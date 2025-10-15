Невидимая армия под листьями: слизни ждут весну, но аптечное средство рушит их планы — безвозвратно

Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осень для садовода — не только время уборки урожая, но и пора защитных работ. Одни растения готовят к зиме, другие спасают от вредителей, которые решили устроить в огороде «зимовку». Среди них — слизни. Эти прожорливые моллюски наносят ощутимый вред: поедают листья, стебли и плоды, а весной появляются с новой силой, если не остановить их осенью. Именно поэтому октябрь — лучший момент, чтобы навсегда избавиться от незваных гостей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Улитки и слизни в огороде

Слизни опасны для участка

Слизни активны почти весь сезон, но пик их вреда приходится на тёплые и влажные месяцы. К середине осени самки откладывают яйца в землю, под листья и в трещины почвы. Казалось бы, зимой они погибнут, но личинки прекрасно переносят морозы и уже в мае превращаются во взрослых особей. Из-за этого весной садоводы сталкиваются с новой волной нашествия.

Слизни уничтожают рассаду, повреждают молодые побеги клубники, томатов, салата и капусты. К тому же они разносят грибковые инфекции и споры фитофторы. Поэтому осенняя обработка участка — единственный способ прервать их цикл размножения.

Аммиачный раствор

Среди множества народных и химических средств специалисты выделяют одно простое и доступное — нашатырный спирт (10%). Его можно купить в любой аптеке. Аммиак не только отпугивает взрослых особей, но и уничтожает их кладки, находящиеся в верхних слоях почвы.

Раствор заливают в лейку или опрыскиватель и обрабатывают те участки, где замечены слизни: грядки с капустой, земляникой, хостами и тенистые зоны сада. Главное — успеть до устойчивых морозов, когда вредители ещё активны.

Методы борьбы со слизнями