Ваша вишня не скажет вам спасибо! Почему осенняя обрезка — это катастрофа

Многие садоводы считают осень подходящим временем для обрезки деревьев, однако для вишневых деревьев это может быть опасно. Обрезка в этот период может навредить растению, если не учесть важные особенности зимнего периода.
Перед наступлением зимы раны, нанесённые на вишневое дерево, не успевают зажить до заморозков. Это создаёт риск для дерева, так как в этот период поток сока замедляется, и процессы регенерации практически останавливаются. При таких условиях свежие срезы становятся уязвимыми для грибковых заболеваний и вредителей, что ослабляет растение. Кроме того, осенью также часто происходят глубокие заморозки, которые могут повредить не только место обрезки, но и соседние ткани, что приводит к трещинам и высыханию веток.
Оптимальный период для обрезки вишневых деревьев — это ранняя весна, до распускания почек. В это время дерево ещё не начало активно тратить энергию на рост, и оно спокойно переносит обрезку. Раны быстро заживают, так как начинается активное течение сока. Весной дерево быстро восстанавливается и продолжает рост.
Легкая обрезка летом, после сбора урожая, помогает поддерживать форму дерева, улучшая его воздухообмен и предотвращая загущение кроны. Это также способствует лучшему проникновению солнечного света, что благоприятно сказывается на общем состоянии растения.
Осенью не стоит активно обрезать дерево. Однако если имеются мёртвые или явно больные ветки, которые могут быть повреждены зимой под тяжестью снега, их можно удалить. Такие срезы важно обработать садовой смолой или специальной пастой, чтобы избежать проникновения болезнетворных микробов.
Для старых деревьев можно провести омолаживающую обрезку, однако такую процедуру следует делать только в случае, если годовой прирост ветвей не превышает 15 см. Омолаживающую обрезку нужно проводить постепенно в течение нескольких лет, не убирая больше третьей части ветвей за сезон.
|Тип обрезки
|Плюсы
|Минусы
|Ранняя весенняя обрезка
|1. Быстрое восстановление после повреждений. 2. Дерево легко переносит обрезку. 3. Хорошая регенерация.
|1. Может вызвать стресс у дерева, если не соблюдать осторожность.
|Омолаживающая обрезка
|1. Улучшает урожайность. 2. Продлевает жизнь дереву. 3. Улучшает состояние дерева.
|1. Требует времени для восстановления. 2. Может нарушить баланс дерева, если не делать постепенно.
|Осенняя обрезка
|1. Удаление мёртвых и больных веток. 2. Помогает предотвратить повреждения веток зимой.
|1. Риски от заморозков, которые ослабляют дерево. 2. Проблемы с восстановлением дерева до наступления холодов.
Ошибка: обрезка вишни осенью.
Ошибка: омолаживающая обрезка в одном сезоне.
Ошибка: необработанные срезы.
Когда лучше всего обрезать вишню?
Можно ли обрезать вишню осенью?
Как обрабатывать срезы на деревьях?
Миф: обрезка вишни осенью улучшает её урожайность.
Правда: осенняя обрезка может ослабить дерево, так как оно не успеет восстановиться до наступления морозов.
Миф: омолаживающая обрезка должна проводиться одним большим процессом.
Правда: омолаживающую обрезку следует проводить постепенно, на протяжении нескольких лет.
