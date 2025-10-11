Пора выкапывать! Эти тайные методы спасут ваши декоративные растения, когда зима уже на пороге

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:43
Садоводство

В умеренных климатических зонах садоводы часто сталкиваются с проблемой сохранения декоративных растений зимой. Многие растения, несмотря на свою красоту, не выдерживают низких температур и требуют особого ухода в холодные месяцы. Такие растения необходимо выкапывать осенью и хранить в подходящих условиях, чтобы они не погибли от морозов и смогли пережить зиму. В этой статье мы расскажем о популярных многолетниках, которые нуждаются в защите, и поделимся советами по их правильному хранению.

Луковицы гладиолусов на хранении
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Луковицы гладиолусов на хранении

Растения, нуждающиеся в защите от зимы

1. Гладиолусы

Гладиолусы — это тропическое растение, которое родом из Африки, Азии и Средиземноморья, и оно требует много света и тепла. В условиях умеренного климата гладиолусы не переживут зиму, если оставить их в открытом грунте. После того как они отцветут, примерно через 45-50 дней, нужно выкопать луковицы, чтобы они не погибли от мороза.

Как правильно хранить гладиолусы:

  1. После выкапывания срежьте стебли растения.

  2. Луковицы просушите сначала в тени, а затем в помещении при температуре 20-25°C.

  3. Очистите луковицы от отмерших корней и старых клубнелуковиц.

  4. Уложите их в ящики с вентиляционными отверстиями и продолжайте сушку при температуре 18-20°C.

  5. После полного высыхания храните луковицы при температуре 5-7°C и влажности 60-70%.

2. Георгин

Георгин — красивое растение с интересной историей, которое в 18 веке было завезено в Европу. Эти цветы стали очень популярными среди садоводов. Однако георгины не переносят холод, поэтому их необходимо защищать от морозов зимой.

Как правильно хранить георгины:

  1. В начале октября обрежьте стебли до высоты 4-5 см.

  2. Выкопайте клубни, тщательно очистите их от почвы и продезинфицируйте.

  3. После просушки храните клубни в песке в ящиках при температуре 3-7°C и влажности 60-75%.

3. Лютик

Лютик, или ранункулус, растет в Средиземноморье и других теплых районах. Это растение может выдержать кратковременные морозы, но в условиях умеренного климата оно не переживет долгие холода, и его нужно выкапывать на зиму.

Как хранить лютик:

  1. Выньте клубни из почвы, оставив немного земли на корнях.

  2. Храните клубни в прохладном и сухом месте, например, в холодильнике или в подвале, при температуре 5-7°C.

  3. Оберните клубни бумагой и пересыпьте песком для лучшей сохранности.

Советы по сохранению декоративных растений

  1. Использование песка для хранения. Песок помогает поддерживать необходимую влажность и защищает растения от влаги.

  2. Температура хранения. Важно, чтобы растения не подвергались заморозкам, но и не пересыхали. Стабильная температура — ключ к их сохранности.

  3. Регулярный осмотр. Периодически проверяйте корневища и клубни. Если они начали гнить, удалите поврежденные участки.

Плюсы и минусы хранения растений зимой

Плюсы:

  1. Сохранение растений. Правильное хранение позволяет сохранить растения для следующего сезона.

  2. Эстетическое удовольствие. Декоративные растения украшают сад и радуют глаз.

Минусы:

  1. Трудоемкость. Процесс выкапывания и хранения требует времени и усилий.

  2. Риски повреждений. Если хранение организовано неправильно, растения могут повредиться.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать место для хранения растений?
Лучше всего хранить растения в темном и прохладном месте, чтобы избежать перепадов температур и излишней влаги.

Что делать, если растение начало гнить?
Проверьте его состояние, удалите поврежденные участки и пересушите в более сухом месте.

Можно ли хранить растения в подвале?
Да, подвал — подходящее место для хранения, если в нем поддерживаются нужные температура и влажность.

Интересные факты о растениях

  1. Георгины использовались в традиционной медицине для лечения эпилепсии.

  2. Лютики бывают разных цветов и форм цветков, что делает их популярными среди садоводов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
