Пора выкапывать! Эти тайные методы спасут ваши декоративные растения, когда зима уже на пороге

В умеренных климатических зонах садоводы часто сталкиваются с проблемой сохранения декоративных растений зимой. Многие растения, несмотря на свою красоту, не выдерживают низких температур и требуют особого ухода в холодные месяцы. Такие растения необходимо выкапывать осенью и хранить в подходящих условиях, чтобы они не погибли от морозов и смогли пережить зиму. В этой статье мы расскажем о популярных многолетниках, которые нуждаются в защите, и поделимся советами по их правильному хранению.
Гладиолусы — это тропическое растение, которое родом из Африки, Азии и Средиземноморья, и оно требует много света и тепла. В условиях умеренного климата гладиолусы не переживут зиму, если оставить их в открытом грунте. После того как они отцветут, примерно через 45-50 дней, нужно выкопать луковицы, чтобы они не погибли от мороза.
Как правильно хранить гладиолусы:
После выкапывания срежьте стебли растения.
Луковицы просушите сначала в тени, а затем в помещении при температуре 20-25°C.
Очистите луковицы от отмерших корней и старых клубнелуковиц.
Уложите их в ящики с вентиляционными отверстиями и продолжайте сушку при температуре 18-20°C.
После полного высыхания храните луковицы при температуре 5-7°C и влажности 60-70%.
Георгин — красивое растение с интересной историей, которое в 18 веке было завезено в Европу. Эти цветы стали очень популярными среди садоводов. Однако георгины не переносят холод, поэтому их необходимо защищать от морозов зимой.
Как правильно хранить георгины:
В начале октября обрежьте стебли до высоты 4-5 см.
Выкопайте клубни, тщательно очистите их от почвы и продезинфицируйте.
После просушки храните клубни в песке в ящиках при температуре 3-7°C и влажности 60-75%.
Лютик, или ранункулус, растет в Средиземноморье и других теплых районах. Это растение может выдержать кратковременные морозы, но в условиях умеренного климата оно не переживет долгие холода, и его нужно выкапывать на зиму.
Как хранить лютик:
Выньте клубни из почвы, оставив немного земли на корнях.
Храните клубни в прохладном и сухом месте, например, в холодильнике или в подвале, при температуре 5-7°C.
Оберните клубни бумагой и пересыпьте песком для лучшей сохранности.
Использование песка для хранения. Песок помогает поддерживать необходимую влажность и защищает растения от влаги.
Температура хранения. Важно, чтобы растения не подвергались заморозкам, но и не пересыхали. Стабильная температура — ключ к их сохранности.
Регулярный осмотр. Периодически проверяйте корневища и клубни. Если они начали гнить, удалите поврежденные участки.
Сохранение растений. Правильное хранение позволяет сохранить растения для следующего сезона.
Эстетическое удовольствие. Декоративные растения украшают сад и радуют глаз.
Трудоемкость. Процесс выкапывания и хранения требует времени и усилий.
Риски повреждений. Если хранение организовано неправильно, растения могут повредиться.
Как выбрать место для хранения растений?
Лучше всего хранить растения в темном и прохладном месте, чтобы избежать перепадов температур и излишней влаги.
Что делать, если растение начало гнить?
Проверьте его состояние, удалите поврежденные участки и пересушите в более сухом месте.
Можно ли хранить растения в подвале?
Да, подвал — подходящее место для хранения, если в нем поддерживаются нужные температура и влажность.
Георгины использовались в традиционной медицине для лечения эпилепсии.
Лютики бывают разных цветов и форм цветков, что делает их популярными среди садоводов.
