После этих приёмов слизни бегут с участка, как ошпаренные: осенью нужно сделать всего три шага

Слизни — один из самых неприятных садовых вредителей. Они появляются с первыми дождями, грызут листья, рассаду и ягоды, оставляют слизь и за одну ночь способны испортить половину урожая. Весной их количество стремительно растёт, ведь зимуют они прямо под листвой, ботвой и мусором.
Однако опытные садоводы утверждают: если начать борьбу в октябре, слизни просто не успеют уйти на зимовку и погибнут.
Большинство садоводов стараются вывести вредителей весной. Но к этому времени слизни уже успевают отложить яйца и спрятаться в тёплых укрытиях.
Осенью, после сбора урожая, можно уничтожить не только взрослых особей, но и кладки. Мороз завершит начатое — важно лишь правильно подготовить участок.
Главная ошибка — оставить растительные остатки. В них слизни находят убежище, где спокойно зимуют.
После сбора урожая нужно убрать всю ботву, сорняки и опавшие листья. Остатки с признаками гнили и плесени не стоит закладывать в компост — лучше сжечь.
Под слоями растительного мусора вредители устраивают гнёзда и откладывают яйца. Осенью уборка уничтожает укрытия, а вместе с ними — и потомство слизней.
Глубокое перекапывание — лучший способ вывести кладки на мороз. Землю нужно переворачивать пластами, не разбивая комья. Тогда яйца и личинки окажутся на поверхности, где их уничтожит холод.
К весне почва станет рыхлой, а вредители не переживут зиму.
После перекопки можно использовать недорогие природные материалы, которые действуют как естественные барьеры.
|Средство
|Как работает
|Как применять
|Древесная зола
|Подсушивает слизней, раздражает кожу
|Рассыпать между рядами и вокруг грядок
|Сухая горчица
|Отпугивает запахом, действует как порошковая защита
|Посыпать толстым слоем у основания растений
|Табачная пыль
|Обжигает слизистую вредителей
|Смешать с золой и посыпать по периметру
|Молотый перец
|Раздражает органы чувств слизней
|Добавить в золу или песок
|Песок или опилки
|Создают сухую, неудобную для передвижения поверхность
|Использовать в междурядьях
Эти средства безопасны, недороги и не нарушают баланс почвы.
После всех работ грядки можно укрыть еловыми или сосновыми иголками. Это не только защита от слизней, но и естественная зимняя мульча.
Хвоя подходит для грядок с клубникой, капустой, цветами и зеленью. Весной мульчу можно оставить — она продолжит защищать посадки от вредителей.
Ошибка: убирать мусор весной.
Последствие: слизни уже перезимовали и размножились.
Альтернатива: уборка и перекопка осенью, до первых заморозков.
Ошибка: рыхлить землю слишком мелко.
Последствие: кладки остаются под поверхностью.
Альтернатива: копать на глубину 20-25 см крупными пластами.
Ошибка: использовать химикаты.
Последствие: вред экосистеме и почвенным микроорганизмам.
Альтернатива: натуральные средства — зола, горчица, хвоя.
Ошибка: оставлять толстый слой мульчи из соломы.
Последствие: под ней слизни зимуют.
Альтернатива: хвойная мульча — колючая и кислая.
|Средство
|Сезон применения
|Эффект
|Дополнительные преимущества
|Зола
|Осень, весна
|Отпугивает, подсушивает
|Обогащает почву калием
|Горчица
|Осень
|Отпугивает слизней
|Улучшает структуру почвы
|Табачная пыль
|Осень
|Уничтожает личинок
|Борется с гусеницами
|Хвоя
|Осень-зима
|Преграда и защита
|Сохраняет влагу, утепляет
|Перекопка
|Октябрь
|Разрушает кладки
|Аэрирует почву
|Плюсы
|Минусы
|Полное уничтожение кладок
|Требует времени на перекопку
|Безопасно для растений и животных
|Не подходит для участков с кислой почвой
|Улучшает структуру земли
|При отсутствии хвои эффект ниже
|Минимальные затраты
|Нужно провести работы до заморозков
В середине или конце октября, после сбора урожая.
Да, но слой должен быть тонким (1-2 см), чтобы не перекислять почву.
Нет, при тщательной осенней уборке слизни не появятся.
Нет, солома — любимое укрытие вредителей.
Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.