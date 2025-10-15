Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один тёплый октябрь — и вся красота пропала: хитрость, которая спасёт тюльпаны от гибели до весны
Окрашивание по науке: как определить свой цветотип и не ошибиться с оттенком
Море становится пустым, под волнами гаснет дыхание планеты: океан перестаёт быть домом для жизни
Саудовская Аравия выбрала Хижру для Оскара: о чём драма, где паломничество обернулось поиском
Колесо взрывается без предупреждения: как спасти машину, если шина лопнула на ходу
Квартиры ваши, а стена — нет: главный юридический парадокс, о котором молчат в БТИ
Тренажёр, который не обещает лёгкости, но дарит постоянство: формула долголетия под ногами
Китай построил лестницу в облака: 1,44 млрд на комфорт
На ножах: какие шокирующие подробности о жизни с Бритни Спирс рассказал экс-супруг звезды

Режешь не то — теряешь год: самая обидная ошибка при обрезке молодого винограда

6:18
Садоводство

Обрезка винограда — одна из самых важных процедур, от которой напрямую зависит урожай будущего сезона. Для начинающих садоводов этот процесс может показаться сложным и пугающим, особенно когда речь идёт о молодом саженце. Однако, если понять логику формирования лозы, обрезка перестанет казаться "мудрёной наукой" и станет привычной частью ухода за растением.

Виноградная гроздь в солнечном саду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Виноградная гроздь в солнечном саду

Обрезка — это не вопрос красоты, а профилактическая мера, которая помогает винограду сохранить силы, направить питание к нужным побегам и заложить основу будущего плодоношения.

Почему обрезка так важна

Если оставить лозу без вмешательства, она быстро зарастёт длинными побегами. Растение начнёт тратить ресурсы на поддержание избыточной зелёной массы, а не на формирование гроздей. К тому же такие кусты чаще поражаются грибковыми заболеваниями и хуже переносят зимовку.

Правильная обрезка:

  • улучшает вентиляцию и освещённость куста;

  • предотвращает развитие гнили;

  • формирует крепкий "скелет" растения;

  • помогает получить крупные, сладкие ягоды.

Таблица "Возраст куста и схема обрезки"

Возраст куста Что обрезают Что оставляют Цель процедуры
1 год Все слабые и боковые побеги 2-4 сильных побега по 3-4 почки Формирование основы куста
2 года Избыточные ветви и нижнюю поросль 4-5 развитых лоз нужной длины Подготовка к подвязке и плодоношению
3 года и старше Старые, повреждённые, лишние побеги Плодовые лозы и сучки замещения Поддержание урожайности

Как обрезать однолетний куст

Молодому саженцу нужно помочь развить крепкие побеги, которые в будущем станут основой плодоношения. На центральном побеге оставляют 3-4 почки, остальные части обрезают. Это стимулирует растение направить силы в рост оставшихся побегов, которые дадут лозу нужной толщины.

Важно не бояться "короткой" обрезки — виноград быстро восстановится весной и выпустит мощные побеги.

Как обрезать двухлетний куст

Если куст в первый год формировался правильно, на второй год у него будет 4-5 побегов. Осенью их укорачивают до нужной длины, чтобы весной было удобно подвязать лозу к шпалере.

Молодые побеги, появившиеся внизу, лучше удалить — центральный ствол должен оставаться чистым и не перегруженным. Это позволит лозе направить питание вверх и сформировать прочные плодовые рукава.

Если же на кусте осталось только два побега, поступают аналогично — отмеряют нужную длину для подвязки и остальное обрезают.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Не проводить обрезку вовсе Перегруженность лозы, слабый урожай Ежегодное формирование куста
Слишком короткая обрезка Потеря будущих плодовых почек Оставлять 3-4 глазка на побеге
Обрезка весной Потеря сока ("плач лозы"), замедление роста Проводить обрезку осенью до морозов
Оставление нижней поросли Ослабление куста, болезни Удалять слабые побеги у основания

Советы шаг за шагом: обрезка молодого винограда

  1. Выберите правильное время. Лучшее время — поздняя осень, после опадания листьев, но до наступления устойчивых морозов.

  2. Подготовьте инструмент. Используйте острый секатор и продезинфицируйте его перед работой.

  3. Осмотрите куст. Определите, какие побеги самые крепкие — их вы оставите.

  4. Удалите слабые и засохшие ветви. Они всё равно не дадут урожай и будут забирать питание.

  5. Укоротите оставшиеся побеги. Оставьте по 3-4 почки. Это поможет кусту направить силы на развитие сильных лоз.

  6. Очистите основание. Не оставляйте молодую поросль — она ослабляет растение.

  7. Замажьте крупные срезы. Используйте садовый вар для защиты от инфекций.

А что если куст был посажен весной

Первую осень такой саженец не стоит обрезать слишком коротко — дайте растению окрепнуть. Можно лишь удалить слабые побеги и оставить 2-3 самых сильных. Полноценное формирование куста лучше проводить через год.

Таблица "Плюсы и минусы осенней обрезки"

Плюсы Минусы
Куст лучше зимует и не ломается под снегом При резком похолодании возможны подмерзания срезов
Весной не происходит "плач лозы" Нужно соблюдать сроки и не опоздать до морозов
Проще укрыть куст на зиму Требует аккуратности и опыта
Задаёт направление роста побегов Ошибки могут повлиять на урожай следующего года

Мифы и правда об обрезке винограда

  • Миф: Чем больше лозы оставишь, тем больше будет урожай.
    Правда: Избыточное количество побегов ослабляет растение — ягоды становятся мелкими и кислыми.

  • Миф: Молодой виноград обрезать нельзя.
    Правда: Без обрезки куст не сформируется правильно и будет загущённым.

  • Миф: Лучше обрезать весной, когда видно, какие побеги живы.
    Правда: Весенняя обрезка опасна из-за активного сокодвижения — лоза "плачет" и теряет силы.

3 интересных факта

  • Факт 1. Ещё древние греки обрезали виноград для увеличения урожайности — этот приём описан в трудах Теофраста.
  • Факт 2. Современные лозы способны плодоносить до 50 лет при правильной ежегодной обрезке.
  • Факт 3. Чем старше куст, тем меньше его нужно обрезать — на самом деле зрелые лозы требуют более тщательного формирования.

Исторический контекст

  • Античность — виноградарство активно развивалось в Греции и Риме, где впервые начали системно формировать лозу.
  • Средние века — монахи во Франции и Италии совершенствовали методы обрезки ради лучшего вина.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Еда и рецепты
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал Любовь Степушова США сорвали покров таинственности с будущих украинских Томагавков Андрей Николаев
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Последние материалы
Один тёплый октябрь — и вся красота пропала: хитрость, которая спасёт тюльпаны от гибели до весны
Окрашивание по науке: как определить свой цветотип и не ошибиться с оттенком
Море становится пустым, под волнами гаснет дыхание планеты: океан перестаёт быть домом для жизни
Саудовская Аравия выбрала Хижру для Оскара: о чём драма, где паломничество обернулось поиском
Колесо взрывается без предупреждения: как спасти машину, если шина лопнула на ходу
Квартиры ваши, а стена — нет: главный юридический парадокс, о котором молчат в БТИ
Тренажёр, который не обещает лёгкости, но дарит постоянство: формула долголетия под ногами
Сделка с заложниками или шахматный ход Трампа: как США переписали карту Ближнего Востока
Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности
Китай построил лестницу в облака: 1,44 млрд на комфорт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.