Семь сестёр, звёзды и когти чудовища: легенда о Башне Дьявола оживает каждую грозу

Посреди равнины штата Вайоминг возвышается монолит, не похожий ни на одну гору в округе. Одинокая каменная башня поднимается почти на 400 метров и кажется вырезанной из скалы гигантской рукой. Это — Башня Дьявола, место, где страх и восхищение сливаются воедино.

Следы когтей, которых не должно быть

С давних времён местные племена обходили башню стороной. Индейцы верили, что она появилась не по воле природы. Легенды рассказывают о семи сёстрах, которых преследовал огромный медведь. Девочки взмолились о спасении, и земля под ними начала расти вверх. Медведь пытался добраться до них, царапая скалу когтями, но безуспешно. Так на поверхности остались глубокие борозды, а сёстры превратились в созвездие.

И действительно — если приблизиться, видно, что башня испещрена ровными вертикальными линиями. Геологи объясняют их процессами застывания магмы, но миф о когтях живёт дольше научных формул.

Дом грома и злого духа

Для индейцев эта скала была обителью сил, с которыми лучше не сталкиваться. Считалось, что внутри живёт злой дух, вызывающий молнии и гром. Когда над равниной собирается гроза, Башня Дьявола первой принимает удар — вспышки освещают её вершину, и кажется, будто она жива.

Из-за этого местные племена избегали приближаться к скале. Одни приносили жертвы, пытаясь задобрить духов, другие просто обходили место стороной. Для народа Лакота это святилище называлось Матотипила — "Священная гора".

Когда древние легенды сменили уфологи

С развитием науки и популярностью мистики Башня Дьявола обрела новых поклонников. В середине XX века уфологи заявили, что вершина используется пришельцами как посадочная площадка. Ночами здесь якобы наблюдали светящиеся шары и странные разряды.

Слухи вдохновили Голливуд. Именно здесь Стивен Спилберг снял сцены фильма "Близкие контакты третьей степени". После этого Башня Дьявола стала меккой для любителей загадок и НЛО.

Монолит, созданный самой Землёй

С научной точки зрения Башня Дьявола — это останец вулканического происхождения. Миллионы лет назад на этом месте происходило извержение, магма застыла в подземной полости, а окружающие породы со временем разрушились. На поверхности осталась колонна из прочного базальта.

Высота монолита — около 398 метров, диаметр у основания — более 300. Его стены состоят из шестигранных колонн, образованных при кристаллизации лавы. С высоты башня кажется цельной, но вблизи видно множество вертикальных граней — словно природа выточила их гигантским резцом.

Первые покорители

Долгое время скала считалась неприступной. Первые попытки взобраться на неё предпринимались в начале XX века, но лишь в 1938 году альпинист Джек Дюрранс прошёл маршрут, ставший классикой.

Через несколько лет Башня снова попала в новости — парашютист Джордж Хопкинс решил приземлиться на вершину ради славы. Спуститься обратно он не смог: ветер не позволял сбросить верёвку, а вертолёты не могли подлететь. Несколько дней мужчину снабжали едой с земли, пока Дюрранс не поднялся вновь, чтобы помочь бедолаге.

Хопкинс потом рассказывал, что ночами на вершине его окружали крысы, хотя объяснить, как они туда попали, никто не смог. Этот случай лишь укрепил зловещую репутацию башни.

Советы путешественникам

Посетить Башню Дьявола лучше весной или осенью — летом жара делает подъём опасным. Если планируется скалолазание, нужно заранее получить разрешение у администрации парка. Туристам, не готовым к восхождению, стоит выбрать смотровые площадки у подножия: оттуда открывается лучший вид. В грозу приближаться к скале опасно — молнии действительно часто ударяют в вершину.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: подниматься без экипировки.

Последствие: высокий риск падения.

Альтернатива: использовать сертифицированное снаряжение и сопровождение гида.

Ошибка: пренебречь погодой.

Последствие: молнии и сильный ветер делают подъём смертельно опасным.

Альтернатива: планировать визит при ясной погоде.

Ошибка: оставлять мусор у подножия.

Последствие: загрязнение природного парка.

Альтернатива: соблюдать принцип "Не оставляй следа".

Плюсы и минусы посещения

Аспект Плюсы Минусы Природа Уникальный пейзаж, панорама равнин Сильные ветра и жара летом Альпинизм Возможность пройти классический маршрут Сложность, требуется подготовка История Место силы и мифов Опасность в грозовую погоду

FAQ

Почему скалу называют Башней Дьявола?

Название появилось в XIX веке из-за неверного перевода индейского термина "Медвежья Логова". Английские исследователи ошиблись, и слово Devil закрепилось в картах.

Можно ли подняться на вершину?

Да, но только с разрешением и специальным снаряжением. Ежегодно сюда приезжают сотни альпинистов.

Есть ли подтверждения мистическим историям?

Научных доказательств нет. Все "вспышки" и "огни" объясняются атмосферными явлениями и электрическими разрядами.

Мифы и правда

Миф: башня — след удара метеорита.

Правда: это застывшая магма, сохранившая форму столбов после эрозии.

Миф: внутри есть полость или пещера.

Правда: скала монолитна, без пустот.

Миф: сюда нельзя подходить из-за проклятия.

Правда: место безопасно, но требует уважительного отношения — для многих народов оно священно.

Три интересных факта

Башня Дьявола стала первым национальным памятником США — статус ей присвоил Теодор Рузвельт в 1906 году. Вершину посещают не только альпинисты — здесь проводят религиозные обряды индейцы Лакота. По форме скала напоминает остывший гигантский столб базальта, аналогичный тем, что встречаются в Исландии.

