Эти растения не прощают холода: пересадите их в дом, и они отблагодарят урожаем суровой зимой

1:12
Садоводство

Когда лето уходит окончательно, садоводы начинают готовить своих зелёных питомцев к зимовке. Одни растения переносят холод стойко, другие — нуждаются в заботе и тепле. Чтобы не потерять любимые экземпляры, стоит вовремя переселить их в дом. Так рождается "комнатный садик" — продолжение летнего участка на подоконнике.

Мини-огород на балконе зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мини-огород на балконе зимой

Домашнее продолжение огорода

Забирают домой прежде всего теплолюбивые культуры, которые в открытом грунте зимой не выживут.

  • Острый перец. Карликовые сорта вроде "Пиковой дамы" или "Бабьего лета" к осени выглядят как новогодняя ёлка — сплошь усыпанные разноцветными плодами. Перец прекрасно растёт в горшке, а черенки легко укореняются.
  • Лемонграсс. За сезон цимбопогон образует мощную дернину. Основную часть можно срезать на сушку, а небольшую делёнку пересадить в горшок и сохранить до весны.
  • Мини-томаты. Карликовые черри вроде "Балконного красного" или "Жемчужины" отлично чувствуют себя в доме. С осени их можно обрезать и черенковать — новые кустики сохранят сорт полностью.
  • Петрушка и сельдерей. Несколько некрупных корнеплодов пересаживают в ёмкость с рыхлой землёй — свежая зелень будет радовать до морозов.
  • Мангольд. Особенно декоративны сорта с яркими черешками — бордовыми или оранжевыми. Они компактнее зелёно-белых и отлично украшают подоконник.
  • Базилик кипрский. Лучше сохраняются растения, выращенные из летних черенков — взрослые кусты слишком мощные и хуже переносят обрезку.

Клумбовые растения — домой!

Многие декоративные цветы тоже можно сохранить до весны. Особенно если сорт редкий или растение необычно красивое.

  • Петунии. Эффектные фриллитунии и махровые сорта лучше размножить черенками в конце лета. Корни формируются быстро, и растение не теряет сортовых признаков.
  • Эустома. После долгих попыток вырастить из семян садоводы часто спасают взрослые кусты — их можно держать как комнатное растение.
  • Колеусы. Эти "хамелеоны" одинаково хорошо растут и в саду, и на окне. Черенки легко приживаются.
  • Декоративный батат. Одно из новейших открытий. Клубней не образует, семян нет — размножается только черенками, которые просто укоренить в воде.
  • Хризантемы. Не все сорта успевают зацвести до холодов, поэтому осенью их переносят в дом. Зимуют они прохладно, при умеренном поливе.
  • Гелиотроп, дихондра, лобелия и антирринум - тоже подходят для зимнего содержания, но нужно учитывать пространство: подоконники не бесконечны.

Подготовка к переезду

Резкая смена условий — стресс для растений. Поэтому важно провести "переезд" поэтапно.

  1. Пересадка. Выкопанные растения помещают в свежую почву и оставляют на неделю под навесом или в теплице — без прямого солнца и ветра.
  2. Обработка. Через 7-10 дней проводят профилактику от вредителей. Для тли и белокрылки используют препарат "Актара", который вносят в почву при поливе. Против клещей помогает "Фитоверм".
  3. Проверка. Если на листьях нет пятен, достаточно опрыскивания "Фитоспорином". При признаках грибка применяют "Скор" или "Хом".
  4. Карантин. Перед тем как поставить рядом с другими растениями, держите переселенцев в отдельной комнате 10-14 дней при +16…+18 °C и умеренной влажности.

Советы

  1. Устанавливайте растения на северо-восточных подоконниках — там свет мягкий и рассеянный.
  2. Используйте фитолампы для досветки до 10 часов в день.
  3. Не ставьте горшки вплотную к батареям — сухой воздух губителен. Можно отделить подоконник тюлем, чтобы создать "микропарник".
  4. Поливайте только после просыхания верхнего слоя земли.
  5. Чтобы избежать застоя влаги, насыпьте в поддон гравий или керамзит.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Занесли растения сразу после выкопки Стресс, сброс листвы Дайте им 7-10 дней адаптации под навесом
Обильно поливаете после пересадки Гниль корней Умеренный полив и дренаж
Не обработали от вредителей Заражение тлёй и клещом Использовать "Актару" и "Фитоверм" курсом
Поставили у батареи Пересыхание и ожоги Отгородите от тепла тканью или экраном

Комфортная зимовка

Зимой растениям требуется минимум тепла и максимум света. Оптимальная температура — около +15 °C, влажность воздуха — не ниже 50 %. В квартирах с центральным отоплением это сложно, поэтому помогают увлажнители и поддоны с водой или мхом.

Некоторые цветы полезно начеренковать ещё осенью — молодые экземпляры переносят зиму легче. Для укоренения применяют стимулятор "Корневин" и подогрев снизу — подложку или термоковрик. Главное — не ставить горшки прямо на нагревательный элемент: используйте деревянные рейки для вентиляции.

Если нет места

Если подоконники заняты, часть растений можно оставить в подвале. Так хранят зелёный лук, батун и слизун — до выгонки к праздникам. За пару недель до нужной даты горшки заносят в тепло, обеспечивают светом и поливом — зелень быстро отрастает.

FAQ

Как выбрать растения для зимовки?
Берите компактные виды с поверхностной корневой системой. Молодые черенки переносят зиму лучше взрослых кустов.

Нужны ли подкормки зимой?
Нет, в период покоя удобрения не вносят. Подкормку возобновляют в феврале-марте, когда начинается рост.

Сколько стоит организация подсветки?
Фитолампы для подоконника стоят от 1000 ₽, энергопотребление минимальное — примерно как у настольной лампы.

Мифы и правда

Миф: комнатные растения зимой можно поливать чаще — воздух сухой.
Правда: при недостатке света избыток влаги вызывает гниль, поэтому полив ограничивают.

Миф: все садовые растения погибают в квартире.
Правда: большинство декоративных и овощных культур успешно зимуют, если соблюдать режим температуры и света.

Миф: фитолампы вредны для глаз.
Правда: современные светильники с полным спектром безопасны, если не смотреть прямо на диоды.

Создание "комнатного садика" — это не просто способ продлить лето, а возможность сохранить редкие сорта, радовать себя свежей зеленью и цветами даже в холода. Главное — грамотно подготовить растения к переезду, обработать их от вредителей и обеспечить подходящие условия: свет, умеренную температуру и влажность. Немного терпения — и ваш зимний подоконник станет живым продолжением сада, напоминая о лете до самой весны.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
