Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забытая сила репы: овощ, который когда-то кормил всю Русь, снова возвращается на грядки
Замёрз не аккумулятор, а водитель: главные ошибки, убивающие батарею зимой
Туристы против хакеров: почему отдых на море всё чаще заканчивается в банке
Вода, которая тает жир: пейте по стакану в день — и тело начнёт меняться само
Каждая попытка похудеть заканчивается провалом: эти привычки отдаляют вас от цели
Ответ Стокгольму: зачем России потребовалась собственная версия Нобелевской премии по литературе
А откуда она беглая: Садальский уличил во лжи клеветников Лаймы Вайкуле
Южно-Атлантическая аномалия растёт и движется к Африке — учёные предупреждают о сбоях техники
Личное прощание Киану Ривза: что он сказал о Дайане Китон, вспоминая съёмки с Николсоном

Белые деревья — жизненно важная мера или пустая трата сил? Убедитесь сами

7:08
Садоводство

Беление стволов деревьев в осенний период — это важная агротехническая процедура, которая оказывает значительное влияние на здоровье и устойчивость растений в зимний период. Несмотря на то, что многие садоводы и огородники могут воспринимать беление деревьев как дополнительную задачу, оно имеет множество практических и защитных функций. В этой статье мы подробно рассмотрим, почему белить деревья нужно именно осенью, какие преимущества и недостатки этого процесса, а также как правильно провести беление.

Осенняя побелка деревьев
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя побелка деревьев

Почему стоит белить деревья осенью

  • Защита от солнечных ожогов

    В зимнее время года температура может резко колебаться. В ясные зимние дни солнечные лучи нагревают стволы деревьев, а ночью, когда температура падает, стволы быстро остывают. Это создает значительный температурный стресс для дерева, который может привести к трещинам и повреждениям коры — так называемым солнечным ожогам. Белая краска помогает отражать солнечные лучи, предотвращая перегрев и снижение температуры ствола, что способствует сохранению коры.

    Как работает беление

  • Белая краска, использованная для беления, отражает световые лучи, тем самым снижая интенсивность нагрева ствола в день и предотвращая сильное охлаждение ночью. Это особенно важно для деревьев с тонкой корой, таких как яблоня, груша, вишня и других, которые более подвержены перегреву и последующему охлаждению.

  • Предотвращение образования морозобоин

    Морозобоины — это трещины на коре дерева, которые образуются в результате резких колебаний температуры. Когда температура резко меняется, кора на дереве может быть повреждена, что в дальнейшем может повлиять на здоровье дерева, привести к гибели ткани, а также сделать растение уязвимым для проникновения болезней и вредителей.

    Как беление помогает

  • Белая краска помогает стабилизировать температуру ствола, снижая перепады температур между дневным и ночным временем, что значительно уменьшает вероятность образования морозобоин. Это особенно актуально в регионах с сильными морозами и перепадами температур зимой.

  • Защита от вредителей

    В зимнее время многие вредители, такие как различные насекомые, могут оставаться активными и повреждать деревья. Белая краска на стволах также служит барьером для некоторых вредителей, таких как насекомые, которые могут выедать кору деревьев. Например, короеды, которые активно размножаются в зимнее время, могут быть легко уничтожены при контакте с краской.

    Какие вредители боятся беления

  • Короед — насекомое, которое проникает в кору дерева и уничтожает его ткани. Белая краска помогает предотвратить его проникновение.
  • Мыши и другие грызуны также могут повредить стволы деревьев зимой, но белая краска может служить естественным барьером для них.

  • Улучшение видимости в зимний период

    В условиях снежной зимы, когда снег покрыл землю, белые стволы деревьев гораздо легче заметны. Это значительно снижает риск случайных повреждений при уборке снега, а также помогает избежать повреждений от автомобилей, которые могут случайно врезаться в деревья, особенно в темное время суток.

    Преимущества видимости:

  • Меньше случайных повреждений при расчистке снега.
  • Более безопасная территория вокруг садовых и приусадебных участков.

Плюсы и минусы беления стволов деревьев

Как и любая агротехническая мера, беление стволов имеет свои плюсы и минусы. Для того чтобы оценить все аспекты этого процесса, предлагаем рассмотреть его преимущества и недостатки.

Плюсы беления деревьев

Преимущества Объяснение
Защита от солнечных ожогов и морозобоин Белая краска помогает предотвратить перегрев стволов на солнечных зимних днях и уменьшает перепады температуры, предотвращая появление морозобоин.
Защита от вредителей Белая краска служит барьером для насекомых и других вредителей, таких как короеды и грызуны, которые могут повредить дерево зимой.
Улучшение видимости в зимний период Белые стволы легче заметны на фоне снега, что снижает вероятность случайных повреждений деревьев при уборке снега или движении автомобилей.
Предотвращение повреждений от внешней среды Белая краска помогает избежать повреждений от ветра, льда и снега, а также служит дополнительной защитой от механических повреждений.
Укрепление коры дерева Беление способствует поддержанию здоровья коры и снижению воздействия морозов на ткани дерева, что увеличивает его жизнеспособность.

Минусы беления деревьев

Недостатки Объяснение
Необходимость регулярного обновления краски Белая краска может выветриваться, осыпаться или загрязняться, поэтому ее нужно обновлять каждый сезон, что требует дополнительных усилий.
Высокие затраты на материалы Беление требует покупки специальной краски, которая может быть дорогой, особенно для крупных садовых участков.
Необходимость аккуратности при нанесении Нанесение краски должно быть ровным и аккуратным, иначе это может привести к неэффективной защите или повреждению дерева, если краска попадет на корни.
Белый цвет может не сочетаться с природным ландшафтом Для некоторых садоводов белые стволы могут выглядеть неестественно или не вписываться в общую картину сада.
Потенциальная аллергия на химические вещества Некоторые виды краски содержат химические вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию у людей или домашних животных.

Как правильно белить деревья

Чтобы беление деревьев было эффективным, нужно соблюдать несколько важных правил:

  1. Выбор правильной краски: для беления стволов деревьев необходимо использовать специализированные краски, которые предназначены для защиты растений. Это могут быть как готовые смеси, так и самостоятельно приготовленные растворы на основе гашеной извести.

  2. Правильное время для беления: белить деревья нужно в октябре или в начале ноября, до наступления холодов. Важно, чтобы температура воздуха была положительной, так как краска должна высохнуть.

  3. Техника нанесения: краску следует наносить на стволы деревьев с помощью кисти, стараясь покрыть кору равномерно. Также важно избегать попадания краски на корни и нижнюю часть ствола, чтобы не нарушить естественные процессы питания дерева.

  4. Повторное нанесение краски: важно обновлять покрытие каждый год, особенно если в течение зимы краска вытирается или загрязняется. Также стоит наносить краску в случае повреждения коры деревьев.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Еда и рецепты
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Наука и техника
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов
Полезно знать
Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Главный миф о близорукости разрушен: вот что на самом деле портит зрение
Моря хранят страшную тайну: кто расправляется с акулами, не оставляя следов
Белые деревья — жизненно важная мера или пустая трата сил? Убедитесь сами
Он живёт на дне океана и сияет как металл: тайна, скрытая под километрами воды, наконец раскрыта
Из брюнетки в блондинку — без слёз и ломких прядей: правила, о которых молчат мастера
Больше рыбы — больше вкуса: Севастополь инвестирует в рыбную консервацию
Сочи не сдаётся даже под дождём: осенью курорт снова переживает туристический бум
Подготовка к зиме начинается с колёс: как выбрать резину под свой регион
Не просто еда — а энергия для победы: как правильно подкормить себя перед спортом
Он меняется быстрее, чем мода: почему грипп невозможно победить окончательно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.