Сад дышит, когда режут: один осенний приём, который пробуждает даже умирающие многолетники

Осень — лучшее время для обновления сада и размножения многолетников. Пока земля ещё тёплая и влажная, растения легче переживают пересадку и быстрее приживаются. Деление многолетников в октябре — не просто способ получить новые экземпляры бесплатно, но и важный приём ухода, который помогает омолодить старые кусты и продлить их цветение.
Со временем даже самые пышные растения начинают цвести слабее: центр куста редеет, листья мельчают, а цветоносы становятся короче. Причина проста — корневая система переплетается, почва истощается, и растению становится тесно. Деление решает сразу две задачи: обновляет старый куст и даёт новые растения для посадки.
Осень подходит идеально. Почва сохраняет влагу после дождей, а температура уже не вызывает стресса. До морозов остаётся достаточно времени, чтобы молодые делёнки успели укорениться. К тому же осенью проще оценить состояние куста после цветения и удалить повреждённые части.
В октябре делят большинство весенне- и летнецветущих растений. Это момент, когда они заканчивают активный рост и переходят в состояние покоя. Особенно хорошо переносят осеннее деление:
Каждое растение имеет свои особенности, и важно учитывать их перед началом работ.
Хоста считается одной из самых неприхотливых культур. Делить её можно и весной, и осенью, но октябрь особенно удачен благодаря естественной влажности почвы. Раз в 4-5 лет куст желательно омолаживать.
Чтобы разделить хосту, аккуратно выкопайте куст, удалите лишнюю землю и осмотрите корни. Делить можно острым ножом или просто руками — в зависимости от размера. Главное, чтобы каждая делёнка имела хотя бы один живой глазок и пучок корней. После разделения срежьте сухие листья, посадите части на прежнюю глубину и хорошо полейте. Осенние дожди помогут растению быстрее укорениться.
Пионы не требуют частого деления, но если куст разросся или вы хотите размножить сорт, октябрь — подходящее время. Главное условие — до наступления устойчивых заморозков должно оставаться минимум 3-4 недели.
Куст пиона обрезают, затем выкапывают, стараясь не повредить корневище. Землю стряхивают, а корни делят лопатой или острым ножом. У каждой части должно быть не менее трёх здоровых глазков, а лучше пять-восемь. Заглублять пионы при посадке не стоит: верх глазков должен находиться на уровне 2-3 см под поверхностью. Слишком глубокая посадка — частая причина отсутствия цветения.
Садовые герани — выносливые растения, но при хорошем уходе быстро разрастаются и теряют форму. Осеннее деление помогает не только размножить растение, но и омолодить его. Делают это после цветения, до первых заморозков.
Куст аккуратно выкапывают, разделяют на части, чтобы каждая имела побеги и корни. Делёнки сразу высаживают на постоянное место, заглубляя корневую шейку на уровень почвы. После посадки обязательно полейте растения и внесите горсть костной муки — она способствует образованию сильных корней.
За день до деления хорошо полейте растение. Это облегчит выкопку.
Используйте острые чистые инструменты — нож, секатор или лопату.
Осмотрите корни: удалите все подгнившие участки.
Делите куст на части так, чтобы каждая имела не менее одного побега и крепкую корневую систему.
Посадите делёнки в плодородную землю, добавив немного компоста и удобрения с фосфором.
После посадки полейте и замульчируйте почву торфом или опавшими листьями.
|Плюсы
|Минусы
|Мягкий климат и влажная почва способствуют укоренению
|В случае ранних заморозков делёнки могут не успеть прижиться
|Не нужно часто поливать
|При переувлажнении возможна гниль корней
|Весной растения уже готовы к росту
|Некоторые нежные виды лучше делить весной
|Бесплатный способ размножения
|Требует аккуратности и планирования
Если погода резко испортилась, лучше не рисковать и перенести деление на весну. Альтернатива — выкопать делёнки, поместить их в контейнеры и хранить в прохладном месте до весны, например, в подвале. Так растения переживут зиму без стресса.
Делёнки хосты, посаженные осенью, могут зацвести уже следующим летом.
Пионы, делённые в октябре, иногда "спят" один сезон, чтобы набрать силу.
Старые кусты герани часто омолаживают делением и получают новые сорта с более яркими оттенками.
Как понять, что куст пора делить?
Если середина растения поредела, цветение ослабло, а листья мельчают — пора.
Сколько поливать делёнки после посадки?
Первую неделю ежедневно, затем по мере подсыхания почвы. Главное — не переувлажнять.
Какие удобрения использовать?
Подойдут фосфорно-калийные смеси, костная мука и немного компоста. Азотные удобрения лучше не добавлять осенью.
Можно ли делить растения в дождь?
Нежелательно. Мокрая почва прилипает к корням, и при пересадке они легко повреждаются.
