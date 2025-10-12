Зелёный покойник: туя выглядит здоровой, но внутри идёт разрушение — как вовремя распознать гибель

0:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На первый взгляд, туя кажется неприхотливым и стойким растением. Она легко переносит зиму, не требует постоянного внимания и радует насыщенной зеленью круглый год. Но многие садоводы сталкиваются с пугающей ситуацией: дерево начинает буреть и осыпаться буквально за пару недель. На самом деле процесс гибели туи редко бывает внезапным — просто первые тревожные сигналы часто остаются незамеченными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Миксбордер из хвойных

Как распознать надвигающуюся проблему

Самым ранним признаком неблагополучия становится изменение цвета хвои. Сначала на отдельных ветках появляется легкое пожелтение, затем — рыжие или бурые участки. Хвоя теряет блеск, становится ломкой, а при прикосновении осыпается.

Еще один показатель — состояние коры. Если на стволе образуются трещины, а у основания виден белый или серый налет, это верный сигнал грибкового поражения. Такие болезни, как фузариоз или фитофтора, быстро проникают в сосудистую систему дерева и перекрывают доступ влаги.

Нарушения в развитии тоже не стоит игнорировать. Если весной туя не дает новых побегов, а рост практически остановился, значит, корни уже страдают от нехватки кислорода или инфекции.

Признаки и возможные причины