С виду капризная — на деле благодарная: секрет зимовки, после которой мандевилла взорвётся цветением

Многие садоводы сталкиваются с одной и той же проблемой: после зимы мандевилла выглядит жалко — листья опадают, побеги сохнут, а о пышном цветении можно забыть. Между тем при правильном уходе это капризное растение может радовать яркими цветами не один год. Главное — понимать, чего она требует в холодный сезон и как помочь ей пережить зиму без потерь.
Родина мандевиллы — тёплая Южная Америка. Там она растёт под постоянным солнцем, не зная, что такое мороз. Когда растение оказывается в наших условиях, даже лёгкий холод становится для него стрессом. Температура ниже +10 °C уже способна повредить корни и листья, а кратковременный мороз — погубить цветок полностью.
Именно поэтому мандевилла не является классическим многолетником для открытого грунта. Её нельзя просто оставить в саду — на зиму она обязательно должна переехать в дом или теплицу. Но мало просто перенести растение в тепло, нужно создать для него особый режим отдыха.
Как только ночная температура опускается ниже +10 °C, пора действовать. Многие тянут до последнего, но именно это и становится причиной потерь. Несколько холодных ночей способны повредить корневую систему, и последствия проявятся только зимой — растение начнёт гнить или вовсе не проснётся весной.
Перед тем как внести цветок в дом, его нужно подготовить: осмотреть, обрезать и убедиться, что на листьях нет вредителей.
Обрезка и осмотр. Укоротите побеги примерно наполовину, удалите слабые и сухие ветви. Осмотрите листья и стебли на наличие тли, белокрылки или клеща. Если заметили следы вредителей — обработайте растение раствором на основе калиевого мыла или маслом нима.
Выбор места. Для зимовки мандевиллы есть два пути — холодный и тёплый.
Холодная зимовка. Оптимальная температура — +8…+12 °C, место светлое, но без прямых лучей. Полив — минимальный, только чтобы земля не пересыхала. Частичное опадание листьев — норма: растение впадает в состояние покоя.
Тёплая зимовка. Если прохладного помещения нет, оставьте мандевиллу в квартире. Но обеспечьте ей максимум света, лучше — южное окно. Температура должна быть около +18…+20 °C, полив аккуратный, без застоя воды. Воздух следует увлажнять — отопление сушит листья.
Уход зимой. В этот период цветок отдыхает. В прохладе его можно поливать раз в 3-4 недели, в тепле — по мере необходимости. Удобрения исключены: питание понадобится лишь весной.
Пробуждение весной. В марте или апреле мандевиллу переносят ближе к свету и постепенно увеличивают полив. Если она зимовала в холоде, из основания появятся новые побеги. Тогда растение можно пересадить в свежий лёгкий субстрат с песком и начать подкармливать раз в две недели жидким удобрением для цветущих культур.
Ошибка: оставить мандевиллу на улице при первых холодах.
Последствие: повреждение корней и листьев, гибель растения.
Альтернатива: заносить в дом при +10 °C, не дожидаясь заморозков.
Ошибка: частый полив зимой.
Последствие: загнивание корневой системы.
Альтернатива: поливать редко, только при подсохшем верхнем слое грунта.
Ошибка: поставить горшок у батареи.
Последствие: пересыхание листьев, поражение клещом.
Альтернатива: выбрать прохладное и светлое место, добавить увлажнитель воздуха.
Ошибка: слишком большой горшок.
Последствие: растение наращивает зелёную массу вместо бутонов.
Альтернатива: пересаживать в ёмкость чуть больше прежней — мандевилла любит "тесноту".
|Способ зимовки
|Плюсы
|Минусы
|Холодная
|Цветок отдыхает, сохраняет силы, весной активный рост и обильное цветение
|Требуется прохладное помещение
|Тёплая
|Можно оставить в квартире, растение не сбрасывает листву
|Быстро истощается, меньше цветков, чаще поражается вредителями
Даже если растение успешно пережило зиму, оно может не радовать цветами. Основные причины:
зиму провело в тёплом и тёмном помещении, не образовав цветочных почек;
весной не получает достаточно света;
перекормлено азотными удобрениями — растёт листва, а не бутоны;
слишком просторный горшок, в котором энергия уходит в корни.
Чтобы вернуть мандевилле пышное цветение, важно соблюдать баланс света, тепла и питания. После пересадки полезно использовать подкормки с повышенным содержанием фосфора и калия.
Даже если материнское растение не пережило зиму, не всё потеряно. Осенью можно заготовить несколько черенков длиной 10-15 см и укоренить их в перлите или влажном песке при температуре около +20 °C. Весной эти молодые побеги легко тронутся в рост, а летом зацветут.
Какой грунт подходит для мандевиллы?
Лучше всего лёгкий, воздухопроницаемый субстрат с добавлением песка и перлита. Подойдёт готовая смесь для цветущих лиан или балконных растений.
Нужно ли обрезать мандевиллу каждый год?
Да, умеренная обрезка осенью стимулирует рост молодых побегов весной и помогает растению легче перенести зимовку.
Когда выносить цветок на улицу?
После того как минует угроза ночных заморозков — обычно в середине мая. Первое время лучше держать в полутени, чтобы листья привыкли к солнцу.
Можно ли опрыскивать мандевиллу зимой?
Да, особенно при тёплой зимовке. Опрыскивание снижает сухость воздуха и предотвращает появление паутинного клеща.
Миф: мандевилла — однолетник, её нужно выбрасывать осенью.
Правда: при правильной зимовке она живёт и цветёт годами.
Миф: чем больше горшок, тем лучше растёт цветок.
Правда: в просторной ёмкости мандевилла направляет силы в корни, а не в цветение.
Миф: зимой нужно кормить, чтобы не ослабла.
Правда: удобрения в этот период вредны — растение отдыхает.
Мандевиллу ещё называют дипладенией — это одно и то же растение.
Её млечный сок ядовит, поэтому работать с ней стоит в перчатках.
В некоторых странах цветок считается символом женственности и используется в свадебных букетах.
