Побелили, перекопали, укрыли — и всё испортили: ошибки, которые убивают сад до весны

Октябрь кажется спокойным временем — урожай собран, листья опадают, а сад будто засыпает. Но именно сейчас закладывается основа следующего сезона. Ошибки в осенних работах способны лишить сад плодоношения, а почву — плодородия.
Быстро, удобно — но губительно. Лезвие триммера рвёт побеги, оставляя раны, через которые проникают инфекции. Особенно страдает ремонтантная малина.
Как правильно: использовать только острый секатор или садовую пилу, дезинфицированную спиртом или раствором марганцовки. Срезы должны быть чистыми и гладкими.
Майская побелка — красивая, но бесполезная традиция. Задача побелки — не украшение, а защита от морозобоин и солнечных ожогов, которые появляются в конце зимы.
Когда белить: в сухой октябрьский день, до заморозков. Раствор должен успеть высохнуть и схватиться.
Слишком ранняя или поздняя перекопка снижает эффективность работы. А если не внести органику — почва теряет структуру и питательность.
Оптимальные сроки: первая половина октября, за неделю до заморозков.
Многие думают, что навоз — универсальное спасение. Но осенью он может навредить: в нём избыток азота и семена сорняков.
Как правильно: использовать только перепревший перегной, и вносить его под кусты ближе к холодам. Тогда растения уйдут в покой естественно.
Поздняя посадка — риск для корней. Они не успевают прижиться до морозов.
Почва под старыми яблонями или смородиной истощена и заражена вредителями. Новая посадка там обречена.
Решение:
Весной на холодной, плотной земле корни плохо растут.
Что делать: выкапывать ямы осенью, заправляя их органикой и золой. За зиму земля "созреет" и весной будет готова принять саженец.
Каждое засохшее яблоко или слива — рассадник грибков и зимовка для вредителей.
Как поступить: после листопада внимательно осмотреть деревья, снять все "мумифицированные" плоды и уничтожить их за пределами участка.
Биофунгициды эффективны только при +10…+15 °C. Позже бактерии в них просто не работают.
Альтернатива: осенью использовать бордоскую жидкость или медный купорос.
Поспешное укрытие мешает естественной закалке. Под слишком тёплым слоем укрывного материала побеги прели и плесневели.
Как правильно: дождитесь первых устойчивых заморозков — примерно -2…-3 °C. Тогда растения уже готовы к зиме.
Загрязнённый инвентарь — источник болезней и ржавчины. Весной вместо работы вас ждёт ремонт лопат и секаторов.
Что делать:
|Ошибка
|Чем грозит
|Что делать
|Обрезка триммером
|Инфекции и гибель побегов
|Использовать секатор
|Поздняя побелка
|Морозобоины
|Белить в октябре
|Без органики при перекопке
|Потеря плодородия
|Вносить компост
|Свежий навоз
|Рост сорняков и ожоги
|Использовать перегной
|Поздняя посадка
|Плохая приживаемость
|Сажать после листопада
|Повторная посадка на старом месте
|Болезни и вредители
|Менять участок
|Ямы весной
|Медленный рост
|Готовить их осенью
|Гнилые плоды на деревьях
|Грибковые инфекции
|Удалять полностью
|Биопрепараты в холод
|Бесполезная обработка
|Применять медьсодержащие
|Раннее укрытие
|Прение побегов
|Укрывать при -2 °C
|Грязный инвентарь
|Ржавчина и болезни
|Чистить и сушить
Нет. Азот провоцирует рост побегов, что мешает растениям подготовиться к зиме.
Поздно: почва теряет рыхлость. Лучше завершить работы за неделю до устойчивого холода.
Смесью извести, медного купороса и глины в соотношении 2:1:1.
Кошки выбирают своих людей навсегда. Узнайте 7 признаков, показывающих глубокую привязанность вашего питомца — от нежных жестов до сонного рядом.