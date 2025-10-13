Малина не прощает спешки: промедлите с уходом — и летом вместо ягод вырастет разочарование

Большинство дачников задумываются о малиннике только осенью, когда листья уже желтеют и кажется, что пора "что-то сделать". Однако именно в этом и кроется главная ошибка. Как утверждают специалисты, закладывать будущий урожай нужно гораздо раньше — еще весной. Тогда кусты встретят зиму крепкими, а летом щедро отплатят за заботу.
"Подготовка к зиме начинается весной. Если вы только сейчас спохватились, это уже будет немножко поздновато", — отметил председатель общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов.
Главное — определить стратегию ухода. Одни садоводы готовы посвятить малиннику всё свободное время, другие хотят минимальных хлопот. И подходы здесь будут разными.
"Если она растет где-то в углу участка без ухода, то изобильного урожая не стоит ждать. Потому что сад и огород не для ленивых", — пояснил эксперт.
Малина — культура благодарная, но требовательная. Она не прощает халатности, зато быстро откликается на внимание. Правильный выбор сорта, своевременный полив, обрезка и защита от вредителей — ключевые шаги к стабильному урожаю.
|Тип сорта
|Особенности
|Кому подходит
|Сроки плодоношения
|Обычная (летняя)
|Простая в уходе, устойчивее к морозам
|Начинающим садоводам
|Июнь-июль
|Ремонтантная
|Плодоносит дважды за сезон, требует ухода
|Опытным садоводам
|Июль-октябрь
|Крупноплодная
|Ягоды до 10 г, но капризна
|Тем, кто готов ухаживать регулярно
|Июль
|Желтая
|Менее кислая, подходит для детского питания
|Семьям с детьми
|Июль-август
Выберите солнечное место. Малина не любит тень, а в низинах часто страдает от избыточной влаги.
Сделайте опору. Ряд шпалер или проволока предотвратят полегание побегов и облегчат сбор урожая.
Регулярно поливайте. Особенно в засушливые месяцы. Осенью полезен влагозарядковый полив, если долго не было дождей.
Мульчируйте. Слой мульчи из соломы, опилок или торфа защитит почву от пересыхания и заморозков.
Обрежьте отплодоносившие побеги. Делайте это сразу после сбора ягод, чтобы растение не тратило силы впустую.
Подкормите. Осенью вносите фосфорно-калийные удобрения или золу — это укрепит корни и повысит зимостойкость.
"Если у вас есть какая-то мульча, мульчируйте — так вы преградите путь малиновому жуку, который зимует под малиной, и сохраните влагу. Мульчирование малины — это один из самых главных агропринципов. И еще утепление. Пригибать малину не надо, потому что могут быть сильные повреждения", — объяснил Туманов.
Ошибка: поздняя осенняя обрезка.
Последствие: куст ослабевает, не успевает подготовиться к холоду.
Альтернатива: обрезайте сразу после плодоношения и убирайте с участка больные ветки.
Ошибка: игнорирование мульчирования.
Последствие: пересыхание почвы, активизация вредителей.
Альтернатива: использовать органическую мульчу — скошенную траву, компост, хвою.
Ошибка: переизбыток азотных удобрений.
Последствие: рост побегов в ущерб корням, плохая зимовка.
Альтернатива: осенью вносить фосфор и калий, а не азот.
Тогда без влагозарядкового полива не обойтись. Залейте кусты тёплой водой (по 3-4 ведра под растение), чтобы влага проникла на глубину корней. Это поможет малине пережить морозы. После полива замульчируйте землю — так влага дольше сохранится.
Если, наоборот, осень дождливая, прекратите любые подкормки и рыхление. Пусть растения спокойно готовятся к зиме.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Мульчирование
|Простота, защита от пересыхания и вредителей
|Может привлечь мышей, требует обновления
|Пригибание побегов
|Хорошо защищает от ветра и мороза
|Риск поломки ветвей
|Использование агроволокна
|Сохраняет тепло и воздух
|Дороже и требует фиксации
|Засыпание землей
|Дешево и надежно
|Трудоемко, возможен выпревание побегов
Опытные садоводы чаще всего комбинируют методы: мульча плюс лёгкое укрытие. Главное — не укутывать растения слишком плотно. Малина любит дышать.
Как выбрать место для малинника?
Лучше всего — солнечный участок без застоя воды и с нейтральной почвой. Не сажайте малину после картофеля или томатов — болезни могут перейти.
Сколько стоит заложить малинник?
Стоимость зависит от сорта. Саженцы обычной малины стоят от 150 рублей, ремонтантной — от 250. Добавьте расходы на шпалеры, удобрения и мульчу — получится около 3000-4000 рублей на сотку.
Что лучше — ремонтантная или обычная малина?
Если вы хотите стабильно собирать ягоды осенью и готовы ухаживать — выбирайте ремонтантную. Если предпочитаете минимальный уход — обычная подойдёт идеально.
Миф: малину обязательно нужно пригибать.
Правда: не всегда. Некоторые сорта достаточно морозостойки, а при сильном изгибе можно повредить стебель.
Миф: мульча мешает воздуху проникать к корням.
Правда: наоборот, она сохраняет влагу и защищает почву от перегрева.
Миф: достаточно полить малину осенью один раз.
Правда: всё зависит от погоды. В засушливый сезон требуется несколько влагозарядковых поливов.
У малины есть родич — ежевика. Они легко скрещиваются, образуя гибриды вроде тайберри и логанберри.
Корни малины способны уходить на глубину до 1,5 метров, но основная масса находится в верхнем слое почвы.
Аромат ягод обусловлен эфирными маслами, которые активно выделяются только при солнечной погоде — именно поэтому ягоды, собранные в дождь, менее ароматные.
Чтобы малина порадовала вас летом, заботиться о ней нужно круглый год. Весенняя и осенняя подготовка и регулярный уход — это залог вкусных, сочных ягод и здорового малинника на долгие годы, сообщает "Радио 1".
