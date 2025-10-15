Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Культурный ренессанс: россияне старше 55 открывают для себя другой туризм
Майонез и сметана — в прошлом: этот соус из трёх ингредиентов заставит полюбить пельмени заново
Светофоры будущего: как белый сигнал изменит правила дорожного движения
Стоят тысячи лет и дышат облаками: самые невероятные деревья на Земле
Затопили соседей — не спешите платить: в половине случаев виноват совсем не владелец квартиры
Формула идеальных джинсов найдена — минус два размера и эффект вау без усилий
Тонны мяса и клюв, способный перекусить аммонита: кто убил властелина древних морей
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Цвёл, как в рекламе, а теперь молчит: что делать, если гименокаллис обиделся и не цветёт

После этих приёмов слизни бегут с участка, как ошпаренные: осенью нужно сделать всего три шага

1:03
Садоводство

Слизни — один из самых неприятных садовых вредителей. Они появляются с первыми дождями, грызут листья, рассаду и ягоды, оставляют слизь и за одну ночь способны испортить половину урожая. Весной их количество стремительно растёт, ведь зимуют они прямо под листвой, ботвой и мусором.

Слизень на осенней грядке среди хвои
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Слизень на осенней грядке среди хвои

Однако опытные садоводы утверждают: если начать борьбу в октябре, слизни просто не успеют уйти на зимовку и погибнут.

Почему борьбу со слизнями нужно начинать осенью

Большинство садоводов стараются вывести вредителей весной. Но к этому времени слизни уже успевают отложить яйца и спрятаться в тёплых укрытиях.
Осенью, после сбора урожая, можно уничтожить не только взрослых особей, но и кладки. Мороз завершит начатое — важно лишь правильно подготовить участок.

Главная ошибка — оставить растительные остатки. В них слизни находят убежище, где спокойно зимуют.

Этап 1. Полная уборка участка

После сбора урожая нужно убрать всю ботву, сорняки и опавшие листья. Остатки с признаками гнили и плесени не стоит закладывать в компост — лучше сжечь.

Под слоями растительного мусора вредители устраивают гнёзда и откладывают яйца. Осенью уборка уничтожает укрытия, а вместе с ними — и потомство слизней.

Этап 2. Осенняя перекопка

Глубокое перекапывание — лучший способ вывести кладки на мороз. Землю нужно переворачивать пластами, не разбивая комья. Тогда яйца и личинки окажутся на поверхности, где их уничтожит холод.

  • Оптимальная глубина перекопки: 20-25 см.
  • Лучше проводить её в сухую погоду, после сбора всей ботвы.
  • Не выравнивайте грядку — крупные комья промерзнут глубже и разрушатся весной.

К весне почва станет рыхлой, а вредители не переживут зиму.

Этап 3. Проверенные средства от слизней

После перекопки можно использовать недорогие природные материалы, которые действуют как естественные барьеры.

Средство Как работает Как применять
Древесная зола Подсушивает слизней, раздражает кожу Рассыпать между рядами и вокруг грядок
Сухая горчица Отпугивает запахом, действует как порошковая защита Посыпать толстым слоем у основания растений
Табачная пыль Обжигает слизистую вредителей Смешать с золой и посыпать по периметру
Молотый перец Раздражает органы чувств слизней Добавить в золу или песок
Песок или опилки Создают сухую, неудобную для передвижения поверхность Использовать в междурядьях

Эти средства безопасны, недороги и не нарушают баланс почвы.

Этап 4. Секретный приём — хвойная мульча

После всех работ грядки можно укрыть еловыми или сосновыми иголками. Это не только защита от слизней, но и естественная зимняя мульча.

Почему работает хвоя:

  • Создаёт кислую среду, которую слизни не переносят.
  • Иголки острые и колючие — вредители не могут ползать по ним.
  • Почва под хвойным покровом остаётся рыхлой, влажной и защищённой от промерзания.

Хвоя подходит для грядок с клубникой, капустой, цветами и зеленью. Весной мульчу можно оставить — она продолжит защищать посадки от вредителей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: убирать мусор весной.
    Последствие: слизни уже перезимовали и размножились.
    Альтернатива: уборка и перекопка осенью, до первых заморозков.

  • Ошибка: рыхлить землю слишком мелко.
    Последствие: кладки остаются под поверхностью.
    Альтернатива: копать на глубину 20-25 см крупными пластами.

  • Ошибка: использовать химикаты.
    Последствие: вред экосистеме и почвенным микроорганизмам.
    Альтернатива: натуральные средства — зола, горчица, хвоя.

  • Ошибка: оставлять толстый слой мульчи из соломы.
    Последствие: под ней слизни зимуют.
    Альтернатива: хвойная мульча — колючая и кислая.

Эффективные и безопасные средства

Средство Сезон применения Эффект Дополнительные преимущества
Зола Осень, весна Отпугивает, подсушивает Обогащает почву калием
Горчица Осень Отпугивает слизней Улучшает структуру почвы
Табачная пыль Осень Уничтожает личинок Борется с гусеницами
Хвоя Осень-зима Преграда и защита Сохраняет влагу, утепляет
Перекопка Октябрь Разрушает кладки Аэрирует почву

Советы шаг за шагом

  • После сбора урожая уберите ботву и сорняки.
  • Проведите глубокую перекопку.
  • Просушите участок, если почва влажная.
  • Обсыпьте междурядья золой и горчицей.
  • Замульчируйте грядки хвойными иголками.
  • Весной аккуратно прорыхлите землю — слизней больше не будет.

Плюсы и минусы осенней обработки

Плюсы Минусы
Полное уничтожение кладок Требует времени на перекопку
Безопасно для растений и животных Не подходит для участков с кислой почвой
Улучшает структуру земли При отсутствии хвои эффект ниже
Минимальные затраты Нужно провести работы до заморозков

FAQ

Когда лучше начинать борьбу

В середине или конце октября, после сбора урожая.

Можно ли использовать хвойную мульчу на грядках с луком или чесноком

Да, но слой должен быть тонким (1-2 см), чтобы не перекислять почву.

Нужно ли повторять обработку весной

Нет, при тщательной осенней уборке слизни не появятся.

Можно ли заменить хвою соломой

Нет, солома — любимое укрытие вредителей.

Мифы и правда

  • Миф: слизни уходят вглубь земли и не погибают зимой.
    Правда: кладки на поверхности замерзают при температуре ниже -5 °C. Осенняя перекопка выводит их наружу.
  • Миф: зола бесполезна против слизней.
    Правда: она сушит их кожу и создаёт барьер, который вредители не могут преодолеть.
  • Миф: хвоя "закисляет" землю.
    Правда: при умеренном использовании она почти не меняет pH и служит отличной мульчей.

Три интересных факта

  • Один слизень за ночь способен съесть до 40 граммов зелени.
  • Кладки яиц слизней выдерживают лишь два дня при морозе ниже -7 °C.
  • В дождливую осень их численность увеличивается в 3 раза — поэтому профилактика осенью особенно важна.

Исторический контекст

  • Борьба со слизнями традиционно велась природными средствами: в старых огородных книгах XIX века рекомендовалось использовать золу, известь и хвою.
  • В советских справочниках для колхозов рекомендовалась перекопка после сбора урожая как основной метод борьбы с вредителями.
  • Сегодня этот принцип вернулся в моду благодаря экологичному земледелию — без химии и лишних затрат.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Запах детства и корицы: цукаты из тыквы, от которых дом пахнет теплом и уютом
Еда и рецепты
Запах детства и корицы: цукаты из тыквы, от которых дом пахнет теплом и уютом
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Наука и техника
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Наука и техника
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать Сергей Милешкин В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Последние материалы
Тонны мяса и клюв, способный перекусить аммонита: кто убил властелина древних морей
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Цвёл, как в рекламе, а теперь молчит: что делать, если гименокаллис обиделся и не цветёт
Беременность не запрет на красоту: как безопасно обновить цвет волос и не навредить себе
Тело без спорта: новая эпоха силы, где тренировка длится полчаса, а работает, как пять часов
Трусы с обогревом от Ким Кардашьян: как Собчак оценила неожиданный тренд
Устали от мокрых полотенец? Этот гаджет решит все ваши проблемы за секунды
5 минут для тела: позы, возвращающие лёгкость и гормональный баланс — перезагрузка изнутри
В ноябре выплаты изменят свой порядок: что ждёт получателей пособий и пенсий
Грядка, которая живёт сама: осенью закопали кабачки в землю — весной всходы как из теплицы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.