Зимой — труха вместо картошки? Вот почему урожай портится в погребе и как сохранить его до весны

Осенний урожай уже собран, а значит, самое время позаботиться о его сохранности. Картофель — одна из самых требовательных культур: при неправильном хранении он может испортиться всего за несколько недель.

Гниль, конденсат, неприятный запах — всё это знакомо многим дачникам. Однако причины чаще всего связаны не с качеством урожая, а с условиями хранения.

Основные причины порчи картофеля

Главные "враги" урожая — сырость, повышенная температура и заражённые клубни. Но у каждой проблемы есть конкретное решение.

Причина Что происходит Как предотвратить Повышенная влажность Появляется конденсат, активизируются грибки Использовать гигрометр и поглотители влаги (соль, уголь, известь) Температура выше +4 °C Картофель прорастает, теряет питательность Поддерживать +2…+4 °C, следить по термометру Подмерзание (ниже +2 °C) Ткани разрушаются, клубни становятся водянистыми Изолировать погреб и не допускать резких перепадов Повреждённые клубни Быстро заражают соседние Сортировать урожай и использовать мягкие ящики Плохая вентиляция Скапливается влажный воздух Обеспечить циркуляцию 20-30 м³ воздуха на тонну в час

Как влажность разрушает урожай

В слишком сыром погребе стены и потолок покрываются каплями воды, а клубни темнеют и начинают гнить.

Оптимальная влажность — 80-90 %. Контролировать её удобно с помощью гигрометра.

Если уровень превышен, в погребе можно поставить:

ящики с крупной солью или древесным углём;

ведра с сухим песком;

негашёную известь — она впитает излишки влаги и продезинфицирует воздух.

Почему важна температура

При +5 °C картофель прорастает и становится мягким, при +1 °C — подмерзает и быстро портится. Золотое правило — держать температуру от +2 до +4 °C.

Используйте два канала вентиляции — приточный и вытяжной. Раз в неделю открывайте дверцу для проветривания.

Болезни и заражённые клубни

Если картофель хранится вместе с больными экземплярами, процесс гниения идёт по цепочке.

Наиболее распространённые болезни:

Фитофтороз: бурые пятна, которые уходят вглубь клубня.

бурые пятна, которые уходят вглубь клубня. Фузариоз (сухая гниль): ткани усыхают, появляются полости.

ткани усыхают, появляются полости. Бактериальная гниль: размягчение, слизь, неприятный запах.

размягчение, слизь, неприятный запах. Парша: шероховатые наросты, через которые проникают вторичные инфекции.

Перед хранением клубни нужно тщательно просушить и отсортировать: повреждённые использовать в пищу, здоровые — в ящики.

Подготовка погреба: шаг за шагом

Очистите помещение: уберите остатки прошлогоднего урожая и мусор.

уберите остатки прошлогоднего урожая и мусор. Продезинфицируйте стены и потолок: подойдёт побелка гашёной известью или обработка серной шашкой.

подойдёт побелка гашёной известью или обработка серной шашкой. Промойте тару: корзины и ящики ополосните содовым раствором и высушите.

корзины и ящики ополосните содовым раствором и высушите. Просушите картофель: 1-2 недели в сухом, прохладном помещении.

1-2 недели в сухом, прохладном помещении. Проверьте температуру и влажность: установите термометр и гигрометр.

установите термометр и гигрометр. Заложите урожай слоями: на поддоны, с зазором от стен, чтобы воздух циркулировал.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: засыпать клубни сразу после уборки.

Последствие: повышенная влажность, гниль.

Альтернатива: просушить и проветрить урожай.

Ошибка: не проверять погреб перед сезоном.

Последствие: плесень и грибок на стенах.

Альтернатива: ежегодная дезинфекция и побелка.

Ошибка: хранить картофель вплотную к стенам.

Последствие: нет циркуляции воздуха.

Альтернатива: ставить ящики на поддоны.

Ошибка: игнорировать первые признаки гнили.

Последствие: быстрое заражение всей партии.

Альтернатива: перебрать урожай и обработать золой.

Что делать, если картофель начал гнить

При первых признаках болезни:

переберите все клубни;

испорченные удалите;

место заражения посыпьте древесной золой или луковой шелухой;

увеличьте вентиляцию.

Если проблема повторяется — продезинфицируйте погреб медным купоросом:

Очистите поверхности.

Промойте содовым раствором.

Нанесите раствор купороса дважды с просушкой.

Проветрите 3-4 дня.

Биологические препараты для профилактики

Перед хранением можно обработать клубни:

"Фитоспорином-М": против грибков;

против грибков; "Антигниль": от бактериальных инфекций;

от бактериальных инфекций; "Глиокладином": для защиты от плесени.

Все препараты безопасны и не влияют на вкус картофеля.

Какой сорт хранится дольше

Выбирайте устойчивые к болезням сорта:

Невский: плотные клубни, хорошо лежат до апреля;

плотные клубни, хорошо лежат до апреля; Голубизна: редко поражается фитофторой;

редко поражается фитофторой; Ред Скарлетт: плотная кожура и устойчивость к фузариозу.

Идеальные условия хранения

Параметр Норма Почему важно Температура +2…+4 °C предотвращает прорастание и подмораживание Влажность 80-90 % защищает от пересыхания и гнили Вентиляция 20-30 м³ воздуха/т снижает влажность, убирает углекислый газ Освещение Полная темнота предотвращает позеленение клубней Проверка Раз в месяц позволяет вовремя убрать испорченные

FAQ

Можно ли хранить картофель в полиэтиленовых мешках

Нет, в них скапливается конденсат. Используйте сетки или деревянные ящики.

Почему картофель темнеет изнутри

Скорее всего, он подмёрз или поражён фитофторозом.

Нужно ли мыть картофель перед хранением

Нет, достаточно удалить крупную грязь. Мытые клубни быстрее портятся.

Можно ли держать урожай в подвале гаража

Да, если там стабильная температура и нет запахов топлива.

Мифы и правда

Миф: чем ниже температура, тем лучше.

Правда: при +1 °C картофель подмерзает и становится сладковатым.

чем ниже температура, тем лучше. при +1 °C картофель подмерзает и становится сладковатым. Миф: побелка стен необязательна.

Правда: известь уничтожает споры грибков и насекомых.

побелка стен необязательна. известь уничтожает споры грибков и насекомых. Миф: зола нужна только в огороде.

Правда: при хранении она действует как антисептик и предотвращает гниль.

Три интересных факта