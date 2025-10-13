Малина не прощает спешки: промедлите с уходом — и летом вместо ягод вырастет разочарование

Большинство дачников задумываются о малиннике только осенью, когда листья уже желтеют и кажется, что пора "что-то сделать". Однако именно в этом и кроется главная ошибка. Как утверждают специалисты, закладывать будущий урожай нужно гораздо раньше — еще весной. Тогда кусты встретят зиму крепкими, а летом щедро отплатят за заботу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ремонтантная малина осенью

"Подготовка к зиме начинается весной. Если вы только сейчас спохватились, это уже будет немножко поздновато", — отметил председатель общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов.

Когда начинать и с чего начать

Главное — определить стратегию ухода. Одни садоводы готовы посвятить малиннику всё свободное время, другие хотят минимальных хлопот. И подходы здесь будут разными.

"Если она растет где-то в углу участка без ухода, то изобильного урожая не стоит ждать. Потому что сад и огород не для ленивых", — пояснил эксперт.

Малина — культура благодарная, но требовательная. Она не прощает халатности, зато быстро откликается на внимание. Правильный выбор сорта, своевременный полив, обрезка и защита от вредителей — ключевые шаги к стабильному урожаю.

Сравнение сортов малины

Тип сорта Особенности Кому подходит Сроки плодоношения Обычная (летняя) Простая в уходе, устойчивее к морозам Начинающим садоводам Июнь-июль Ремонтантная Плодоносит дважды за сезон, требует ухода Опытным садоводам Июль-октябрь Крупноплодная Ягоды до 10 г, но капризна Тем, кто готов ухаживать регулярно Июль Желтая Менее кислая, подходит для детского питания Семьям с детьми Июль-август

Советы шаг за шагом

Выберите солнечное место. Малина не любит тень, а в низинах часто страдает от избыточной влаги. Сделайте опору. Ряд шпалер или проволока предотвратят полегание побегов и облегчат сбор урожая. Регулярно поливайте. Особенно в засушливые месяцы. Осенью полезен влагозарядковый полив, если долго не было дождей. Мульчируйте. Слой мульчи из соломы, опилок или торфа защитит почву от пересыхания и заморозков. Обрежьте отплодоносившие побеги. Делайте это сразу после сбора ягод, чтобы растение не тратило силы впустую. Подкормите. Осенью вносите фосфорно-калийные удобрения или золу — это укрепит корни и повысит зимостойкость.

"Если у вас есть какая-то мульча, мульчируйте — так вы преградите путь малиновому жуку, который зимует под малиной, и сохраните влагу. Мульчирование малины — это один из самых главных агропринципов. И еще утепление. Пригибать малину не надо, потому что могут быть сильные повреждения", — объяснил Туманов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: поздняя осенняя обрезка.

Последствие: куст ослабевает, не успевает подготовиться к холоду.

Альтернатива: обрезайте сразу после плодоношения и убирайте с участка больные ветки.

Ошибка: игнорирование мульчирования.

Последствие: пересыхание почвы, активизация вредителей.

Альтернатива: использовать органическую мульчу — скошенную траву, компост, хвою.

Ошибка: переизбыток азотных удобрений.

Последствие: рост побегов в ущерб корням, плохая зимовка.

Альтернатива: осенью вносить фосфор и калий, а не азот.

А что если осень выдалась сухой

Тогда без влагозарядкового полива не обойтись. Залейте кусты тёплой водой (по 3-4 ведра под растение), чтобы влага проникла на глубину корней. Это поможет малине пережить морозы. После полива замульчируйте землю — так влага дольше сохранится.

Если, наоборот, осень дождливая, прекратите любые подкормки и рыхление. Пусть растения спокойно готовятся к зиме.

Плюсы и минусы разных способов укрытия

Метод Плюсы Минусы Мульчирование Простота, защита от пересыхания и вредителей Может привлечь мышей, требует обновления Пригибание побегов Хорошо защищает от ветра и мороза Риск поломки ветвей Использование агроволокна Сохраняет тепло и воздух Дороже и требует фиксации Засыпание землей Дешево и надежно Трудоемко, возможен выпревание побегов

Опытные садоводы чаще всего комбинируют методы: мульча плюс лёгкое укрытие. Главное — не укутывать растения слишком плотно. Малина любит дышать.

FAQ

Как выбрать место для малинника?

Лучше всего — солнечный участок без застоя воды и с нейтральной почвой. Не сажайте малину после картофеля или томатов — болезни могут перейти.

Сколько стоит заложить малинник?

Стоимость зависит от сорта. Саженцы обычной малины стоят от 150 рублей, ремонтантной — от 250. Добавьте расходы на шпалеры, удобрения и мульчу — получится около 3000-4000 рублей на сотку.

Что лучше — ремонтантная или обычная малина?

Если вы хотите стабильно собирать ягоды осенью и готовы ухаживать — выбирайте ремонтантную. Если предпочитаете минимальный уход — обычная подойдёт идеально.

Мифы и правда

Миф: малину обязательно нужно пригибать.

Правда: не всегда. Некоторые сорта достаточно морозостойки, а при сильном изгибе можно повредить стебель.

Миф: мульча мешает воздуху проникать к корням.

Правда: наоборот, она сохраняет влагу и защищает почву от перегрева.

Миф: достаточно полить малину осенью один раз.

Правда: всё зависит от погоды. В засушливый сезон требуется несколько влагозарядковых поливов.

3 интересных факта

У малины есть родич — ежевика. Они легко скрещиваются, образуя гибриды вроде тайберри и логанберри. Корни малины способны уходить на глубину до 1,5 метров, но основная масса находится в верхнем слое почвы. Аромат ягод обусловлен эфирными маслами, которые активно выделяются только при солнечной погоде — именно поэтому ягоды, собранные в дождь, менее ароматные.

Чтобы малина порадовала вас летом, заботиться о ней нужно круглый год. Весенняя и осенняя подготовка и регулярный уход — это залог вкусных, сочных ягод и здорового малинника на долгие годы, сообщает "Радио 1".