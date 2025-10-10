Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молния-бомба взорвалась над Адлером: 200 кА ужаса в ночном небе
Зеленский раскрыл хитрый план: как Украина получит доступ к активам РФ, не нарушая закон
Ничего особо не поменяется: Карпин сделал сенсационное заявление о ЧМ-2026 и сборной России
Ухань рукоплещет: Соболенко гарантировала себе первую строчку рейтинга WTA
Выложились по полной: тренер Ирана раскрыл главный урок поражения от России
Бьёт тревогу: почему Павел Дуров считает, что у человечества почти не осталось времени
Дмитрий Дибров сделал заявление о личной жизни после развода: никаких свиданий и вот почему
Итальянский деликатес вырос на Кубани: как это возможно
Конфликт Собчак в Париже: что на самом деле произошло при съёмке интервью

Необычное растение, которое выживает в самых жёстких условиях — и выглядит при этом потрясающе

6:26
Садоводство

Если вы до сих пор сомневались в своих способностях по уходу за растениями, то замиокулька может стать тем исключением, которое изменит ваше мнение. Этот невероятно выносливый и красивый вид, известный также как Zamioculcas zamiifolia или "ZZ", без труда справляется с условиями, которые бы стали смертельными для других комнатных растений. С блестящими, толстые листьями и ростом от 45 до 100 см, замиокулька идеально впишется в любой интерьер, добавляя элегантности и свежести.

Тропические растения в интерьере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тропические растения в интерьере

Почему замиокулька так устойчива

Замиокулька — это не просто красивое, но и выносливое растение, которое способно выживать даже в самых жестких условиях. По словам Софии Феррейры, основателя питомника Pötit, замиокулька является универсальным растением, которое может пережить даже минимальный уход. Она сохраняет влагу в своих корнях, что делает ее устойчивой к засухе и редким поливам.

"Замиокулька — это по-настоящему выносливое растение, которое может жить в условиях с низким освещением и даже при редком поливе," — говорит София Феррейра, основатель питомника Pötit.

Особенности ухода за замиокулькой

Выживает в условиях низкого освещения

Замиокулька может расти даже в местах, где другие растения не выдержат: в темных углах, коридорах или помещениях с маленькими окнами. Ее способность к выживанию при слабом освещении делает ее отличным выбором для городских квартир или помещений с неблагоприятной ориентацией.

Полив: меньше — значит лучше

Другим важным плюсом этого растения является его невысокая потребность в воде. Замиокулька запасает влагу в своих корнях и может несколько недель обходиться без полива. Важно помнить, что избыточный полив — это главный враг для этого растения. Лучше поливать его раз в две-три недели зимой и каждые десять дней летом.

Устойчивость к условиям в помещениях с кондиционерами и отоплением

Замиокулька идеальна для офисов, коммерческих помещений и даже салонов, где присутствуют перепады температуры из-за отопления или кондиционирования. В отличие от многих других растений, она сохраняет свою форму и красоту, несмотря на сухость воздуха и частые перепады температур.

Почему замиокулька актуальна в 2026 году?

Замиокулька не только обладает уникальной выносливостью, но и является трендом среди комнатных растений. Ее элегантные темно-зеленые листья, сочные и блестящие, идеально вписываются в различные интерьеры — от минималистичных до классических.

Для начинающих садоводов замиокулька — это отличный выбор. Она не требует особого внимания и легко адаптируется в разных условиях.

Советы по уходу за замиокулькой

  1. Используйте горшок с хорошим дренажом, чтобы избежать застоя воды.

  2. Подходящий субстрат — смесь универсальной горшечной почвы и перлита.

  3. Избегайте прямого солнечного света, который может повредить листья.

  4. Регулярно протирайте листья влажной тканью, чтобы сохранить их блеск.

Удобрение и борьба с вредителями

Замиокулька не нуждается в частом удобрении. Летом и весной достаточно одного раза в месяц, используя жидкое удобрение для зеленых растений. В осенне-зимний период подкормка не требуется.

Что касается вредителей, замиокулька, несмотря на свою выносливость, может страдать от мучнистых червецов и красных пауков, особенно в сухих условиях. Чтобы предотвратить их появление, достаточно периодически проверять нижнюю сторону листьев и, если обнаружены вредители, протереть их влажной тканью с мыльным раствором.

Как использовать замиокульку в интерьере

Замиокулька идеально подходит для тех мест, где другие растения не могут выжить — рядом с отоплением, в коридорах с низким освещением или в помещениях с переменным температурным режимом. Также для достижения гармоничного и сбалансированного роста, не забывайте время от времени поворачивать горшок.

Если вы хотите, чтобы замиокулька стала не только декоративным элементом, но и ярким акцентом в вашем интерьере, выбирайте для нее горшки нейтральных или металлических оттенков. В сочетании с темно-зеленой листвой, это создаст потрясающий контраст.

Плюсы и минусы замиокульки

Плюсы:

  1. Низкие требования к освещению. Замиокулька прекрасно чувствует себя даже в темных уголках и местах с минимальным светом.

  2. Небольшие требования к поливу. Растение может несколько недель обходиться без воды, что делает его идеальным для тех, кто часто уезжает или забывает о регулярном поливе.

  3. Устойчивость к климатическим изменениям. Замиокулька прекрасно адаптируется к перепадам температуры, что делает её отличным выбором для помещений с кондиционерами и отоплением.

  4. Простота в уходе. Этот вид подходит для новичков, так как не требует частых пересадок или сложного ухода.

Минусы:

  1. Токсичность для животных. Для домашних питомцев, таких как кошки и собаки, замиокулька может быть токсичной при поедании.

  2. Невозможность прямого солнечного света. Прямые солнечные лучи могут обжигать листья, что ограничивает её размещение на подоконниках.

  3. Чувствительность к излишнему поливу. Несмотря на свою выносливость, растение не переносит переувлажнение и требует хорошего дренажа.

Интересные факты о замиокульке

  1. Родом из Африки: замиокулька родом с острова Мадагаскар и других частей Восточной Африки, что объясняет её способность выживать в засушливых условиях.

  2. Прочность корней: несмотря на свою внешнюю хрупкость, корни замиокульки обладают удивительной силой и могут выживать даже в самых засушливых условиях.

  3. Влияние на атмосферу: замиокулька является известным натуральным фильтром для воздуха, помогая очищать помещения от токсинов и улучшая качество воздуха.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
Сейчас читают
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Домашние животные
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Еда и рецепты
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Авто
Дешёвые шины спасли рынок, но подвели на дорогах: как проявился эффект замещения
Популярное
Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду

Как избавиться от слизней в саду без ловушек и химии? Рассказываем об осеннем способе, который избавит участок от вредителей на целый год.

Осенняя атака на слизней: одно простое средство навсегда решит проблему с вредителями в саду
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
На высоте, где замерзает небо: птицы, летающие выше вертолётов и засыпающие в полёте
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Мир до нас знал больше: технологии древних цивилизаций, которые не поддаются современной логике
Последние материалы
Ничего особо не поменяется: Карпин сделал сенсационное заявление о ЧМ-2026 и сборной России
Ухань рукоплещет: Соболенко гарантировала себе первую строчку рейтинга WTA
Выложились по полной: тренер Ирана раскрыл главный урок поражения от России
Бьёт тревогу: почему Павел Дуров считает, что у человечества почти не осталось времени
Дмитрий Дибров сделал заявление о личной жизни после развода: никаких свиданий и вот почему
Итальянский деликатес вырос на Кубани: как это возможно
Конфликт Собчак в Париже: что на самом деле произошло при съёмке интервью
Необычное растение, которое выживает в самых жёстких условиях — и выглядит при этом потрясающе
Сон — это преступление: в муравьином мире за отдых дольше пары минут ждёт суровое наказание
Нефть под ногами, цены в космосе: тюменцы возмущены бензиновой лихорадкой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.