Никаких ловушек и капканов: это растение само выгоняет мышей и жуков с грядок

Если вы хотите защитить грядки от жуков, кротов и грызунов без химии, просто посадите бузину. Это растение — настоящий природный отпугиватель вредителей. Оно не требует сложного ухода, быстро растёт и при этом создаёт надёжный "защитный барьер" вокруг участка.
Бузина выделяет сильный аромат, который воспринимается человеком как приятный, но насекомые и грызуны его не выносят.
Главный секрет — синильная кислота, содержащаяся в корнях и листьях растения. Её пары действуют на нервную систему вредителей, отпугивая их с территории.
Кроты и мыши чувствуют запах корней бузины под землёй и обходят участок стороной.
Жуки, муравьи, слизни и тля не переносят аромат её веточек и листьев.
Крысы тоже не рискуют грызть побеги — растение для них ядовито.
Даже веточки, разложенные по грядкам, способны защитить урожай на несколько недель.
Существует два вида бузины — чёрная и красная. Оба полезны, но у каждого своя особенность:
|Вид бузины
|Особенности
|Применение
|Красная бузина
|Ядовита, особенно в плодах
|Используется именно для отпугивания вредителей
|Чёрная бузина
|Плоды съедобны, но только зрелые
|Можно совмещать с декоративной посадкой и защитой сада
Для защиты грядок и сада лучше подходит красная бузина — её корни содержат больше активных веществ, а запах сильнее.
Выберите место.
Бузина любит солнце и влажную почву, но способна расти и в полутени. Её можно посадить вдоль забора или по периметру огорода — получится естественный "щит" от вредителей.
Посадка.
Уход.
Зимовка.
Разложите веточки красной бузины по грядкам с овощами — запах отпугнёт тлю, колорадского жука и слизней.
В подвалах и кладовках веточки держат рядом с картофелем и яблоками — так вы защитите запасы от мышей.
Отвары и настои из листьев можно распылять по растениям, чтобы предотвратить нападение вредителей.
Рецепт настоя:
300 г свежих листьев залейте 5 литрами горячей воды.
Настаивайте 24 часа, процедите.
Опрыскивайте грядки утром или вечером раз в неделю.
|Ошибка
|Что произойдёт
|Как исправить
|Посадка бузины рядом с грядками ягод
|Плоды могут впитать токсичные вещества
|Высаживайте кусты по периметру участка
|Использование незрелых плодов чёрной бузины в пищу
|Возможное отравление
|Съедайте только зрелые (чёрные) ягоды
|Недостаточный полив в жару
|Замедление роста, сухие побеги
|Поливайте 1-2 раза в неделю
|Слишком густые посадки
|Конкуренция за питательные вещества
|Поддерживайте расстояние между кустами
Бузина отлично соседствует с большинством плодовых деревьев:
защищает яблони от плодожорки;
отпугивает тлю и муравьёв;
привлекает полезных насекомых — божьих коровок и златоглазок.
Можно даже высадить её возле теплицы — запах отпугнёт мышей, не повредив растениям.
|Плюсы
|Минусы
|Отпугивает вредителей и грызунов
|Красная бузина ядовита, требует осторожности
|Быстро растёт, неприхотлива
|Может разрастаться без контроля
|Переносит морозы и тень
|Требует периодической обрезки
|Обладает декоративным видом
|Не подходит для маленьких участков
Посадите бузину по краю огорода или вдоль дорожки.
Весной подкармливайте золой — растение станет крепче.
Раз в год обрезайте старые ветви.
Веточки сушите и используйте зимой для защиты урожая в подвале.
Не путайте красную бузину с другими ягодными кустами при уборке.
Можно ли сажать бузину рядом с домом?
Да, но лучше не слишком близко к окнам: запах листьев может быть резким в жару.
Поможет ли бузина от колорадского жука?
Да, особенно в виде настоя для опрыскивания или разложенных веточек.
Нужно ли укрывать бузину на зиму?
Нет, растение морозостойкое и быстро восстанавливается даже после подмерзания.
Миф: бузина — бесполезный сорняк.
Правда: это природный инсектицид, защищающий сад от вредителей.
Миф: все виды бузины ядовиты.
Правда: чёрная бузина безопасна, если ягоды спелые; красная используется только как защитное растение.
Миф: запах бузины отпугивает только мышей.
Правда: он действует и на насекомых, и на кротов.
Синильная кислота в корнях и листьях бузины содержится в микродозах, безопасных для человека, но губительных для вредителей.
В старину бузину сажали у амбаров, чтобы защитить зерно от мышей и крыс.
В Европе куст бузины считали "охранным растением" и высаживали у ворот домов для защиты от нечистой силы.
Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.