Холод не помеха: почему нельзя просто бросить компост и уйти до весны

Октябрь — решающий месяц для дачников, у которых есть компостная куча. Многие бросают туда последние очистки и забывают о ней до весны, уверенные, что всё "дозреет само". Но в действительности холод и сырость превращают кучу в замёрзший ком, где жизнь замирает. Весной вместо рыхлого перегноя вас ждёт слипшаяся масса с запахом болота.
Хорошая новость в том, что компост может "жить" и зимой — если правильно его подготовить. В этой инструкции — простые шаги, которые помогут сохранить тепло, ускорить процессы и получить весной готовый, ароматный перегной.
Компост — это не мусорная яма, а живая экосистема, где работают бактерии, грибы и дождевые черви. Им нужны три условия:
Когда температура падает, бактерии засыпают, влага вымывает питательные вещества, а уплотнённая масса лишается воздуха. Начинаются анаэробные процессы — гниение, неприятный запах, потеря питательности.
Но всё это можно предотвратить, если заранее создать в куче собственный "обогреватель".
Чтобы куча продолжала работать даже под снегом, ей нужен источник азота — "топливо" для микроорганизмов. В октябре добавьте "зелёные" компоненты:
А для баланса — "коричневые" материалы: сухие листья, солому, бумагу, опилки.
30 частей "коричневого" на 1 часть "зелёного". Осенью можно слегка увеличить долю азота — для разогрева.
"Если нет навоза, используйте дрожжи: 100 г свежих дрожжей и столовая ложка сахара на 10 л тёплой воды. Полейте кучу — и через пару дней она "задышит"", — советуют агрономы Дальнего Востока.
Компост не должен быть ни пересушенным, ни переувлажнённым. Проверить просто: сожмите горсть в кулаке — если вода не капает, но комок держит форму, значит, влажность идеальна.
Ошибка многих дачников — накрывать компост полиэтиленом. Под плёнкой не циркулирует воздух, образуется конденсат, и куча превращается в болото.
Компост → слой соломы → старое одеяло → лапник сверху.
Такой "термос" сохранит тепло до весны и не даст куче промёрзнуть даже при -20°C.
Кислород — главный двигатель разложения. Без него компост не "горит", а тухнет.
Зимой это особенно важно: плотный ком быстрее замерзает, а воздух помогает сохранить внутреннее тепло.
Чтобы ускорить созревание компоста, добавьте в октябре "рабочую силу":
Смешайте 1 часть зрелого компоста, 1 часть навоза и 1 часть воды, оставьте на 3 дня и полейте полученной смесью кучу. Процесс брожения начнётся почти сразу.
Не беда! Весной просто:
Через месяц процесс разложения возобновится.
|Плюсы
|Минусы
|Компост созревает раньше весной
|Требует подготовки осенью
|Сохраняются питательные вещества
|Возможен промерз при неправильном укрытии
|Меньше запаха и гниения
|Нужно следить за влажностью
Один раз в месяц достаточно. Главное — убедиться, что куча не пересохла и не промёрзла полностью.
Да, но в середину кучи, а сверху сразу прикрывать листьями или соломой.
Добавьте "коричневых" компонентов: соломы, бумаги или листьев. Это восстановит баланс углерода и азота.
Если перестать считать компост просто "кучей отходов" и относиться к нему как к живому существу? Ему, как и саду, нужна забота, дыхание и немного тепла. Потратьте несколько часов в октябре — и весной вас встретит мягкий, тёплый перегной, готовый к жизни.
Кто ухаживает за компостом осенью — урожай получает дважды: и в огороде, и в душе.
Пастила из тыквы — ароматное лакомство, которое можно приготовить даже без сушилки. Минимум усилий, максимум пользы и яркий вкус осени.