале апреля, чтобы к маю получить крепкую рассаду.
Можно ли выращивать мелотрию без рассады?
Да, но при прямом посеве в грунт урожай будет позже.
Как часто поливать растение?
Достаточно 2-3 раз в неделю, при жаре — чаще.
Чем подкармливать?
Подойдут органические удобрения: компост, перегной или настой трав.
Можно ли есть корни мелотрии?
Да, они съедобны и напоминают по вкусу сладкий дайкон.
Миф: Мелотрия — только декоративное растение.
Правда: Её плоды и корни съедобны и подходят для кулинарии.
Миф: Вырастить мелотрию можно только в южных регионах.
Правда: Она прекрасно растёт во всех областях России, включая Центральную и Уральскую.
Миф: Мелотрия требует теплицы.
Правда: В открытом грунте при хорошем солнце даёт не хуже урожай.
В странах Африки и Латинской Америки плоды мелотрии считают диетическими — они содержат мало калорий и много клетчатки.
В Азии мелотрию используют в декоративных садах: ею оформляют изгороди и перголы.
Семена мелотрии сохраняют всхожесть до 8 лет — отличный вариант для длительного хранения.
Мелотрию начали активно выращивать в Европе и России сравнительно недавно — в конце XX века. Сначала её использовали в ботанических садах как экзотическую лиану, но позже дачники оценили её простоту и декоративность. Сегодня семена этой культуры можно найти практически в любом садовом магазине, а агротехника полностью адаптирована к российским климатическим условиям.
Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.