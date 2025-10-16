Смотришь — арбуз, ешь — огурец: вот что за загадочная лиана покоряет дачников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Мелотрия — это лиана с миниатюрными плодами, напоминающими крошечные арбузы, и вкусом свежего огурца с лёгкой кислинкой. Она быстро завоёвывает популярность среди дачников по всей России: неприхотлива, декоративна и подходит как для клумб, так и для овощных грядок. Благодаря активному росту и экзотическому виду мелотрия может стать ярким украшением участка и источником необычного урожая.

Мелотрия шершавая
Фото: pixabay.com by Corey Ryan Hanson (SoFuego), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мелотрия шершавая

Что делает мелотрию особенной

Родом из Центральной Африки, мелотрия отлично адаптировалась к российскому климату. Это растение семейства тыквенных, плетистое и активное, с множеством мелких листьев и жёлтых цветков. Плоды диаметром до 2,5 см похожи на мини-арбузы, но по вкусу — самые настоящие огурцы. При этом у мелотрии есть и подземная часть — корнеплоды, которые напоминают батат или дайкон.

Культура ценится не только за декоративность, но и за возможность получения двух урожаев — плодов и корнеплодов. Даже начинающий садовод справится с её выращиванием.

Мелотрия и традиционные огурцы

Параметр Мелотрия Обычные огурцы
Размер плодов 1,5-2,5 см 8-15 см
Вкус Огуречный с лёгкой кислинкой Свежий, нейтральный
Скорость роста Очень быстрая Средняя
Требования к уходу Минимальные Умеренные
Использование Салаты, маринады, декор Салаты, засолка
Урожайность Средняя Высокая
Декоративность Очень высокая Низкая

Советы шаг за шагом: как вырастить мелотрию

  1. Выбор места. Растение любит солнце и лёгкую, хорошо дренированную почву. В полутени будет плестись хуже.

  2. Посев семян. Семена высевают на рассаду в конце марта — начале апреля. Используйте рыхлый субстрат, слегка прикрывая семена землёй.

  3. Пикировка. После появления 2-3 настоящих листьев пересадите растения в отдельные стаканчики.

  4. Высадка в грунт. Делайте это в конце мая, когда угроза заморозков минует.

  5. Подкормка. Один раз в 2-3 недели подкармливайте мелотрию органическими удобрениями или настоем золы.

  6. Полив. Поливайте регулярно, но без переувлажнения. При застое воды корни загнивают.

  7. Подвязка. Лиану лучше направить на сетку, шпалеру или вдоль забора — это и красиво, и удобно для сбора урожая.

  8. Сбор плодов. Молодые плоды снимают каждые 2-3 дня, чтобы стимулировать рост новых.

  9. Уборка корнеплодов. После отмирания лианы в сентябре выкопайте белые корни длиной до 10 см — они съедобны и богаты клетчаткой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Посадка в тени.
    Последствие: Лиана тянется, листья бледнеют, урожай скудный.
    Альтернатива: Выберите солнечный участок или южную стену теплицы.

  • Ошибка: Слишком плотная посадка.
    Последствие: Плети переплетаются, появляются грибковые болезни.
    Альтернатива: Оставляйте расстояние не менее 50 см между растениями.

  • Ошибка: Переувлажнение почвы.
    Последствие: Корневая гниль, снижение урожайности.
    Альтернатива: Устраивайте дренаж или мульчируйте грядку.

А что если…

  • Если лето холодное. Мелотрию можно выращивать в теплице или под временным укрытием. Она быстро идёт в рост при 20-25 °C.

  • Если мало места. Посадите мелотрию в крупные контейнеры или подвесные кашпо.

  • Если хочется красоты. Используйте растение для озеленения беседки или террасы — листья образуют плотную зелёную стену.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Неприхотливость и устойчивость к вредителям Невысокая урожайность
Подходит для открытого грунта и теплицы Требует опоры
Декоративный внешний вид Плоды быстро перезревают
Два вида урожая — плоды и корни Не переносит затенения
Отличный вкус и польза для здоровья Требует регулярного полива

FAQ по выращиванию мелотрии

Когда сеять семена?
В конце марта — начале апреля, чтобы к маю получить крепкую рассаду.

Можно ли выращивать мелотрию без рассады?
Да, но при прямом посеве в грунт урожай будет позже.

Как часто поливать растение?
Достаточно 2-3 раз в неделю, при жаре — чаще.

Чем подкармливать?
Подойдут органические удобрения: компост, перегной или настой трав.

Можно ли есть корни мелотрии?
Да, они съедобны и напоминают по вкусу сладкий дайкон.

Мифы и правда о мелотрии

  • Миф: Мелотрия — только декоративное растение.
    Правда: Её плоды и корни съедобны и подходят для кулинарии.

  • Миф: Вырастить мелотрию можно только в южных регионах.
    Правда: Она прекрасно растёт во всех областях России, включая Центральную и Уральскую.

  • Миф: Мелотрия требует теплицы.
    Правда: В открытом грунте при хорошем солнце даёт не хуже урожай.

3 интересных факта о мелотрии

  1. В странах Африки и Латинской Америки плоды мелотрии считают диетическими — они содержат мало калорий и много клетчатки.

  2. В Азии мелотрию используют в декоративных садах: ею оформляют изгороди и перголы.

  3. Семена мелотрии сохраняют всхожесть до 8 лет — отличный вариант для длительного хранения.

Исторический контекст

Мелотрию начали активно выращивать в Европе и России сравнительно недавно — в конце XX века. Сначала её использовали в ботанических садах как экзотическую лиану, но позже дачники оценили её простоту и декоративность. Сегодня семена этой культуры можно найти практически в любом садовом магазине, а агротехника полностью адаптирована к российским климатическим условиям.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
