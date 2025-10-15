Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сын Высоцкой и Кончаловского определился с будущим: почему Пётр отказался от карьеры в Италии
Цены на картофель упали: почему выгодно покупать картошку сейчас
Кремы не работают: природа давно придумала лучшее средство для сухих рук
Машина блестит, но внимание инспектора гарантировано: мелочи, из-за которых вас остановят
Капуста с характером: кому она дружески кивает, а с кем делить грядку не станет ни за что
Зрение портится не сразу: как распознать первые признаки проблем, пока ещё не поздно
Будущее пахнет солью и пластиком: если потоки не остановить, к 2040 году залив утонет в отходах
Диван, который старит интерьер на 10 лет: как избежать классической ошибки при выборе цвета
Микроусилие — макроэффект: как одно движение в день снижает риск смерти на 40%

Сад будто под порчей: листья в пятнах, плоды трескаются — но вернуть урожай всё-таки можно

3:16
Садоводство

Каждый садовод хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда листья на деревьях покрываются пятнами, плоды трескаются или осыпаются, а кустарники теряют здоровый вид. Болезни и вредители способны за короткое время уничтожить урожай, если не действовать быстро. Разберём, какие проблемы чаще всего встречаются в саду, как их распознать и чем обработать растения, чтобы следующий сезон прошёл без потерь.

Тля
Фото: Own work by Marco de Haas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тля

Распознавание и лечение мучнистой росы

Мучнистая роса — одно из самых распространённых заболеваний, поражающих крыжовник, смородину, барбарис и другие культуры. На листьях появляется белый мучнистый налёт, который со временем сереет и превращается в плотную корку. Поражённые побеги деформируются и засыхают.

Чтобы предотвратить распространение болезни, весной и в начале лета растения обрабатывают серосодержащими препаратами или фунгицидами на основе дифеноконазола. Обработки проводят в четыре этапа: перед цветением, после цветения, после сбора урожая и спустя две недели. Для профилактики важно не загущать посадки и своевременно удалять больные листья.

Ложная мучнистая роса: особенности и профилактика

Пероноспороз, или ложная мучнистая роса, часто поражает огородные культуры, но встречается и в саду — особенно на винограде и хмеле. Болезнь проявляется как белый налёт на нижней стороне листьев и бурые пятна сверху. Листва быстро высыхает, а растение ослабевает.

Для защиты от пероноспороза используют бордоскую жидкость, хлорокись меди и биофунгициды. Первую обработку проводят ранней весной, вторую — после цветения. Также помогает регулярное рыхление почвы, умеренный полив и удаление сорняков.

Парша: главная угроза плодовым деревьям

Парша поражает яблони, груши и многие косточковые культуры. Листья покрываются тёмно-зелёными бархатистыми пятнами, затем буреют и опадают. На плодах появляются тёмные наросты, портящие вкус и внешний вид.

Чтобы избежать заражения, весной опрыскивают деревья бордоской смесью или медьсодержащими препаратами. После цветения процедуру повторяют. Дополнительно стоит выбирать устойчивые сорта — Имрус, Топаз, Алеся, Кандиль Орловский и другие.

Пятнистости: откуда берутся и как лечить

Пятнистости — целая группа заболеваний, поражающих листья, побеги и даже плоды. Они могут быть грибковыми или бактериальными. Наиболее известные разновидности — септориоз, аскохитоз, филлостиктоз и пурпуровая пятнистость.

На малине часто встречается пурпуровая пятнистость: на побегах образуются тёмные пятна, постепенно охватывающие весь стебель. Помогают бордоская смесь и фунгициды с содержанием меди. Крыжовник страдает от септориоза — белой пятнистости. Для профилактики растения опрыскивают ранней весной, после цветения и ещё дважды с недельным интервалом.

Филлостиктозную (бурую) пятнистость легко заметить по жёлтым и бурым пятнам на листьях яблони и груши. Для лечения применяют препараты ХОМ, Топаз, а также растворы на основе меди.

Ржавчина: яркая болезнь сада

Ржавчина проявляется в виде рыжих или жёлтых пятен на листьях смородины, малины, барбариса, груши и сливы. На нижней стороне листьев образуется порошковый налёт спор. Если не вмешаться, листья усыхают и опадают.

Для борьбы с заболеванием используют бордоскую смесь, хлорокись меди и современные фунгициды. Осенью важно собрать и сжечь опавшую листву, чтобы споры не перезимовали в почве.

Вредители сада: тли и гусеницы

Тля — один из самых многочисленных вредителей. Эти мелкие насекомые высасывают сок из молодых побегов, из-за чего листья скручиваются, плоды мельчают, а растения теряют силу. К тому же на выделениях тли развивается сажистый грибок.

Чтобы уменьшить численность тли, применяют биопрепараты, зольно-мыльный раствор, настои чеснока и одуванчика. Также помогает опрыскивание водой под напором или обработка эфирными маслами.

Гусеницы листоверток, боярышниц и плодожорок — не менее опасные враги. Они повреждают листья, завязи и плоды, оставляя внутри червивые ходы. Первая обработка сада проводится весной, до распускания почек, вторая — через 20 дней после цветения. Для этого подходят инсектициды на основе карбофоса и биологические препараты.

Советы шаг за шагом

  1. Весной удалите все опавшие листья и повреждённые ветви.

  2. Проведите первую обработку сада бордоской смесью или её аналогами.

  3. После цветения опрыскайте растения фунгицидом.

  4. Регулярно осматривайте листья и побеги.

  5. Летом используйте биопрепараты против тли и гусениц.

  6. Осенью проведите санитарную обрезку и перекопку приствольных кругов.

Эти шаги помогут сохранить здоровье сада и подготовить растения к следующему сезону.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: обрабатывать растения только при появлении симптомов.
→ Последствие: болезнь успевает распространиться, и урожай теряется.
→ Альтернатива: проводить профилактические опрыскивания весной и летом.

• Ошибка: использовать один препарат весь сезон.
→ Последствие: возбудители вырабатывают устойчивость.
→ Альтернатива: чередовать средства с разными действующими веществами.

• Ошибка: пренебрегать уборкой опавших листьев.
→ Последствие: споры грибков сохраняются до весны.
→ Альтернатива: сжигать листву и рыхлить почву под деревьями.

А что если…

А что если пропустить весеннюю обработку? Тогда летом грибковые болезни обязательно напомнят о себе. Лучше действовать на опережение: ранняя профилактика экономит силы и защищает урожай.

А если хочется полностью отказаться от химии? Используйте биофунгициды, настои трав и серосодержащие препараты. Они безопаснее для пчёл и домашних животных.

Препараты для защиты сада

Проблема Препарат Период применения
Мучнистая роса Сера, Дифеноконазол До и после цветения, после сбора урожая
Пероноспороз Бордоская смесь, Хлорокись меди Весна, после цветения
Парша ХОМ, бордоская жидкость Весна, после цветения
Пятнистости Топаз, медьсодержащие фунгициды Весна, каждые 7-10 дней при необходимости
Вредители (тли, гусеницы) Карбофос, биопрепараты Через 20 дней после цветения

Плюсы и минусы методов защиты

Плюсы: высокая эффективность, широкий выбор средств, возможность профилактики.
Минусы: необходимость регулярных обработок, риск переизбытка химии, зависимость от погоды.

Для минимизации минусов используйте современные биофунгициды и чередуйте препараты.

Часто задаваемые вопросы

Как отличить мучнистую росу от ложной?
При обычной росе белый налёт сверху листа, при ложной — снизу, а сверху появляются бурые пятна.

Можно ли обойтись без химии?
Да, при лёгких поражениях достаточно народных средств и биопрепаратов.

Когда лучше проводить первую обработку?
Ранней весной, пока не распустились почки. Это залог здорового сезона.

Чем бороться с плодожоркой?
Подойдут препараты на основе карбофоса и современные инсектициды биологического действия.

Как подготовить сад к следующему году?
Уберите растительные остатки, перекопайте землю, обработайте деревья бордоской жидкостью.

Мифы и правда

Миф: болезни появляются только из-за дождей.
Правда: высокая влажность лишь ускоряет развитие, но источник — споры грибков, зимующих в почве.

Миф: если листья опали, болезни исчезли.
Правда: споры сохраняются на опавшей листве до весны.

Миф: домашние настои заменяют химию.
Правда: они помогают лишь на ранних стадиях болезни.

Исторический контекст

Бордоская смесь появилась во Франции ещё в XIX веке, когда виноградари искали способ защитить лозу от милдью. С тех пор медьсодержащие препараты остаются основой садовой защиты, а современные фунгициды лишь усилили их эффективность.

Три интересных факта

  1. Споры грибков способны выживать до 5 лет в растительных остатках.

  2. Первые биофунгициды появились на основе бактерии Bacillus subtilis.

  3. Тля может давать до 20 поколений за сезон, если её не контролировать.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Наука и техника
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Садоводство, цветоводство
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Последние материалы
Сын Высоцкой и Кончаловского определился с будущим: почему Пётр отказался от карьеры в Италии
Цены на картофель упали: почему выгодно покупать картошку сейчас
Кремы не работают: природа давно придумала лучшее средство для сухих рук
Машина блестит, но внимание инспектора гарантировано: мелочи, из-за которых вас остановят
Капуста с характером: кому она дружески кивает, а с кем делить грядку не станет ни за что
Зрение портится не сразу: как распознать первые признаки проблем, пока ещё не поздно
Будущее пахнет солью и пластиком: если потоки не остановить, к 2040 году залив утонет в отходах
Диван, который старит интерьер на 10 лет: как избежать классической ошибки при выборе цвета
Микроусилие — макроэффект: как одно движение в день снижает риск смерти на 40%
Между лаской и зависимостью: что скрывается за желанием завести много кошек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.