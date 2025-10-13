Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обычная покрышка открывает десятки возможностей: как из простого круга рождаются полезные вещи
Спустя год: блогер-миллионник раскрыл, что его сподвигло бросить двухмесячного сына в сугроб
Бензин не станет роскошью: власти применили редкий экономический приём
Гватемалы до Монголии: туристические клубы назвали 5 лучших направлений для культурных путешествий
Медиалига раскрывает карты: футбольные страсти накаляются до предела
Две волны активности: когда и как магнитные бури повлияют на ваше самочувствие
Не по моде, а по форме лица: секреты выбора украшений, которые подойдут именно вам
Иосиф Пригожин внезапно потерял сознание на съёмках: что произошло
Думаете, вы лучший хозяин? Вот почему собака считает иначе, но вынуждена молчать

Холод не помеха: почему нельзя просто бросить компост и уйти до весны

0:24
Садоводство

Октябрь — решающий месяц для дачников, у которых есть компостная куча. Многие бросают туда последние очистки и забывают о ней до весны, уверенные, что всё "дозреет само". Но в действительности холод и сырость превращают кучу в замёрзший ком, где жизнь замирает. Весной вместо рыхлого перегноя вас ждёт слипшаяся масса с запахом болота.

Зимний компост
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимний компост

Хорошая новость в том, что компост может "жить" и зимой — если правильно его подготовить. В этой инструкции — простые шаги, которые помогут сохранить тепло, ускорить процессы и получить весной готовый, ароматный перегной.

Почему компост "замирает" зимой

Компост — это не мусорная яма, а живая экосистема, где работают бактерии, грибы и дождевые черви. Им нужны три условия:

  • тепло (оптимально от +25 до +40°C);
  • влага (примерно как у мокрого полотенца);
  • воздух (кислород для аэробных бактерий).

Когда температура падает, бактерии засыпают, влага вымывает питательные вещества, а уплотнённая масса лишается воздуха. Начинаются анаэробные процессы — гниение, неприятный запах, потеря питательности.

Но всё это можно предотвратить, если заранее создать в куче собственный "обогреватель".

Шаг 1. Добавьте "горячие" компоненты

Чтобы куча продолжала работать даже под снегом, ей нужен источник азота — "топливо" для микроорганизмов. В октябре добавьте "зелёные" компоненты:

  • свежую траву (если ещё можно скосить),
  • кухонные отходы — очистки, кофейную гущу, чай,
  • навоз (конский, коровий или кроличий),
  • немного птичьего помёта.

А для баланса — "коричневые" материалы: сухие листья, солому, бумагу, опилки.

Пропорция

30 частей "коричневого" на 1 часть "зелёного". Осенью можно слегка увеличить долю азота — для разогрева.

"Если нет навоза, используйте дрожжи: 100 г свежих дрожжей и столовая ложка сахара на 10 л тёплой воды. Полейте кучу — и через пару дней она "задышит"", — советуют агрономы Дальнего Востока.

Шаг 2. Отрегулируйте влажность

Компост не должен быть ни пересушенным, ни переувлажнённым. Проверить просто: сожмите горсть в кулаке — если вода не капает, но комок держит форму, значит, влажность идеальна.

Если компост слишком мокрый:

  • переложите его слоями с сухой соломой или листьями,
  • вставьте вентиляционную трубку с отверстиями для отвода лишней влаги.

Если пересушен:

  • полейте тёплой водой, настоем трав или раствором компостного чая,
  • не используйте холодную воду — она "шокирует" бактерии.

Шаг 3. Укройте без плёнки

Ошибка многих дачников — накрывать компост полиэтиленом. Под плёнкой не циркулирует воздух, образуется конденсат, и куча превращается в болото.

Лучшие варианты укрытия:

  • старое одеяло или ковёр,
  • слой соломы (15-20 см),
  • деревянный короб с крышкой,
  • лапник — он защищает от грызунов и создаёт вентиляцию.

Идеальный пирог:

Компост → слой соломы → старое одеяло → лапник сверху.

Такой "термос" сохранит тепло до весны и не даст куче промёрзнуть даже при -20°C.

Шаг 4. Дайте куче "дышать"

Кислород — главный двигатель разложения. Без него компост не "горит", а тухнет.

Чтобы этого не случилось:

  • вставьте внутрь пластиковую трубу с отверстиями,
  • рыхлите верхний слой вилами раз в две-три недели,
  • не уплотняйте массу — пусть остаётся рыхлой.

Зимой это особенно важно: плотный ком быстрее замерзает, а воздух помогает сохранить внутреннее тепло.

Шаг 5. Заселите полезные микроорганизмы

Чтобы ускорить созревание компоста, добавьте в октябре "рабочую силу":

  • Триходерму — 10-20 г на 100 л компоста,
  • Байкал ЭМ-1 или Сияние-3 — препараты с полезными бактериями,
  • немного зрелого компоста (в качестве "закваски").

Быстрый способ запуска:

Смешайте 1 часть зрелого компоста, 1 часть навоза и 1 часть воды, оставьте на 3 дня и полейте полученной смесью кучу. Процесс брожения начнётся почти сразу.

Чего не стоит делать

  • Не добавляйте сорняки с семенами — весной они прорастут.
  • Не закладывайте мясо, рыбу и жиры — привлекут грызунов.
  • Не оставляйте кучу открытой под дождём — питательные вещества вымоются.
  • Не перемешивайте в мороз — нарушите теплоизоляцию.

Если компост всё-таки замёрз

Не беда! Весной просто:

  1. переложите массу слоями,
  2. добавьте свежие "зелёные" отходы и навоз,
  3. полейте раствором ЭМ-препарата,
  4. накройте соломой.

Через месяц процесс разложения возобновится.

Плюсы и минусы зимнего компоста

Плюсы Минусы
Компост созревает раньше весной Требует подготовки осенью
Сохраняются питательные вещества Возможен промерз при неправильном укрытии
Меньше запаха и гниения Нужно следить за влажностью

Частые вопросы (FAQ)

Как часто проверять компост зимой?

Один раз в месяц достаточно. Главное — убедиться, что куча не пересохла и не промёрзла полностью.

Можно ли добавлять кухонные отходы зимой?

Да, но в середину кучи, а сверху сразу прикрывать листьями или соломой.

Что делать, если запах неприятный?

Добавьте "коричневых" компонентов: соломы, бумаги или листьев. Это восстановит баланс углерода и азота.

Мифы и правда

  • Миф: зимой компост всё равно замерзает, и ничего не поможет.
  • Правда: при правильном укрытии температура внутри может держаться на уровне +15°C даже под снегом.
  • Миф: навоз зимой бесполезен.
  • Правда: именно он запускает микробиологические процессы и согревает кучу.
  • Миф: плёнка защищает лучше всего.
  • Правда: она блокирует воздух и приводит к загниванию.

Если перестать считать компост просто "кучей отходов" и относиться к нему как к живому существу? Ему, как и саду, нужна забота, дыхание и немного тепла. Потратьте несколько часов в октябре — и весной вас встретит мягкий, тёплый перегной, готовый к жизни.

Кто ухаживает за компостом осенью — урожай получает дважды: и в огороде, и в душе.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Наука и техника
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Наука и техника
Чёрное море уже проходило это: история, которая снова может повториться во всём мире
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Садоводство, цветоводство
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Популярное
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками

Пастила из тыквы — ароматное лакомство, которое можно приготовить даже без сушилки. Минимум усилий, максимум пользы и яркий вкус осени.

Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
Последние материалы
Спустя год: блогер-миллионник раскрыл, что его сподвигло бросить двухмесячного сына в сугроб
Бензин не станет роскошью: власти применили редкий экономический приём
Гватемалы до Монголии: туристические клубы назвали 5 лучших направлений для культурных путешествий
Медиалига раскрывает карты: футбольные страсти накаляются до предела
Две волны активности: когда и как магнитные бури повлияют на ваше самочувствие
Не по моде, а по форме лица: секреты выбора украшений, которые подойдут именно вам
Иосиф Пригожин внезапно потерял сознание на съёмках: что произошло
Думаете, вы лучший хозяин? Вот почему собака считает иначе, но вынуждена молчать
Протеин не из банки: натуральный напиток, который помогает телу восстанавливаться
Александр Молочников сделал выбор: почему он не вернётся в Россию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.