После сбора урожая — не время отдыхать: почему сад нужно обработать именно сейчас

Когда корзины с яблоками и грушами уже убраны, у большинства садоводов возникает закономерный вопрос: нужно ли сразу обрабатывать сад или лучше подождать, пока опадёт листва? Опыт показывает — опрыскивания после сбора урожая действительно необходимы, ведь именно в этот период растения наиболее уязвимы.
Осень для деревьев — не время отдыха, а этап восстановления. После плодоношения растения ослаблены, запас питательных веществ снижен, а в коре и почве накапливаются споры грибов и личинки вредителей.
Если не провести профилактику, зимой деревья могут заболеть цитоспорозом, монилиозом, паршой или получить ожоги ранней весной.
"Осеннее опрыскивание — это щит сада на весь будущий сезон", — отмечают специалисты аграрных центров.
Лучшее время — сразу после уборки урожая, пока температура держится выше +5 °C и нет сильных дождей.
Оптимальный момент — период между завершением плодоношения и массовым листопадом.
Если обработку провести позже, при низких температурах, препараты не успеют подействовать, а грибки уйдут в зиму невредимыми.
|Средство
|Действие
|Когда применять
|Бордосская жидкость (1%)
|Уничтожает споры грибов, предотвращает паршу, монилиоз
|Сразу после сбора плодов
|Медный купорос (3-5%)
|Дезинфицирует раны, останавливает развитие мха и лишайников
|После листопада, при +5…+10 °C
|Мочевина (5-7%)
|Подавляет зимующие стадии вредителей и грибов
|В конце октября, до морозов
|Железный купорос (3%)
|Борется с лишайниками, коккомикозом, цитоспорозом
|После опадания листвы
|Биопрепараты (Фитоспорин, Гамаир)
|Мягкое воздействие, безопасно для пчёл и микрофлоры
|В сентябре — начале октября
Перед опрыскиванием важно собрать опавшие листья и мумифицированные плоды, чтобы не оставлять источник инфекции под деревом.
|Ошибка
|Последствие
|Что делать
|Откладывать обработку до весны
|Перезимовка вредителей и грибков
|Опрыскать сразу после уборки урожая
|Использовать концентрированные растворы
|Ожоги коры и листьев
|Разводить препараты по инструкции
|Опрыскивать перед дождём
|Смывание средства, бесполезная работа
|Проверять прогноз, выбирать сухой день
|Игнорировать штамбы и скелетные ветви
|Сохранение очагов инфекции
|Тщательно обрабатывать кору и развилки ветвей
Осенью важно позаботиться не только о кронах, но и о земле под ними. Именно в опавшей листве зимуют личинки плодожорки, тли и грибки.
Если прошло больше трёх недель после сбора урожая, а обработка ещё не проводилась, её всё равно стоит сделать. Даже позднее опрыскивание снижает риск зимующих инфекций. Главное — выбрать безветренный сухой день и температуру не ниже +4 °C.
|Плюсы
|Минусы
|Профилактика болезней и вредителей
|Требует точного соблюдения концентрации
|Повышение зимостойкости деревьев
|Не рекомендуется в дождливую погоду
|Улучшение состояния коры и почвы
|Нельзя использовать вблизи цветущих кустарников
|Снижение затрат весной
|Нужно подобрать подходящий день и температуру
Да, можно и нужно. Чем раньше обработаете, тем эффективнее защита.
Если болезни проявились слабо — используйте биосредства. При сильном поражении осенью лучше применять медьсодержащие препараты.
Да. После сбора ягод опрыскивают раствором мочевины (5%) или бордосской жидкостью.
Нет. Побелку проводят через 5-7 дней после обработки, чтобы препараты успели впитаться.
Обработка сада после уборки урожая — не лишняя мера, а ключевой этап подготовки к зиме. Она защищает деревья от болезней, повышает их иммунитет и гарантирует стабильный урожай следующего года. Главное — сделать всё вовремя, правильно подобрать препарат и не ждать, пока листва полностью опадёт.
Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.