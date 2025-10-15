Зимой — труха вместо картошки? Вот почему урожай портится в погребе и как сохранить его до весны

Осенний урожай уже собран, а значит, самое время позаботиться о его сохранности. Картофель — одна из самых требовательных культур: при неправильном хранении он может испортиться всего за несколько недель.
Гниль, конденсат, неприятный запах — всё это знакомо многим дачникам. Однако причины чаще всего связаны не с качеством урожая, а с условиями хранения.
Главные "враги" урожая — сырость, повышенная температура и заражённые клубни. Но у каждой проблемы есть конкретное решение.
|Причина
|Что происходит
|Как предотвратить
|Повышенная влажность
|Появляется конденсат, активизируются грибки
|Использовать гигрометр и поглотители влаги (соль, уголь, известь)
|Температура выше +4 °C
|Картофель прорастает, теряет питательность
|Поддерживать +2…+4 °C, следить по термометру
|Подмерзание (ниже +2 °C)
|Ткани разрушаются, клубни становятся водянистыми
|Изолировать погреб и не допускать резких перепадов
|Повреждённые клубни
|Быстро заражают соседние
|Сортировать урожай и использовать мягкие ящики
|Плохая вентиляция
|Скапливается влажный воздух
|Обеспечить циркуляцию 20-30 м³ воздуха на тонну в час
В слишком сыром погребе стены и потолок покрываются каплями воды, а клубни темнеют и начинают гнить.
Оптимальная влажность — 80-90 %. Контролировать её удобно с помощью гигрометра.
Если уровень превышен, в погребе можно поставить:
При +5 °C картофель прорастает и становится мягким, при +1 °C — подмерзает и быстро портится. Золотое правило — держать температуру от +2 до +4 °C.
Используйте два канала вентиляции — приточный и вытяжной. Раз в неделю открывайте дверцу для проветривания.
Если картофель хранится вместе с больными экземплярами, процесс гниения идёт по цепочке.
Наиболее распространённые болезни:
Перед хранением клубни нужно тщательно просушить и отсортировать: повреждённые использовать в пищу, здоровые — в ящики.
Ошибка: засыпать клубни сразу после уборки.
Последствие: повышенная влажность, гниль.
Альтернатива: просушить и проветрить урожай.
Ошибка: не проверять погреб перед сезоном.
Последствие: плесень и грибок на стенах.
Альтернатива: ежегодная дезинфекция и побелка.
Ошибка: хранить картофель вплотную к стенам.
Последствие: нет циркуляции воздуха.
Альтернатива: ставить ящики на поддоны.
Ошибка: игнорировать первые признаки гнили.
Последствие: быстрое заражение всей партии.
Альтернатива: перебрать урожай и обработать золой.
При первых признаках болезни:
Если проблема повторяется — продезинфицируйте погреб медным купоросом:
Перед хранением можно обработать клубни:
Все препараты безопасны и не влияют на вкус картофеля.
Выбирайте устойчивые к болезням сорта:
|Параметр
|Норма
|Почему важно
|Температура
|+2…+4 °C
|предотвращает прорастание и подмораживание
|Влажность
|80-90 %
|защищает от пересыхания и гнили
|Вентиляция
|20-30 м³ воздуха/т
|снижает влажность, убирает углекислый газ
|Освещение
|Полная темнота
|предотвращает позеленение клубней
|Проверка
|Раз в месяц
|позволяет вовремя убрать испорченные
Нет, в них скапливается конденсат. Используйте сетки или деревянные ящики.
Скорее всего, он подмёрз или поражён фитофторозом.
Нет, достаточно удалить крупную грязь. Мытые клубни быстрее портятся.
Да, если там стабильная температура и нет запахов топлива.
