Зимой спит, летом взрывается цветом: как из невзрачного куста вырастает садовая легенда

Роза многоцветковая — один из самых благодарных декоративных кустарников для сада. Несмотря на утончённый вид, она способна выдерживать и жаркое солнце, и прохладное лето. При правильной посадке и ежегодной обрезке это растение превращается в цветущий водопад, покрытый сотнями мелких бутонов. Опыт садоводов показывает: мультифлора отлично растёт не только в Подмосковье, но и на Урале, в Поволжье, на юге и даже в Сибири — с минимальным уходом и без сложного укрытия.
Если вы планируете посадку весной или летом следующего года, самое время узнать, как сделать всё правильно и добиться пышного цветения.
Этот вид (Rosa multiflora) родом из Восточной Азии. В природе она встречается в Китае, Японии и Корее, где поднимается на высоту до 6-7 метров. В условиях средней полосы или северных регионов побеги обычно вырастают до 3-4 метров, образуя мощные лианы с упругими зелёно-коричневыми ветвями и крючковатыми шипами.
Листья состоят из 5-7 мелких листочков, а во время цветения куст покрывается воздушными соцветиями с десятками мелких цветков. Бутоны раскрываются в июне, и цветение продолжается почти месяц.
Цветы изначально розовые, затем постепенно светлеют, переходя в белые с розовыми краями, и в финале сезона почти выгорают, словно покрытые инеем. В каждом цветке — жёлто-оранжевые тычинки, создающие ощущение внутреннего сияния. Аромат лёгкий, сладковатый, особенно заметный в тёплые вечера. Осенью на кустах появляются ярко-красные плоды, которые сохраняются до зимы.
|Параметр
|Мультифлора
|Плетистая роза
|Почвопокровная
|Устойчивость к морозам
|Высокая
|Средняя
|Средняя
|Уход
|Минимальный
|Требует укрытия
|Регулярная обрезка
|Цветение
|Массовое, мелкое
|Крупные соцветия
|Непрерывное
|Подходит для опоры
|Да
|Да
|Нет
|Болезнеустойчивость
|Очень высокая
|Средняя
|Средняя
Выбор места. Роза любит солнечные участки с лёгкой полутенью во второй половине дня. Ветреные места она переносит без проблем.
Подготовка почвы. Даже тяжёлые глинистые земли ей не страшны, но перед посадкой стоит добавить немного компоста и песка.
Посадка. Яма — не меньше 50 см глубиной. На дно положите дренаж — щебень, керамзит или гальку.
Полив. После посадки полейте обильно и замульчируйте почву корой или соломой. В дальнейшем поливайте редко, но глубоко.
Обрезка. Каждый год оставляйте 5-7 сильных побегов, удаляя старые ветви старше 4 лет. Отцветшие соцветия можно срезать сразу или оставить для образования плодов.
Подкормка. Весной внесите азотное удобрение (например, аммиачную селитру), в июне — комплексное, а в августе — фосфорно-калийное.
Ошибка: не проводить ежегодную обрезку.
Последствие: куст загущается, плохо цветёт.
Альтернатива: в июне удаляйте слабые и старые ветви, формируя аккуратный силуэт.
Ошибка: слишком частый полив.
Последствие: застой влаги, гниль у корней.
Альтернатива: поливайте только при длительной засухе, под корень, без попадания на листья.
Ошибка: чрезмерное укрытие на зиму.
Последствие: выпревание побегов.
Альтернатива: достаточно пригнуть к земле и прикрыть лапником только в регионах с морозами ниже -30 °C.
Весенняя посадка — оптимальна для северных и умеренных областей России. Почва успевает прогреться, и куст быстро адаптируется. Главное — не сажать слишком рано, пока земля холодная. В южных регионах, наоборот, можно высаживать осенью — в сентябре или начале октября.
Если планируете сразу создать арку или зеленую стену, заранее установите металлическую опору, чтобы побеги могли свободно обвиваться.
|Плюсы
|Минусы
|Очень зимостойкая
|Цветки мелкие
|Не болеет и не требует опрыскиваний
|Может давать много поросли
|Привлекает пчёл и шмелей
|Цветёт один раз в сезон
|Подходит для арок, изгородей и шпалер
|При отсутствии обрезки разрастается
Как зимует роза мультифлора в разных регионах?
В средней полосе и на юге зимует без укрытия. В Сибири и на Урале побеги можно пригибать и укрывать лапником или спанбондом.
Когда лучше обрезать?
Оптимально — в июне, сразу после цветения. Старые ветви удаляйте полностью, а молодые укорачивайте на треть.
Можно ли выращивать на бедной почве?
Да, растение неприхотливо, главное — обеспечить дренаж и минимальную подкормку.
Как бороться с тлёй?
Обмывайте побеги водой или опрыскивайте раствором хозяйственного мыла — двух обработок достаточно.
Подходит ли для декоративных композиций?
Да, особенно красиво смотрится с дёреном, барбарисом и клематисами.
Миф: мультифлора не цветёт в холодных регионах.
Правда: цветёт, если побеги вызревают к осени — укрытие помогает сохранить их даже в мороз.
Миф: без подкормок не даст цветков.
Правда: мультифлора растёт и на бедных почвах, но от удобрений цветение становится гуще.
Миф: её обязательно нужно укрывать.
Правда: укрытие требуется только в экстремальных зонах с температурами ниже -35 °C.
• В Европе розу мультифлору часто используют как подвой для штамбовых роз.
• Её плоды съедобны и богаты витамином С.
• В Японии её выращивают как растение-оберег, символизирующее радость и защиту дома.
Rosa multiflora была завезена в Европу в XIX веке и стала основой для выведения множества гибридов, включая современные плетистые сорта. В России она получила распространение в XX веке как подвой для культурных роз, а со временем заняла место самостоятельного декоративного кустарника в садах средней полосы.
Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.