Сад будто под порчей: листья в пятнах, плоды трескаются — но вернуть урожай всё-таки можно

Каждый садовод хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда листья на деревьях покрываются пятнами, плоды трескаются или осыпаются, а кустарники теряют здоровый вид. Болезни и вредители способны за короткое время уничтожить урожай, если не действовать быстро. Разберём, какие проблемы чаще всего встречаются в саду, как их распознать и чем обработать растения, чтобы следующий сезон прошёл без потерь.
Мучнистая роса — одно из самых распространённых заболеваний, поражающих крыжовник, смородину, барбарис и другие культуры. На листьях появляется белый мучнистый налёт, который со временем сереет и превращается в плотную корку. Поражённые побеги деформируются и засыхают.
Чтобы предотвратить распространение болезни, весной и в начале лета растения обрабатывают серосодержащими препаратами или фунгицидами на основе дифеноконазола. Обработки проводят в четыре этапа: перед цветением, после цветения, после сбора урожая и спустя две недели. Для профилактики важно не загущать посадки и своевременно удалять больные листья.
Пероноспороз, или ложная мучнистая роса, часто поражает огородные культуры, но встречается и в саду — особенно на винограде и хмеле. Болезнь проявляется как белый налёт на нижней стороне листьев и бурые пятна сверху. Листва быстро высыхает, а растение ослабевает.
Для защиты от пероноспороза используют бордоскую жидкость, хлорокись меди и биофунгициды. Первую обработку проводят ранней весной, вторую — после цветения. Также помогает регулярное рыхление почвы, умеренный полив и удаление сорняков.
Парша поражает яблони, груши и многие косточковые культуры. Листья покрываются тёмно-зелёными бархатистыми пятнами, затем буреют и опадают. На плодах появляются тёмные наросты, портящие вкус и внешний вид.
Чтобы избежать заражения, весной опрыскивают деревья бордоской смесью или медьсодержащими препаратами. После цветения процедуру повторяют. Дополнительно стоит выбирать устойчивые сорта — Имрус, Топаз, Алеся, Кандиль Орловский и другие.
Пятнистости — целая группа заболеваний, поражающих листья, побеги и даже плоды. Они могут быть грибковыми или бактериальными. Наиболее известные разновидности — септориоз, аскохитоз, филлостиктоз и пурпуровая пятнистость.
На малине часто встречается пурпуровая пятнистость: на побегах образуются тёмные пятна, постепенно охватывающие весь стебель. Помогают бордоская смесь и фунгициды с содержанием меди. Крыжовник страдает от септориоза — белой пятнистости. Для профилактики растения опрыскивают ранней весной, после цветения и ещё дважды с недельным интервалом.
Филлостиктозную (бурую) пятнистость легко заметить по жёлтым и бурым пятнам на листьях яблони и груши. Для лечения применяют препараты ХОМ, Топаз, а также растворы на основе меди.
Ржавчина проявляется в виде рыжих или жёлтых пятен на листьях смородины, малины, барбариса, груши и сливы. На нижней стороне листьев образуется порошковый налёт спор. Если не вмешаться, листья усыхают и опадают.
Для борьбы с заболеванием используют бордоскую смесь, хлорокись меди и современные фунгициды. Осенью важно собрать и сжечь опавшую листву, чтобы споры не перезимовали в почве.
Тля — один из самых многочисленных вредителей. Эти мелкие насекомые высасывают сок из молодых побегов, из-за чего листья скручиваются, плоды мельчают, а растения теряют силу. К тому же на выделениях тли развивается сажистый грибок.
Чтобы уменьшить численность тли, применяют биопрепараты, зольно-мыльный раствор, настои чеснока и одуванчика. Также помогает опрыскивание водой под напором или обработка эфирными маслами.
Гусеницы листоверток, боярышниц и плодожорок — не менее опасные враги. Они повреждают листья, завязи и плоды, оставляя внутри червивые ходы. Первая обработка сада проводится весной, до распускания почек, вторая — через 20 дней после цветения. Для этого подходят инсектициды на основе карбофоса и биологические препараты.
Весной удалите все опавшие листья и повреждённые ветви.
Проведите первую обработку сада бордоской смесью или её аналогами.
После цветения опрыскайте растения фунгицидом.
Регулярно осматривайте листья и побеги.
Летом используйте биопрепараты против тли и гусениц.
Осенью проведите санитарную обрезку и перекопку приствольных кругов.
Эти шаги помогут сохранить здоровье сада и подготовить растения к следующему сезону.
• Ошибка: обрабатывать растения только при появлении симптомов.
→ Последствие: болезнь успевает распространиться, и урожай теряется.
→ Альтернатива: проводить профилактические опрыскивания весной и летом.
• Ошибка: использовать один препарат весь сезон.
→ Последствие: возбудители вырабатывают устойчивость.
→ Альтернатива: чередовать средства с разными действующими веществами.
• Ошибка: пренебрегать уборкой опавших листьев.
→ Последствие: споры грибков сохраняются до весны.
→ Альтернатива: сжигать листву и рыхлить почву под деревьями.
А что если пропустить весеннюю обработку? Тогда летом грибковые болезни обязательно напомнят о себе. Лучше действовать на опережение: ранняя профилактика экономит силы и защищает урожай.
А если хочется полностью отказаться от химии? Используйте биофунгициды, настои трав и серосодержащие препараты. Они безопаснее для пчёл и домашних животных.
|Проблема
|Препарат
|Период применения
|Мучнистая роса
|Сера, Дифеноконазол
|До и после цветения, после сбора урожая
|Пероноспороз
|Бордоская смесь, Хлорокись меди
|Весна, после цветения
|Парша
|ХОМ, бордоская жидкость
|Весна, после цветения
|Пятнистости
|Топаз, медьсодержащие фунгициды
|Весна, каждые 7-10 дней при необходимости
|Вредители (тли, гусеницы)
|Карбофос, биопрепараты
|Через 20 дней после цветения
Плюсы: высокая эффективность, широкий выбор средств, возможность профилактики.
Минусы: необходимость регулярных обработок, риск переизбытка химии, зависимость от погоды.
Для минимизации минусов используйте современные биофунгициды и чередуйте препараты.
Как отличить мучнистую росу от ложной?
При обычной росе белый налёт сверху листа, при ложной — снизу, а сверху появляются бурые пятна.
Можно ли обойтись без химии?
Да, при лёгких поражениях достаточно народных средств и биопрепаратов.
Когда лучше проводить первую обработку?
Ранней весной, пока не распустились почки. Это залог здорового сезона.
Чем бороться с плодожоркой?
Подойдут препараты на основе карбофоса и современные инсектициды биологического действия.
Как подготовить сад к следующему году?
Уберите растительные остатки, перекопайте землю, обработайте деревья бордоской жидкостью.
Миф: болезни появляются только из-за дождей.
Правда: высокая влажность лишь ускоряет развитие, но источник — споры грибков, зимующих в почве.
Миф: если листья опали, болезни исчезли.
Правда: споры сохраняются на опавшей листве до весны.
Миф: домашние настои заменяют химию.
Правда: они помогают лишь на ранних стадиях болезни.
Бордоская смесь появилась во Франции ещё в XIX веке, когда виноградари искали способ защитить лозу от милдью. С тех пор медьсодержащие препараты остаются основой садовой защиты, а современные фунгициды лишь усилили их эффективность.
Споры грибков способны выживать до 5 лет в растительных остатках.
Первые биофунгициды появились на основе бактерии Bacillus subtilis.
Тля может давать до 20 поколений за сезон, если её не контролировать.
